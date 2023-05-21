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Тема дняПублично позвал замуж после спектакля
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Объявляла грузинская сваха: в театре Афанасьева зритель сделал предложение девушке после спектакля

Посетители поздравили пару аплодисментами

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Сибиряк сделал предложение в театре Афанасьева

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В новосибирском театре Афанасьева вчера, 20 мая, после спектакля молодой человек сделал предложение девушке. Об этом рассказали на странице театра afanasevateatr в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ). Предложение прозвучало на показе одного из культовых спектаклей театра Афанасьева «Ханума».

После аплодисментов актерам на середину сцены вышла актриса, играющая грузинскую сваху Хануму в спектакле.

— Я должна свою работу доделать до конца. Свет в зал! Максим-джан, давай, дорогой, — проговорила в конце спектакля актриса.

Мужчине принесли букет белых цветов, и он обратился с предложением к девушке. Зал зааплодировал паре и поздравил их. После спектакля молодые люди сфотографировались с актерами театра.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

В феврале в Новосибирске семейная пара узнала пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной. Пол ребенка раскрыло колесо обозрения.

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