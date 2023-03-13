Всё везде и сразу: главные итоги церемонии «Оскар»

В пятерку лучших режиссеров в 2023 году вошли Тодд Филд («Тар», 16+), Рубен Эстлунд («Треугольник печали», 18+), Мартин Макдона («Банши Инишерина», 16+), Стивен Спилберг («Фабельманы», 16+), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу», 18+).

На актерские «Оскары» претендовали Остин Батлер («Элвис», 12+), Ана де Армас («Блондинка», 18+), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Кейт Бланшетт («Тар»), Брендан Фрейзер («Кит», 18+), Мишель Йео («Всё везде и сразу») и другие.

А на главную кинонаграду в этом году претендовали десять картин: «Аватар: Путь воды» (16+) Джеймса Кэмерона, боевик «Топ Ган: Мэверик» (16+), полуавтобиографический фильм Спилберга «Фабельманы», байопик «Элвис», экранизация романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» (16+), драма «Тар» с Кейт Бланшетт, «Банши Инишерина» от Мартина Макдонаха, «Говорят женщины» (16+) с Фрэнсис МакДорманд и две комедии — «Треугольник печали» и «Всё везде и сразу». Кстати, у фильма «Всё везде и сразу» в этом году было больше всего номинаций — 11.