Это что еще за амишка! Разберетесь в молодежном жаргоне последних 100 лет?

«Раньше было лучше» — всего лишь наше убеждение о прошлом, которое в действительности с тем самым «раньше» имеет мало общего. Просто мы привыкли идеализировать дела давно минувших дней и ничего не можем с этим поделать. Взять тот же язык. Это сейчас нам кажется, что он замусорен как никогда разными сленговыми словечками и заимствованиями. Но обернувшись назад, мы поймем, что раньше было ничуть не лучше.

