«Моя снежная королева»: Киркоров подарил 11-летней дочери люксовые сережки — но посмотрите на ее реакцию

Звездные родители часто балуют своих детей, и поп-король — не исключение. Почему нет, если есть возможность. А простым людям всегда интересно, как живет золотая молодежь. Наши коллеги из «СтарХита» посмотрели видео со дня рождения дочери певца, а редакция Городских порталов узнала, на чём, кроме музыки, Филипп делает свои миллионы.
Филипп Киркоров завоевал популярность у поклонников в девяностые. Артист был женат на Алле Пугачевой, после развода стал отцом двоих детей, рожденных суррогатными матерями. Дочь Филлипа Киркорова Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в Майами. О рождении девочки певец впервые сообщил публике 26 ноября на кремлевской сцене, где проходило вручение премии «Золотой граммофон». Назвали малышку в честь матери Виктории и Аллы Пугачевой. У певца также есть сын — Мартин-Кристин Киркоров, он рожден 29 июня 2012 года в США. О его рождении Киркоров объявил во время концерта в Софии.
А 1 декабря дочери Киркорова исполнилось 11 лет, певец обожает наследницу и по случаю праздника закатил шикарное торжество.
— 11 лет Алле-Виктории! 11 — барабанные палочки! А значит, будем сегодня шуметь! Но раннее утро началось с теплых поздравлений от всей семьи. Люблю тебя, моя доченька! Моя Снежная королева! Пусть здоровье будет крепким, как мороз. Пусть люди окружают кристально-чистые, как снежинки. Пусть жизнь будет яркой, как новогодняя елка. Я буду дарить тебе зимнюю сказку из года в год. Обещаю, — обратился певец к наследнице в соцсетях. Поздравили девочку и многочисленные коллеги звездного папы по шоу-бизнесу.
Филипп Бедросович пригласил в дом близких друзей. Например, лично поздравили виновницу торжества Валентин Юдашкин и его жена Марина. Поп-король уверен, его дочь достойна только люксовых вещей. Например, папа подарил наследнице серьги за 52 тысячи рублей.
— Чтоб тебя всю жизнь преследовал только французский поцелуй. И вот тебе самая последняя коллекция Louis Vuitton, — отметил он.
Брат Аллы-Виктории подготовил для нее набор косметики и роскошный букет. Дочь поп-короля благодарила близких за внимание и радовалась презентам.
Заработки и долги исполнителя
Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние Киркорова в 4,9 миллиона долларов. Как писало издание, в 2019 году артист вместе с Николаем Басковым снялся в рекламе бренда корма для кошек Felix компании Nestle. В 2020 году стал амбассадором совместной акции Procter & Gamble и «Пятерочки» под названием «Королевский кешбэк». В 2021 году началось сотрудничество Киркорова со Сбером.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Киркоров владеет двумя компаниями, еще в трех у него есть доли. «Фил фо ю» управляет шоу-бутиком артиста под называнием Phill4You в ТРЦ «Вегас». Изначально он открылся на Новом Арбате, но, как писал Life в 2014 году, переехал из-за отсутствия спроса. В бутике продается одежда из собственного гардероба Филиппа Бедросовича и, как писали СМИ, многие туда приходили не за покупками, а как в своего рода музей Киркорова.
Сейчас принято решение об исключении компании «Фил фо ю» из реестра юридических лиц. За последние годы в финансовой отчетности она показывала в основном убытки, прибыль зафиксирована в
Еще одна компания певца называется «Филипп Киркоров Продакшн», она зарегистрирована как работающая в области исполнительских искусств. Через эту фирму в 2012 и 2017 годах Киркоров участвовал по госконтрактам в концертах «Звезды с любовью» в Большом концертном зале «Октябрьский», оба контракта стоили около 550 тысяч рублей.
В 2021 году стало известно, что организация должна латвийскому банку ABLV Bank 140 миллионов рублей. Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что банк изначально просил 2,5 миллиона евро:
— Мы сократили эту сумму… Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чём дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал, пахло аферой.
По данным судебных приставов, на компанию возбуждено исполнительное производство за невыплату кредита на 69,5 миллиона рублей. В 2017–2021 годах выручка «Филипп Киркоров Продакшн» составила 316,5 миллиона рублей, прибыль показывалась только до 2019 года, дальше — лишь многомиллионные убытки.
В компании «Филипп Киркоров Корпорейшн» у артиста 90%, еще 10% принадлежат Геннадию Рыбаку, который был директором Киркорова до 2021 года. Певец тогда написал в соцсетях:
— С благодарностью отпускаю наши совместные проекты в прошлое и шагаю в новую жизнь!
Подробнее о бизнесе Филлипа Киркорова узнавали MSK1.RU. Почитайте также, каким бизнесом занимается Тимати, что из активов есть у наследника миллиардного состояния — певца Эмина, на чём зарабатывает (и разоряется) Ольга Бузова и чем, кроме музыки, занимается Сергей Жуков из «Руки вверх!».
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