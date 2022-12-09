У Овнов — прорыв в карьере, у Раков — хаос: экстрасенс рассказала, чего ждать от 2023 года

Особенно в первую половину 2023 года партнерская сфера как в личной жизни, так и в бизнесе может быть сверхактивна. Вам даже будет казаться, что все ваши силы уходят именно туда. Однако, подойдя к ситуации с умом, многое из этого вы сможете использовать на пользу себе. Главное здесь — это четко видеть, кто перед вами — друг или враг. В этом помогут талисманы с изображением третьего глаза, направленного вершиной вверх треугольника и золотой лупы.

