Новогоднее настроение, приди! 14 фильмов и сериалов, которые усилят ощущение праздника

Новогодние праздники всё ближе, и многие уже начинают расчехлять подборки своих любимых уютных фильмов и сериалов, которые надо смотреть в это время. А что делать, если такой подборки нет? Или что еще хуже — все знакомые фильмы уже так надоели, что хочется чего-то нового? Принесли вам коллекцию фильмов и сериалов, которые подарят новогоднее настроение и при этом не так популярны, как, например, «Один дома», «Реальная любовь» или «Отпуск по обмену».
«8-битное Рождество»
Страна: США
Жанр: комедия
Год выпуска: 2021
Продолжительность: 97 минут (01:37)
Оценка на «Кинопоиске»: 6.9
Оценка на IMDb: 6.70
Ностальгическая комедия о том, как герой Нила Патрика Харриса — Джек Дойл — рассказывает дочке о своем детстве, которое пришлось на конец 1980-х (происходит всё это, естественно, в канун Рождества). Его детство было суровым временем: тогда королем горы мог быть волосатый детина-металлист неопределенного возраста, одетый в джинсовую безрукавку, а дети катались на велосипедах без шлемов и готовы были пойти на любые подвиги, чтобы получить игровую приставку Nintendo. Таким был и сам Джек — вместе со своими друзьями они проворачивают целую операцию, чтобы заполучить заветную приставку.
В фильме куча шуток и отсылок, которые поймут те, кто рос в то время. Герои цитируют «Крепкого орешка» и обсуждают «Робокопа». В саундтреке — Бонни Тайлер и Black Sabbath, а в трейлере звучит один из центральных хитов эпохи хейр-метала — The Final Countdown от группы Europe. Место действия, как и в «Один дома», — пригород Чикаго.
«Клаус»
Страны: Испания, Великобритания, США
Жанры: мультфильм, комедия
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 96 минут (01:36)
Оценка на «Кинопоиске»: 8.6
Оценка на IMDb: 8.10
Мультфильм рассказывает еще одну историю становления Санты. Главный почтмейстер далекой скандинавской страны ссылает своего сына-лентяя Джаспера Йоханссона в северный городок Смиренсбург. Парень должен повысить поток корреспонденции до шести тысяч писем в год, иначе его лишат наследства. Прибыв на место, парень оказывается в зоне боевых действий: два семейных клана, так уж исторически сложилось, питают взаимную ненависть и свято чтут многовековую традицию при любой возможности мутузить друг друга и делать пакости. Разумеется, в такой обстановке не до писем и почтовое отделение давно превратилось в курятник. Уже практически отчаявшись, Джаспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.
Правда, главное в этом мультфильме — вовсе не сюжет. Аниматор «Аладдина» и «Тарзана» Серхио Паблос воплотил мечту всей жизни: «Клаус» нарисован от руки в формате 2D, но при этом выглядит как объемный 3D-мультфильм. Каждый кадр ничем не уступает компьютерной графике, поэтому мультфильм доставит удовольствие как детям (своей милой историей), так и взрослым (своим сказочным визуалом).
«Рождество Мэйерсов»
Страны: США, Китай
Жанры: драма, комедия
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 111 минут (01:51)
Оценка на «Кинопоиске»: 5.8
Оценка на IMDb: 6.10
Рождественская комедия об афроамериканце Уолтере Мэйерсе, которому уже много лет. Неудивительно, что ему захотелось теплого семейного дружного очага — как в старые добрые времена. Для этого он решил собрать всех своих родственников вместе и пригласил их провести праздники в его большом и уютном доме. Да только вот беда — семья уже давно не дружит и в последний раз собиралась вместе на зимние праздники, когда еще была жива жена Уолтера. Получится ли осуществить такую затею? Как отнесутся к этому его любимые люди? Ведь отец просит их о немыслимом подарке — целых пять дней терпеть друг друга под одной крышей.
«Последний отпуск»
Страна: США
Жанры: мелодрама, комедия
Год выпуска: 2006
Продолжительность: 112 минут (01:52)
Оценка на «Кинопоиске»: 7.6
Оценка на IMDb: 6.50
Джорджия Берд работает продавцом кухонной утвари и обращается с ножами и кастрюлями как настоящий повар. В канун Рождества она узнала, что смертельно больна. Поэтому она решила реализовать свою давнюю мечту и потратить все свои сбережения на последний отпуск, который должен стать самым лучшим в ее жизни. Джорджия отправляется на фешенебельный европейский курорт, где ее по ошибке принимают за богатую эксцентричную особу. Понимая, что ей нечего терять, Джорджия начинает себя вести чрезвычайно раскованно и вызывающе. Курьезные выходки, роскошные вечеринки с богемой и романтические приключения: комедия идеально подойдет для отдыха после тяжелого дня.
