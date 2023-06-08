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Бесплатные концерты и музей: что будет в Новосибирске на День России — афиша

Основными площадками станут Центральный парк и филармония им. Каца

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Праздничные мероприятия начнутся в 11 утра

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В Новосибирске 12 июня будут праздновать День Россия. Основными площадками станут Центральный парк и здание филармонии имени Каца.

Как рассказала заместитель министра региональной политики НСО Светлана Шибаева сегодня, 8 июня, на пресс-конференции в ТАСС, в каждом районе Новосибирской области пройдут мероприятия в честь праздника.

В Новосибирске концерт в Центральном парке начнется в 13:00. Во время открытия в нем примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Во время концерта будут подводить итоги двух конкурсов: «Истоки» и «Мой наставник». Первый посвящен трудовым династиями, второй — исследовательским работам «Пишем историю региона». Основные исполнители — «Маркеловы голоса».

Также в День России будут торжественно вручать паспорта тем, кому исполнилось 14 лет.

Заместитель министра культуры Оксана Грегул рассказала, что второй главной площадкой станет филармония им. Каца. Там в 11 утра начнется акция «Россия — это мы». Мероприятие будет проходить как на улице, так и внутри.

В 11:00 — интерактивные концертные площадки. Поднятие флага, исполнение гимна и большой хоровод.

В 11:30 — концерт для детей и фотозона. На площадке будут ростовые куклы.

В фойе для гостей будут фотозоны «В гости по России». Там можно будет написать письмо солдату и поучаствовать в плетении сетей.

В 14:00 — начало бесплатного концерта. Билеты лучше взять заранее в кассе филармонии. Выступать будут «Сибирские узоры», группа «В голосе».

Выступать также будут участники фестиваля «Дети, творчество, дружба», который организует Дом национальных культур Заволокина. Детские коллективы приехали со многих регионах России: Хакасия, Салехард, Омск, Бурятия, Томск.

В кинотеатре «Синема» будут бесплатно показывать тематические фильмы для детей. В историческом парке «Россия — моя страна» будут проходить лекции и экскурсии. «Старый дом» организует онлайн-трансляцию «Вишневого сада». В Художественный музей Новосибирска 12 июня весь день можно будет пройти бесплатно.

О том, чем можно заняться в Новосибирске в июне — читайте в большой афише НГС.

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