У Овнов — прорыв в карьере, у Раков — хаос: экстрасенс рассказала, чего ждать от 2023 года

1
Овен
Как минимум первую половину года будете находиться в постоянном движении. Даже если вы ничего не планировали сами, всевозможные события в вашей жизни будут происходить будто сами по себе. Вас ждут неожиданные знакомства и прорыв в сфере бизнеса или же карьерного роста. Чтобы все дарованные вам звездами силы не пропали даром, используйте особые символические изображения, направляющие вашу волю и намерения в правильное русло. Вам пригодится талисман со стрелой или молнией, символизирующий саму суть достижения желаемого.
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2
Телец
Во второй половине 2023 года к революционным энергиям Урана в вашем знаке присоединится расширяющий любые возможности Юпитер. Управлять столь мощной энергией будет совсем непросто. Однако это именно тот момент, когда вы имеете шанс сорвать куш, на который даже не рассчитывали. Главное — это правильно применить весь тот фонтан энергии, что обрушит вам на голову Вселенная. Обратитесь к созвучным вашему знаку символам изобилия — полная чаша, золотая монета, четырехлистный клевер.
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3
Близнецы
В марте 2023 года волевой и упрямый Марс наконец выйдет из ретроградной петли в вашем знаке и отправится дальше, поэтапно активируя разные сферы жизни. И в какой-то момент может показаться, что вы теряете контроль над ситуациями, которые происходят вокруг, вспыхивая одна за другой. Используйте свой главный козырь — умение быстро создавать нужные связи и знакомства. В этом помогут талисманы с изображением моста, радуги и рукопожатия.
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4
Рак
Грядущий 2023 год приготовил множество активных занятий, к которым вы обычно не очень расположены. Всю эту энергию хаоса сможете направить в тему изобилия и успеха, если не будете стесняться открыто демонстрировать свои таланты другим людям. Для этого потребуются символы внутренней психической устойчивости: идеально сбалансированные весы, солнце и башня.
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5
Лев
Наступающий год принесет как много возможностей, так и искушений, с которыми нужно будет как-то справиться, чтобы не спугнуть удачу. Особенно актуально это будет во второй половине года. Носите талисманы с изображением символа бесконечности, раскрытой книги или оливковой ветви, дабы всегда помнить, что путь подавления других не является верным. И Вселенная вам ответит взаимностью.
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6
Дева
Для вас наступает время брать жизнь в свои руки. Не стесняйтесь использовать любые законные возможности для улучшения финансового и эмоционального состояния. В этом будут активно помогать талисманы с символами автомобильного руля, корабельного штурвала, ракеты, метеоры.
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7
Весы
Особенно в первую половину 2023 года партнерская сфера как в личной жизни, так и в бизнесе может быть сверхактивна. Вам даже будет казаться, что все ваши силы уходят именно туда. Однако, подойдя к ситуации с умом, многое из этого вы сможете использовать на пользу себе. Главное здесь — это четко видеть, кто перед вами — друг или враг. В этом помогут талисманы с изображением третьего глаза, направленного вершиной вверх треугольника и золотой лупы.
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8
Скорпион
Первая половина 2023 года будет во многом хранить сложное послевкусие 2022-го, а начиная с июня месяца еще и партнерская сфера жизни вновь активизируется с небывалой силой. В какой-то момент можете даже ощутить серьезную нехватку сил. Чтобы не упустить ни одной выгодной возможности, которые непременно попадутся на пути, опирайтесь на яркие символы бьющей ключом энергии — феникса, огня, горящего солнца.
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9
Стрелец
В первые пять месяцев 2023 года может создаться впечатление, что жизнь несет вперед на космической ракете, вообще не спрашивая, хотите вы остановиться и отдохнуть или же нет. А начиная с июня у вас могут появиться неожиданные выгодные предложения в сфере недвижимости или другого дорогостоящего имущества. Элегантные талисманы с изображениями полного паруса, колесницы с лошадьми или же летящей птицы помогут использовать ветер перемен себе на благо.
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10
Козерог
Грядущий 2023 год приготовил увлекательные космические качели, которые как минимум морально подготовят к событиям 2024–2025 года. Вы почувствуете, как возвращается власть над собственной жизнью, а вместе с тем и удача. Постарайтесь правильно активировать последнюю, чтобы она подарила максимум из возможного с помощью талисманов с кошельком, монетами или рогом изобилия.
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11
Водолей
Наступающий 2023 год может заставить сконцентрироваться на вопросе моральных и имущественных ценностей, а также работе. Вам может казаться, что обстоятельства жизни продолжают неимоверно давить, но эту же силу вы можете использовать для достижения финансового успеха. Для этого вам нужно обратиться к талисманам с изображениями гор, географических карт, монументальных строений, к примеру, замков.
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12
Рыбы
Некоторые энергии 2023 года могут показаться сложными и сковывающими. Однако в них кроется невероятная сила, способная изменить многое к лучшему в вашей жизни, просто указав на ошибки, которых вы раньше не замечали. Чтобы обратить силу минусов в жирный-жирный плюс, опирайтесь на символы веры в себя и чистоты сознания: маяк, полярную звезду, зеркало.
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