«День рождения никогда не будет в следующем году»: грустная колонка родившейся 31 декабря

Отмечать день рождения в праздники не всегда бывает удобно, особенно если праздники крупные и затмевают личный день человека. Журналист НГС Елизавета Горячева родилась в Новый год, 31 декабря, утром. Сибирячка столкнулась с тем, что каждый раз ее день рождения либо переносится, либо вовсе не празднуется. О том, как девушка отмечает Новый год и день рождения в один день и почему ей от этого грустно, — читайте в колонке журналиста НГС от первого лица.
В моей жизни никогда не будет двух больших праздников — дня рождения и Нового года. Каждый раз приходится либо вовсе жертвовать своим личным днем, либо переносить. Два праздника для меня и моих родственников слились в один в 2000 году и стали своеобразной особенностью, полем для шуток и одновременно моей личной грустью.
В детстве меня всегда убеждали, что весь город украшают к моему празднику, что Дед Мороз и Снегурочка приходят только ради меня, потому что у меня день рождения. Я наивно верила и уверяла знакомых, что этот праздник не для них, а для меня. Дед Мороз дарил мне два подарка, когда детям доставался один, родственники под елкой тоже оставляли парочку презентов вместо одного. Я верила, что все люди празднуют день рождения со мной. Как избавилась от этого вранья и как сильно была удивлена, что всё это не так, — не помню.
В детстве мой день рождения праздновали либо утром, либо через несколько дней, когда родственники отгуляют Новый год. Помню, как после утреннего застолья все торопились по домам, чтобы приготовить селедку под шубой и курицу в духовке. Тогда я уже знала, что мой праздник и Новый год отмечают в один день.
Когда я стала подростком, про свой день рождения я совсем забыла, не праздную его уже несколько лет, мои друзья уезжают к родственникам в другие города, заняты предновогодней суетой и хотят провести время с семьей. Мы иногда собираемся с родственниками вместе через несколько дней, чтобы я задула свечи, съела свой торт и загадала желание, но праздничное настроение уже пропадает.
Чтобы я не расстраивалась, в моей семье принято говорить, что в самый сказочный день в году рождаются по-настоящему волшебные люди, у которых всё получается и которые обладают определенным везением. Про везение не сильно верится, конечно, но легенда про волшебного человека мне понравилась, и я до сих пор верю в нее.
Для моих друзей и родственников 31 декабря теперь самый затратный праздник, потому что я всегда прошу не забывать про мой день рождения и дарить два подарка. Я не обижаюсь, если дарят один, но если получаю два, то для меня это своего рода показатель, что человек ценит мою особенность — рождение в крупный праздник.
Грустно, что я никогда не почувствую трепет перед днем рождения, потому что его затмевает желание встретить Новый год. Но я уверена, что мой праздник длится до вечера, а после начинается Новый год, который все так ждут. А еще мой день рождения никогда не будет в следующем году, он всегда будет в этом.
В этом году Новосибирск стал новогодней столицей России, город украсили разноцветными огнями, но некоторых гирлянды не впечатлили. Жительница Кузбасса впервые встречает зиму в Новосибирске, женщина столкнулась с тем, что детям негде гулять зимой, а все украшения больше для взрослых, при этом недостаточно катков и горок. Мнение сибирячки читайте в ее гневной колонке.