Потрогала принцессу Укока: в эфире «Малахова» заявили, что Хиллари Клинтон прокляли в Новосибирске

— У нас есть кадры 1997 года, когда Хиллари Клинтон приезжает в Новосибирск. Ее повезли показать мумию принцессы Укока, как только она прикасается к ней, то случается история с Моникой Левински, — говорит Андрей Малахов.

Как сообщалось ранее, в середине 90-х Билл, уже будучи президентом США, стал героем громкого скандала. Политика обвиняли в том, что на протяжении нескольких лет он имел интимную связь с молодой стажеркой Белого дома Моникой Левински.