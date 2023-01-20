Жена миллионера: куда пропала Инна Гомес из «Последнего героя» — испанец оставил ее ни с чем, а богач подарил водопад

Многие запомнили обворожительную брюнетку по участию в шоу «Последний герой» и многочисленным рекламным кампаниям. В нулевых Инна была на волне славы и неожиданно... исчезла с радаров светской хроники. Наши коллеги из «СтарХита» узнали, как сложилась ее жизнь и чем она занимается сейчас.
Набирали по объявлению
В детстве Инна увлекалась туризмом, спортом и альпинизмом. Впервые девочка появилась в кино в 1983 году в фильме «Опасные пустяки». После этой роли авторы «Гостьи из будущего» заметили ее и пригласили сняться в своем фильме.
В 1988 году брюнетка приняла участие в конкурсе красоты «Московская красавица». Для Советского Союза этот конкурс красоты был первым в истории, его участницы набирались по объявлению. Победительницей стала москвичка Маша Калинина, Гомес же вышла в финал. После конкурса красоты Инна стала профессиональной моделью и... вышла замуж за испанского предпринимателя Аугустино Гомеса.
Бизнесмен позволил жене купаться в роскоши: в распоряжении Инны были иномарки, яхты, виллы. Правда, позднее модель откровенничала, что уже в 25 лет почувствовала охлаждение в отношениях и предрекала скорый разрыв с Аугустино и возвращение домой. И правда — через год бизнесмен развелся с брюнеткой, не оставив ей ничего, кроме звучной фамилии.
После развода Инна решила освоить новую профессию, но для обучения требовались деньги, и поэтому устроилась на работу моделью в агентство «Red Stars». Без отрыва от модельного бизнеса выучилась на парикмахера и косметолога. Училась операторскому мастерству, освоила курс фотографии. Запомнилась съемками в рекламе батончиков «Snickers».
Настоящая слава пришла к модели после участия в первом и самом успешном сезоне шоу «Последний герой» в начале нулевых. За Гомес тогда болело полстраны. Тем более всегда приятно наблюдать, как красивая женщина справляется с трудностями.
После телешоу Гомес начали узнавать на улицах, а бренды приглашали Инну работать уже не как модель, а как медийное лицо.
— Такие моменты очень трогают. Но иногда хочется спрятаться. Однажды с мужем мы пошли в какой-то магазин. Вдруг остановились три автобуса детей, которые приехали на какой-то спектакль. И все — ко мне. Я минут 30 автографы писала на билетиках. А февраль был, жуткий мороз, — вспоминала она.
Через несколько месяцев после финала телешоу в жизни женщины случилось долгожданное чудо — Гомес забеременела, несмотря на то, что врачи считали это невозможным. Она вышла замуж во второй раз и в 2002 году родила дочь Машу. О новом избраннике женщины было известно немного — бизнесмен по имени Ахмет также баловал жену, например на трехлетие отношений он установил памятную табличку в том месте, где они познакомились, а на другой праздник подарил венесуэльский водопад и назвал его Иннушкой. Но и этот брак вскоре распался.
На сегодняшний день модель держит свою личную жизнь в секрете, но в СМИ пишут, что после брака с иностранцем она никогда не была одинока и сейчас замужем в третий раз, воспитывает двух дочек.
Из модели — в благотворителя
Материнство изменило Инну, в 2011 году актриса стала попечителем благотворительного фонда, посвященного поддержке детей с тяжелыми заболеваниями «Помоги ребенку.ру».
Сегодня Гомес всё реже, но продолжает сниматься в кино, большую часть времени занимаясь благотворительностью. Она возглавляет интернет-премию «На Благо Мира», которой за гуманизм и доброту в искусстве награждаются творческие деятели. Еще недавно мы болели за обворожительную брюнетку из «Последнего героя», вот ей уже.... 53 года.
— С одной стороны, кажется, что прошла целая вечность и список событий не уместится и в сто лет, а с другой — есть ощущение мига, со скоростью которого пролетело время… Но ведь есть только миг между прошлым и будущим. Он и есть твоя жизнь, мой друг! Делай то, что любишь, и люби то, что ты делаешь, — философски размышляла ранее о своем возрасте в соцсетях Гомес.
Как выглядят и чем сейчас занимаются красавицы, которые стали «Мисс Россия»
Мало кто задумывался об этом, а ведь судьбы королев красоты совсем не так просты, как кажется. Кто-то продолжил модельный бизнес, кто-то решил построить карьеру в другой отрасли, а кто-то так и не нашел себя, пытаясь вернуть былую славу любыми способами. Выяснили, как сейчас живут (и выглядят) победительницы последних конкурсов «Мисс Россия».
Алина Санько (Мисс Россия — 2019)
Начнем с 2019 года, потому что в последние два года конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса. Тогда звание «Мисс Россия» досталось уроженке Азова Алине Санько. Она получила право участвовать сразу в двух международных конкурсах — «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Но в первом она дошла только до полуфинала, а во втором и вовсе не вошла в топ-21. После этого Алина ненадолго пропала из соцсетей, но затем прокомментировала итоги, пояснив, что конкурс в любом случае дал ей очень многое: например, приятные знакомства и багаж знаний.
Сейчас Алина Санько занимается искусством — она пишет картины и рассказывает о своем творчестве в соцсетях. Кроме того, у девушки есть диплом архитектора Московского университета по землеустройству.
Юлия Полячихина (Мисс Россия — 2018)
В 2018 году конкурс выиграла 18-летняя девушка из Чувашии — Юлия Полячихина. Она с юных лет работала моделью, но мечтала стать журналисткой. После победы в конкурсе о Юлии практически ничего не писали, но в конце 2021 года стало известно, что она родила дочь Розу от олигарха Рустама Тарико (он старше Юлии на 38 лет). Позднее модель призналась, что это не первый ребенок — у нее есть и старший сын, которого зовут Лео.
Полина Попова (Мисс Россия — 2017)
В 2017 году титул «Мисс Россия» достался Полине Поповой из Екатеринбурга — она стала первой победительницей-блондинкой за последние 10 лет (в 2007 году конкурс выиграла блондинка Ксения Сухинова). На конкурсе «Мисс мира» Полина не вошла в пятерку финалисток, после чего быстро пропала с радаров СМИ. В 2021 году девушка вышла замуж и родила сына Алекса.
Яна Добровольская (Мисс Россия — 2016)
Тюменка Яна Добровольская стала «Мисс Россия» в 2016 году. Девушка с 6 лет занимается танцами, окончила тюменский колледж искусств с красным дипломом. После конкурса Яна поступила в Московский институт психоанализа, сейчас она — практикующий психолог.
В 2021 году девушка рассказала, как отказалась от участия в шоу «Холостяк» и «Последний герой». Жить на острове и бороться за главный приз не показалось Яне удачной идеей. Тюменка призналась, что не смогла бы отказаться от цивилизации и жить в таких условиях на природе. В шоу «Холостяк» же Яне предлагали побороться за сердце певца Егора Крида — она объяснила, почему отказалась от такой возможности.
— Во-первых, я была в отношениях. Я знаю, что есть девушки, будучи в отношениях, идут на «Холостяка», типа они расстались [с парнем]. Но это не моя история. Мне в жизни не приходилось сильно врать, я вообще не вижу в этом смысла, — призналась Яна в прямом эфире с подписчиками. — А во-вторых, я честно не знала, чем хочу заниматься. <...> Но точно понимала, куда мне не нужно. Я это всегда чувствую. Никакие деньги и слава не заставят пойти меня на реалити-шоу.
Еще больше историй победительниц конкурса «Мисс Россия» в нашем материале.
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