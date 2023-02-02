Сибиряки бросились проходить тест на тип личности, набирающий популярность в TikTok — в чём его суть

В социальной сети TikTok набирает популярность тест на типы личности. Пользователи, в том числе новосибирцы, проходят его и делятся через соцсеть результатами, рассказывая, кто они: «короли», «поэты» или «солдаты».
Тест был вдохновлен песней Soldier, Poet, King от группы The Oh Hellos. Его создала девушка с псевдонимом nour, в TikTok она подписана как @oceanknives. Вопросы выясняют отношения героев к смерти, долгу, любви, и всё это с книжными цитатами.
The Oh Hellos — американская группа, созданная в 2011 году. Как пишут на официальном сайте группы, она была создана братом и сестрой Тайлер и Мэгги Хит. У группы есть два полноценных альбома.
Пройти тест на английском языке вы можете по ссылке. В конце покажут вашего персонажа. Показываем примеры вопросов.
Тебя ждет дом (я обещаю). Что там?
1. Окна.
2. Кто-то другой.
3. Мир.
Когда ты покидаешь город, ты покидаешь его...
1. Разбитым
2. Тихим
3. Смеясь
Всего в тесте 20 вопросов.
В конце выпадает три варианта итога: «Король», «Поэт» или «Солдат».
Так, «король», например, — это тот, кто говорит, что делать, и тот, кто делает. Автор теста характеризует ощущение мира «королем» так: «Мир — это то, что было вложено в ваши руки и с чем вы должны иметь дело — и вы будете его изменять. «Король», по мнению автора, устал быть сдержанным и хочет почувствовать себя живым. Иногда «королю» сложно поверить, что где-то под ребрами прячется сердце — но оно там есть.
В TikTok начали активно обсуждать новый тест и делиться своими результатами как в русскоязычном сегменте, так и в мировом. Многие вопросы ставят пользователей в тупик.
Для теста по фильмам мы попросили нейросеть превратить сцены из известных кинолент в кадры аниме. Проверьте, сможете ли вы угадать знаменитые фильмы.