Жена миллионера: куда пропала Инна Гомес из «Последнего героя» — испанец оставил ее ни с чем, а богач подарил водопад

В 1988 году брюнетка приняла участие в конкурсе красоты «Московская красавица». Для Советского Союза этот конкурс красоты был первым в истории, его участницы набирались по объявлению. Победительницей стала москвичка Маша Калинина, Гомес же вышла в финал. После конкурса красоты Инна стала профессиональной моделью и... вышла замуж за испанского предпринимателя Аугустино Гомеса.

Бизнесмен позволил жене купаться в роскоши: в распоряжении Инны были иномарки, яхты, виллы. Правда, позднее модель откровенничала, что уже в 25 лет почувствовала охлаждение в отношениях и предрекала скорый разрыв с Аугустино и возвращение домой. И правда — через год бизнесмен развелся с брюнеткой, не оставив ей ничего, кроме звучной фамилии.