«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен»
Страна: США
Жанр: комедия
Год выпуска: 2006
Продолжительность: 93 минуты (01:33)
Оценка на «Кинопоиске»: 6.3
Оценка на IMDb: 5.00
Семья переехала в тихий маленький североамериканский городок в канун Рождества в надежде, что будет жить там спокойной жизнью. Отец семейства Стив надеется сплотить семью, особенно детей. Но планы портит сосед Бадди Холл, который решил украсить свой дом иллюминацией. Да не простой, а такой, которую можно было бы видеть из космоса. Естественно, это не приходится по душе соседям, а особенно Стиву.
Роль безумного мечтателя играет Дэнни Де Вито, и его бесчисленные попытки сделать свой дом произведением искусства становятся раздражающим фактором для соседей. Этот фильм рассмешит любого скептика и поможет убедиться, что настоящие чудеса — это эмоции людей, а не материальные ценности.
«Счастливого Рождества»
Страны: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Румыния
Жанры: драма, мелодрама, военный, история, музыка
Год выпуска: 2005
Продолжительность: 111 минут (01:51)
Оценка на «Кинопоиске»: 7.8
Оценка на IMDb: 7.70
1914 год, в самом разгаре Первая мировая война. В канун Рождества многочисленные части Западного фронта объявили неофициальное и несанкционированное перемирие. И в этот момент четверо человек пережили незабываемое. Шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, шотландцев и французов. Ружья были оставлены на дне окопов, а сами солдаты и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы обменяться сигаретами, разделить шоколад и пожелать друг другу: «Счастливого Рождества!»
Фильм снят по мотивам главы «Невероятное Рождество 1914 года» книги Ива Бюфето «Фландрийское сражение и битва при Артуа 1914–1919». Этот фильм посвящен всем солдатам, сражавшимся на различных фронтах во время Рождества 1914 года, устроивших братание в этот день на линии фронта.
«Гремлины»
Страна: США
Жанры: ужасы, комедия, фантастика
Год выпуска: 1984
Продолжительность: 106 минут (01:46)
Оценка на «Кинопоиске»: 7.4
Оценка на IMDb: 7.30
Не самый очевидный выбор для семейного просмотра, но самый очевидный для рождественских праздников. «Гремлины» 1984 года — это рождественский фильм ужасов о милых пушистых зверьках, которые, попадая в воду, превращаются в страшных монстров. Несмотря на некоторые пугающие кадры в фильме, просмотр разрешен детям. Кстати, сценаристом фильма выступил Крис Коламбус, который создал две части «Один дома» и первые два фильма про Гарри Поттера, а одним из продюсеров стал Стивен Спилберг.
С одной стороны, в сумме получилась черная комедия и критика общества потребления: гремлины ничуть не отличаются от рядовых празднующих, которых можно встретить в начале января, — кино, кафе, попойки и бесконечные покупки. С другой — в фильме есть душеспасительная мысль о том, что в праздники некоторым бывает особенно одиноко, и именно этим людям стоит подарить чуть больше тепла.
«Потерянное Рождество»
Страна: Великобритания
Жанр: драма
Год выпуска: 2011
Продолжительность: 88 минут (01:28)
Оценка на «Кинопоиске»: 7.3
Оценка на IMDb: 7.10
Этот фильм — история о неслучайных случайностях, больших потерях и удивительных возможностях, которые могут выпасть всего раз в жизни. Мальчик Гус прячет ключи от отцовской машины, работающего пожарным, чтобы тот остался дома. Но в результате происходит несчастный случай и родители мальчика погибают. Всё было бы плохо, если бы не странный человек, появившийся в Манчестере накануне Рождества. Он сам не знает, кто он и откуда, но точно уверен, что обладает способностью возвращать людям утраченное ими.
«Ноэль»
Страны: США, Канада
Жанр: драма
Год выпуска: 2004
Продолжительность: 96 минут (01:36)
Оценка на «Кинопоиске»: 7.0
Оценка на IMDb: 6.10
Сюжет фильма разворачивается вокруг нескольких жителей Нью-Йорка, у которых на Рождество есть куда большие проблемы, чем покупка подарков. Так, разведенный Роуз вовсю пытается справиться с заботой о больной матери, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера. Нина и Майк находятся на грани разрыва, а пожилой официант Арти не может смириться со смертью любимой жены и пытается найти ее реинкарнацию. На Рождество такие разные истории переплетаются.
