Рок-фестиваль на Алтае «Ветер Сибири», где в августе ждали 30 тысяч человек, перенесли на год из-за ковида
На фестивале должны были присутствовать «Сплин», «Звери» и Найк Борзов
В группе рок-фестиваля «Ветер Сибири» сообщили о переносе фестиваля на 2023 год. Мероприятие должно было состоятся 12–14 августа в Бийске. Как сообщили организаторы фестиваля, сегодня, 5 июля, они получили уведомление от Роспотребнадзора и Администрации Края о необходимости перенести Фестиваль на другие даты будущего года. Ответ администрации организаторы опубликовали на странице во «ВКонтакте».
В письме правительство Алтайского края объясняет, что фестиваль невозможно провести из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Они также уточняют, что на мероприятии должны были присутствовать 30–40 тысяч человек, в том числе иностранные граждане.
— Несмотря на огромное желание проведения Фестиваля со стороны Администрации Края, органов власти города Бийска и Бийского района, неоценимую поддержку, оказанную ими в период его подготовки, сегодня мы все должны принимать и исполнять рекомендации Роспотребнадзора, который отвечает за наше с вами здоровье и эпидемиологическую безопасность, — сообщили организаторы.
Как объяснили организаторы, фестиваль переносится на те же даты в августе 2023 года. Билеты остаются действительными.
— По всем вопросам и для уточнения интересующих вас деталей просим воспользоваться формой обратной связи на сайте Фестиваля или написать напрямую на почту info@vetersibiri.ru. Обращаем внимание, что срок обработки ответа входящих писем может быть увеличен до 10 рабочих дней. Не переживайте, мы ответим на каждое обращение, — сообщили на страничке фестиваля.
В начале июня в Новосибирске отменили шествие кукол, которое должно было пройти в рамках фестиваля театров кукол «Перекресток».