freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 5/10
usd 70.12
eur 76.22
Тема дня«Что такое "скользко" — не очень понимаю»
Все новости
Все новости

Сибиряки бросились проходить тест на тип личности, набирающий популярность в TikTok — в чём его суть

Тест был вдохновлен песней группы The Oh Hellos

345

Тест может указывать, что вы «король», «поэт» или «солдат»

Поделиться

В социальной сети TikTok набирает популярность тест на типы личности. Пользователи, в том числе новосибирцы, проходят его и делятся через соцсеть результатами, рассказывая, кто они: «короли», «поэты» или «солдаты».

Тест был вдохновлен песней Soldier, Poet, King от группы The Oh Hellos. Его создала девушка с псевдонимом nour, в TikTok она подписана как @oceanknives. Вопросы выясняют отношения героев к смерти, долгу, любви, и всё это с книжными цитатами.

The Oh Hellos — американская группа, созданная в 2011 году. Как пишут на официальном сайте группы, она была создана братом и сестрой Тайлер и Мэгги Хит. У группы есть два полноценных альбома.

Пройти тест на английском языке вы можете по ссылке. В конце покажут вашего персонажа. Показываем примеры вопросов.

Поделиться

Тебя ждет дом (я обещаю). Что там?
1. Окна.
2. Кто-то другой.
3. Мир.

Поделиться

Когда ты покидаешь город, ты покидаешь его...
1. Разбитым

2. Тихим

3. Смеясь

Всего в тесте 20 вопросов.

В конце выпадает три варианта итога: «Король», «Поэт» или «Солдат».

Так, «король», например, — это тот, кто говорит, что делать, и тот, кто делает. Автор теста характеризует ощущение мира «королем» так: «Мир — это то, что было вложено в ваши руки и с чем вы должны иметь дело — и вы будете его изменять. «Король», по мнению автора, устал быть сдержанным и хочет почувствовать себя живым. Иногда «королю» сложно поверить, что где-то под ребрами прячется сердце — но оно там есть.

В TikTok начали активно обсуждать новый тест и делиться своими результатами как в русскоязычном сегменте, так и в мировом. Многие вопросы ставят пользователей в тупик.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Авторы: @rebeccanvrr, @_south_wind_, valaizi, @keona.sina, @thenameforakk

Видео: «ТикТок»

Для теста по фильмам мы попросили нейросеть превратить сцены из известных кинолент в кадры аниме. Проверьте, сможете ли вы угадать знаменитые фильмы.

По теме

ТикТокПесняСоцсетиТест
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter