Шура провел мастер-класс для Роксаны Бабаян на шоу «Суперстар!» на НТВ — чему он учил народную артистку

47-летнего певца из Новосибирска Шуру пригласили на шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ. Певца позвали, чтобы он провел мастер-класс для одной из участниц — Роксаны Бабаян.
Выпуск вышел в эфир вчера, 18 декабря. Темой стала «Дискотека нашей юности», а участникам предложили вспомнить хиты, под которые они танцевали на дискотеках в молодости.
Народная артистка России Роксана Бабаян выбрала для исполнения песню «Отшумели летние дожди» Шуры. Чтобы лучше подготовиться, она встретилась с исполнителем.
Сам Шура на встрече с Бабаян признался, что очень волнуется.
— Я сейчас буду сгорать от стыда и ничего не смогу рассказать про эту песню. Ей 25 лет, вашим песням больше... Она мелодичная, — поделился Шура.
Роксана Бабаян с хитом новосибирского певца закрывала шоу. Однако жюри оценило ее выступление всего в
— Я не состыковала Роксану, элегантную и красивую, с этой песней, — оценила выступление одна из судей Лера Кудрявцева.
Роксана Бабаян с певицей Ириной Салтыковой заняли последние 2 строчки турнирной таблицы. Ирине Салтыковой пришлось покинуть проект.
На первое место вчера вышла Алена Иванцова, она набрала
В ноябре на экране ТВ появился блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян. Мужчина расплакался на съемках нового мистического шоу «Наследники и самозванцы». На кадрах видно, что у блогера случилась истерика.