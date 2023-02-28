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Потрогала принцессу Укока: в эфире «Малахова» заявили, что Хиллари Клинтон прокляли в Новосибирске

Эксперты отметили, что нельзя прикасаться к неизведанному

Хиллари Клинтон побывала в Новосибирске в 1997 году

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В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» заявили, что Хиллари Клинтон проклята из-за того, что в 1997 году прилетела в Новосибирск и прикоснулась к принцессе Укока. Эту информацию сообщил зрителю телеведущий Андрей Малахов. Он объяснил, что именно после приезда Хиллари с ее мужем Биллом произошел громкий скандал.

Выпуск программы вышел вчера, 27 февраля, под названием «Тайный обряд потомков Чингисхана». В нем показали шаманский обряд, который проводился, по данным авторов передачи, впервые за 800 лет. Также на программу пригласили экспертов в области шаманизма.

— У нас есть кадры 1997 года, когда Хиллари Клинтон приезжает в Новосибирск. Ее повезли показать мумию принцессы Укока, как только она прикасается к ней, то случается история с Моникой Левински, — говорит Андрей Малахов.

Как сообщалось ранее, в середине 90-х Билл, уже будучи президентом США, стал героем громкого скандала. Политика обвиняли в том, что на протяжении нескольких лет он имел интимную связь с молодой стажеркой Белого дома Моникой Левински.

На шоу присутствовали шаманы и эксперты

На шоу присутствовали шаманы и эксперты

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Телеведущий сослался на западные СМИ, которые заявляют, что сибирская мумия прокляла Хиллари и вся история семьи Клинтон обречена на провал. Во время его слов в зале, где снимали эфир, раздавалось протяжное оханье.

Тогда в диалог вступил глава рода Кият из племени Боржигинов Ихэ Аха: он уверен, что человек, который прикасается к духам, должен быть правильно подготовлен, а случай с Хиллари — яркий показатель неподготовленности к связям с сакральным.

— Таким образом, мы видим, как некомпетентность может приводить к серьезным последствиям, — произносит он.

Исследователь шаманских традиций Олег Булутов при этом объяснил, что, прежде чем проводить обряды, необходимо разрешение на то, можно ли прикасаться к тому, к чему человек не имеет права.

— Прикасаться категорически нельзя, потому что можно получить большое наказание, как мы видим сейчас. Нельзя вторгаться в неизведанное, не имея на это права. Приехала полюбопытствовать, поэтому так получилось.

Кстати, увидеть принцессу Укока можно во время путешествия по Горному Алтаю, подробности можно почитать здесь.

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