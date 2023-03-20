«Половина денег отправится в США?»: как читатели НГС отреагировали на премьеру фильма «Джон Уик» в Новосибирске

В Новосибирске начали продавать билеты на фильм «Джон Уик 4». Премьера ленты назначена на 23 марта. Цены билет варьируются от 200 до 510 рублей.
После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
Так некоторые читали НГС задались вопросом, как зарубежный фильмов легально покажут в России.
— Как фильм в Россию пропустили? Или будет пиратка с закадровым голосом Володарского, — написал Гость.
— У фильма назначен прокатчик, значит половина денег отправится в США. Так что ли? — отметил пользователь под ником Читатель.
А некоторые читатели похвастались, что уже приобрели билеты на премьеру.
— Прекрасная новость. Принципиально туда пойду. При первой же возможности, — отметил Читатель.
— Супер новость. Обожаю американское кино. У нас такого, наверное, и через миллион лет не будет. Обязательно пойду, уже билеты купил, — написал пользователь под ником 1111.
— Мы всей семьей уже приобрели билеты. Обязательно пойдем на премьеру, — отметил Новосибирец.
В январе в прокат вышел фильм «Операция «Фортуна»» режиссера Гая Ричи. Корреспондент НГС Алёна Золотухина посмотрела картину на большом экране, а после написала рецензию на фильм.