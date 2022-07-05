Рок-фестиваль на Алтае «Ветер Сибири», где в августе ждали 30 тысяч человек, перенесли на год из-за ковида

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В начале июня в Новосибирске отменили шествие кукол, которое должно было пройти в рамках фестиваля театров кукол «Перекресток».