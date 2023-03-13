Всё везде и сразу: главные итоги церемонии «Оскар»

Американская киноакадемия в 95-й раз раздала статуэтки «Оскар» всем, кто этого, по мнению киноакадемиков, заслуживает больше остальных. Мы нашли специально обученного человека, который всю ночь не смыкал глаз, чтобы рассказывать обо всём, что происходит в режиме реального времени. Поэтому если вы хотите быть в курсе всех деталей, можете ознакомиться с ними в онлайн-трансляции. А сейчас расскажем, кто претендовал на главные награды «Оскар» в 2023 году.
В пятерку лучших режиссеров в 2023 году вошли Тодд Филд («Тар», 16+), Рубен Эстлунд («Треугольник печали», 18+), Мартин Макдона («Банши Инишерина», 16+), Стивен Спилберг («Фабельманы», 16+), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу», 18+).
На актерские «Оскары» претендовали Остин Батлер («Элвис», 12+), Ана де Армас («Блондинка», 18+), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Кейт Бланшетт («Тар»), Брендан Фрейзер («Кит», 18+), Мишель Йео («Всё везде и сразу») и другие.
А на главную кинонаграду в этом году претендовали десять картин: «Аватар: Путь воды» (16+) Джеймса Кэмерона, боевик «Топ Ган: Мэверик» (16+), полуавтобиографический фильм Спилберга «Фабельманы», байопик «Элвис», экранизация романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» (16+), драма «Тар» с Кейт Бланшетт, «Банши Инишерина» от Мартина Макдонаха, «Говорят женщины» (16+) с Фрэнсис МакДорманд и две комедии — «Треугольник печали» и «Всё везде и сразу». Кстати, у фильма «Всё везде и сразу» в этом году было больше всего номинаций — 11.
Теперь же перейдем к главному, зачем все здесь собрались, — объявлению победителей. Вот как выглядит этот внушительный список:
- лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Кван — «Всё везде и сразу» (18+);
- лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кёртис — «Всё везде и сразу» (18+);
- лучший документальный полнометражный фильм: «Навальный» (18+);
- лучший игровой короткометражный фильм: «Прощание по-ирландски» (16+);
- лучшая операторская работа: Джеймс Френд — «На Западном фронте без перемен» (16+);
- лучший грим и прически: «Кит» (18+);
- лучший дизайн костюмов: Рут Картер — «Черная пантера: Ваканда навсегда» (16+);
- лучший фильм на иностранном языке: Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен» (16+);
- лучший документальный короткометражный фильм: «Заклинатели слонов» (12+);
- лучший анимационный короткометражный фильм: «Мальчик, крот, лис и лошадь» (12+);
- лучшая работа художника-постановщика: Кристиан Гольдбек и Эрнестин Хиппер «На Западном фронте без перемен» (16+);
- лучшая музыка к фильму: Хаушка — «На Западном фронте без перемен» (16+). Давайте возьмем паузу и послушаем этот саундтрек.
А теперь продолжим, до объявления главного победителя осталось немного:
- лучшие визуальные эффекты: «Аватар 2» (16+);
- лучший оригинальный сценарий: Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу» (18+);
- лучший адаптированный сценарий: Сара Полли — «Говорят женщины» (16+);
- лучший звук: «Топ Ган 2: Мэверик» (16+);
- лучшая песня к фильму: Naatu Naatu — «RRR: Рядом ревет революция» (16+);
- лучший монтаж: «Всё везде и сразу» (18+);
- лучшая режиссура: Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу» (18+);
- лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — «Кит» (18+);
- лучшая женская роль: Мишель Йео — «Всё везде и сразу» (18+).
Лучший анимационный фильм
Лучшим анимационным фильмом в 2023 году признан «Пиноккио Гильермо дель Торо» (6+). Режиссер анонсировал его еще в 2008 году, но премьеру то и дело откладывали. Время пошло только на пользу картине. Ранее это отметили британские киноакадемики, которые вручили создателю нового «Пиноккио» премию BAFTA, а теперь лучшим анимационным фильмом его признали и киноакадемики американские.
Лучший фильм
В номинации «Лучший фильм» победил фаворит «Оскара» 2023 года, у которого было больше всех номинаций. Эта картина — «Всё везде и сразу» (18+).
Это должен был быть фильм с Джеки Чаном, но практически в последний момент сценарий переписали и главным героем стала женщина. Зовут ее Эвелин, и ее то и дело одолевают заботы со всех сторон. Надо ухаживать за отцом, вовремя спускать с небес на землю мечтательного мужа, участвовать в жизни дочери. А тут еще и в налоговую идти. Во время такого визита Эвелин открывает для себя существование множества параллельных вселенных, в каждой из которых живет параллельная Эвелин с разными знаниями, умениями, навыками, в том числе и опасными. Всё это делает ее идеальным кандидатом на пост супергероя, который спасет и этот мир, и всю мультивселенную.
Если же сегодняшних победителей вам показалось недостаточно, предлагаем вспомнить тех, кто уже брал «Оскар» раньше (благо, за 94 предыдущих церемонии победителей набралось достаточно), и попробовать угадать оскароносное кино по одному кадру.