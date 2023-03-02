Крупный рок-фестиваль, который отменили в Бийске, может пройти в Новосибирске

В Новосибирск могут перенести рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был пройти в прошлом году в Бийске. Фестиваль отменили из-за коронавирусных ограничений.
Сообщение о новом возможном месте проведения фестиваля «Ветер в Сибири» появилось в закрытом паблике казахстанской группы «Субкультура» — одного из участников ожидаемого рок-фестиваля. Скриншот поста выложили в группе «Унесенный ветром Сибири» в соцсети «ВКонтакте» (группа занимается помощью в возврате денег за билеты на фестиваль).
— У нас небольшие изменения по фестивалю «Ветер Сибири». Мы поменяли дислокацию. Фестиваль состоится на аэродроме Мочище (это в 15 километрах от Новосибирска). Теперь город прилета, вылета и проживания будет Новосибирск, — цитируют организаторов в группе.
Руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин сообщил корреспонденту НГС, что сейчас идут переговоры с организаторами мероприятия.
Как пишут на сайте фестиваля, мероприятие пройдет 11–13 августа. Пока организаторы не меняли места проведения — аэропорт Бийска. Хедлайнерами фестиваля также являются «Звери», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» и «Сплин». Пока из списка артистов пропала группа Louna. Корреспондент НГС направила запрос организаторам мероприятия.
В прошлом году в Мочище на знаменитое авиашоу пришло больше 100 тысяч человек. Фестиваль проходил 31 июля. НГС вел онлайн-трансляцию с мероприятия.