Это что еще за амишка! Разберетесь в молодежном жаргоне последних 100 лет?

«Раньше было лучше» — всего лишь наше убеждение о прошлом, которое в действительности с тем самым «раньше» имеет мало общего. Просто мы привыкли идеализировать дела давно минувших дней и ничего не можем с этим поделать. Взять тот же язык. Это сейчас нам кажется, что он замусорен как никогда разными сленговыми словечками и заимствованиями. Но обернувшись назад, мы поймем, что раньше было ничуть не лучше.
Сленг и разговорные словечки были всегда. Одни слова быстро забывались, другие переходили к следующим поколениям. Кстати, первая картотека, на основе которой созданы все крупные словари современного русского языка, появилась в России в 1886 году. Примерно с тех времен и берут начало герои нашего теста — сленговые выражения прошлого и современности. Разберетесь, что они означают?