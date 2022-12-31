«День рождения никогда не будет в следующем году»: грустная колонка родившейся 31 декабря

В моей жизни никогда не будет двух больших праздников — дня рождения и Нового года. Каждый раз приходится либо вовсе жертвовать своим личным днем, либо переносить. Два праздника для меня и моих родственников слились в один в 2000 году и стали своеобразной особенностью, полем для шуток и одновременно моей личной грустью.



В детстве меня всегда убеждали, что весь город украшают к моему празднику, что Дед Мороз и Снегурочка приходят только ради меня, потому что у меня день рождения. Я наивно верила и уверяла знакомых, что этот праздник не для них, а для меня. Дед Мороз дарил мне два подарка, когда детям доставался один, родственники под елкой тоже оставляли парочку презентов вместо одного. Я верила, что все люди празднуют день рождения со мной. Как избавилась от этого вранья и как сильно была удивлена, что всё это не так, — не помню.

