«Моя снежная королева»: Киркоров подарил 11-летней дочери люксовые сережки — но посмотрите на ее реакцию

— Чтоб тебя всю жизнь преследовал только французский поцелуй. И вот тебе самая последняя коллекция Louis Vuitton, — отметил он.

Брат Аллы-Виктории подготовил для нее набор косметики и роскошный букет. Дочь поп-короля благодарила близких за внимание и радовалась презентам.

Заработки и долги исполнителя

Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние Киркорова в 4,9 миллиона долларов. Как писало издание, в 2019 году артист вместе с Николаем Басковым снялся в рекламе бренда корма для кошек Felix компании Nestle. В 2020 году стал амбассадором совместной акции Procter & Gamble и «Пятерочки» под названием «Королевский кешбэк». В 2021 году началось сотрудничество Киркорова со Сбером.