Герои ленты понимают, чего хотят от жизни: они просто пытаются обрести свое счастье и поделиться им с другими, ведь Рождество — время, когда исполняются желания. Фильм полон звездных имен: в нем снимались Пенелопа Круз, Робин Уильямс и Пол Уокер.
«А что насчет тебя?»
Страна: Ирландия
Жанры: драма, комедия
Год выпуска: 2007
Продолжительность: 87 минут (01:27)
Оценка на «Кинопоиске»: 6.7
Оценка на IMDb: 6.60
Молодая девушка Элли приезжает к старшей сестре, чтобы какое-то время поработать в принадлежащем той доме престарелых. Она хочет сэкономить на проживании, чтобы через несколько месяцев отправиться в кругосветное путешествие. Бизнес у сестры идет не лучшим образом: новые жильцы не хотят селиться к ним, а старые ненавидят друг друга, ругаются, дерутся. Элли шаг за шагом знакомится со стариками, общается с ними, узнает истории их прежних жизней и кое-что начинает понимать в собственной.
Сестра уезжает по срочному делу, и Элли на неделю остается с пожилыми и склочными людьми, с одинокими и на самом деле несчастными стариками — чтобы стать их единственным шансом на реализацию последних желаний в жизни, чтобы держаться и не осуждать их, чтобы суметь сделать выводы о том, как ей прожить собственную жизнь, не повторяя чужих ошибок.
«Рождественские дни»
Страна: Испания
Жанр: драма
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 3 серии по 55 минут
Оценка на «Кинопоиске»: —
Оценка на IMDb: 6.80
В центре истории оказываются четыре сестры. Они очень близки друг другу и всегда чтят традиции, несмотря на многочисленные проблемы. А еще они всегда собираются вместе на празднование Рождества. Сериал очень короткий — всего три серии, и за это время нам предстоит увидеть, насколько разными оказываются дни праздника в различные периоды жизни героинь.
«Домой на Рождество»
Страна: Норвегия
Жанры: драма, мелодрама, комедия
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 12 серий по 29 минут
Оценка на «Кинопоиске»: 7.5
Оценка на IMDb: 7.70
В центре сюжета оказывается героиня по имени Йоханна, которой не так давно перевалило за тридцать. Конечно, этот возраст может вызвать недовольство и грусть, но женщину беспокоит совсем другое — она всё еще одинока. Устав от постоянных вопросов о своей личной жизни, а также преисполнившись уверенности в том, что это Рождество она точно не будет встречать одна, Йоханна начинает 24-дневные поиски парня. Она сделает всё, чтобы успеть отыскать себе близкого человека и наконец-то стать счастливой.
«Дэш и Лили»
Страна: США
Жанры: мелодрама, комедия
Год выпуска: 2020
Продолжительность: 8 серий по 23 минуты
Оценка на «Кинопоиске»: 7.4
Оценка на IMDb: 7.50
Еще один романтический комедийный телесериал от Netflix рассказывает историю двух молодых людей — 17-летней жизнерадостной студентки Лили и депрессивного и циничного парня Дэша. Скучая от одиночества, девушка-подросток прячет среди полок в одном из книжных магазинов свой красный блокнот, который находит Дэш. С помощью записной книжки между молодыми людьми завязывается переписка, а блокнот они оставляют друг другу в самых интересных местах Нью-Йорка.
«Маленькие рождественские тайны»
Страна: Франция
Жанры: драма
Год выпуска: 2007
Продолжительность: 8 серий по 52 минуты
Оценка на «Кинопоиске»: —
Оценка на IMDb: 7.20
Марселин, Олимпия, Мари и Джин работают служанками в четырех респектабельных семьях, которые проживают в элитном доме. Вскоре после окончания Первой мировой войны, на Рождество 1918 года, судьбы этих четырех женщин драматично пересекаются с судьбами глав семейств. Марселин помогает молодой вдове Одиль противостоять тестю и теще, которые пытаются отобрать опеку над детьми. Олимпия беременна от своего босса, который умер незадолго до завершения войны. Теперь вдова предлагает Олимпии страшное соглашение: купить ребенка. Mари только что потеряла мужа. Ее гордость и радость — сын Александр, который недавно стал инженером. Однако сын принимает решение вступить в брак с дочкой босса.
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