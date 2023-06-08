Бесплатные концерты и музей: что будет в Новосибирске на День России — афиша

В кинотеатре «Синема» будут бесплатно показывать тематические фильмы для детей. В историческом парке «Россия — моя страна» будут проходить лекции и экскурсии. «Старый дом» организует онлайн-трансляцию «Вишневого сада». В Художественный музей Новосибирска 12 июня весь день можно будет пройти бесплатно.

О том, чем можно заняться в Новосибирске в июне — читайте в большой афише НГС.