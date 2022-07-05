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Рок-фестиваль на Алтае «Ветер Сибири», где в августе ждали 30 тысяч человек, перенесли на год из-за ковида

На фестивале должны были присутствовать «Сплин», «Звери» и Найк Борзов

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Фестиваль должен был пройти на территории старого аэропорта

Фестиваль должен был пройти на территории старого аэропорта

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В группе рок-фестиваля «Ветер Сибири» сообщили о переносе фестиваля на 2023 год. Мероприятие должно было состоятся 12–14 августа в Бийске. Как сообщили организаторы фестиваля, сегодня, 5 июля, они получили уведомление от Роспотребнадзора и Администрации Края о необходимости перенести Фестиваль на другие даты будущего года. Ответ администрации организаторы опубликовали на странице во «ВКонтакте».

В письме объяснили, что в августе и сентябре больше людей болеют

В письме объяснили, что в августе и сентябре больше людей болеют

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В письме правительство Алтайского края объясняет, что фестиваль невозможно провести из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Они также уточняют, что на мероприятии должны были присутствовать 30–40 тысяч человек, в том числе иностранные граждане.

— Несмотря на огромное желание проведения Фестиваля со стороны Администрации Края, органов власти города Бийска и Бийского района, неоценимую поддержку, оказанную ими в период его подготовки, сегодня мы все должны принимать и исполнять рекомендации Роспотребнадзора, который отвечает за наше с вами здоровье и эпидемиологическую безопасность, — сообщили организаторы.

Как объяснили организаторы, фестиваль переносится на те же даты в августе 2023 года. Билеты остаются действительными.

— По всем вопросам и для уточнения интересующих вас деталей просим воспользоваться формой обратной связи на сайте Фестиваля или написать напрямую на почту info@vetersibiri.ru. Обращаем внимание, что срок обработки ответа входящих писем может быть увеличен до 10 рабочих дней. Не переживайте, мы ответим на каждое обращение, — сообщили на страничке фестиваля.

В начале июня в Новосибирске отменили шествие кукол, которое должно было пройти в рамках фестиваля театров кукол «Перекресток».

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