Бесплатные концерты и музей: что будет в Новосибирске на День России — афиша

В Новосибирске 12 июня будут праздновать День Россия. Основными площадками станут Центральный парк и здание филармонии имени Каца.
Как рассказала заместитель министра региональной политики НСО Светлана Шибаева сегодня, 8 июня, на пресс-конференции в ТАСС, в каждом районе Новосибирской области пройдут мероприятия в честь праздника.
В Новосибирске концерт в Центральном парке начнется в 13:00. Во время открытия в нем примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Во время концерта будут подводить итоги двух конкурсов: «Истоки» и «Мой наставник». Первый посвящен трудовым династиями, второй — исследовательским работам «Пишем историю региона». Основные исполнители — «Маркеловы голоса».
Также в День России будут торжественно вручать паспорта тем, кому исполнилось 14 лет.
Заместитель министра культуры Оксана Грегул рассказала, что второй главной площадкой станет филармония им. Каца. Там в 11 утра начнется акция «Россия — это мы». Мероприятие будет проходить как на улице, так и внутри.
В 11:00 — интерактивные концертные площадки. Поднятие флага, исполнение гимна и большой хоровод.
В 11:30 — концерт для детей и фотозона. На площадке будут ростовые куклы.
В фойе для гостей будут фотозоны «В гости по России». Там можно будет написать письмо солдату и поучаствовать в плетении сетей.
В 14:00 — начало бесплатного концерта. Билеты лучше взять заранее в кассе филармонии. Выступать будут «Сибирские узоры», группа «В голосе».
Выступать также будут участники фестиваля «Дети, творчество, дружба», который организует Дом национальных культур Заволокина. Детские коллективы приехали со многих регионах России: Хакасия, Салехард, Омск, Бурятия, Томск.
В кинотеатре «Синема» будут бесплатно показывать тематические фильмы для детей. В историческом парке «Россия — моя страна» будут проходить лекции и экскурсии. «Старый дом» организует онлайн-трансляцию «Вишневого сада». В Художественный музей Новосибирска 12 июня весь день можно будет пройти бесплатно.
О том, чем можно заняться в Новосибирске в июне — читайте в большой афише НГС.