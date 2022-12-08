Новогоднее настроение, приди! 14 фильмов и сериалов, которые усилят ощущение праздника

Фильм снят по мотивам главы «Невероятное Рождество 1914 года» книги Ива Бюфето «Фландрийское сражение и битва при Артуа 1914–1919». Этот фильм посвящен всем солдатам, сражавшимся на различных фронтах во время Рождества 1914 года, устроивших братание в этот день на линии фронта.

«Гремлины»

Страна: США

Жанры: ужасы, комедия, фантастика

Год выпуска: 1984

Продолжительность: 106 минут (01:46)

Оценка на «Кинопоиске»: 7.4

Оценка на IMDb: 7.30

Не самый очевидный выбор для семейного просмотра, но самый очевидный для рождественских праздников. «Гремлины» 1984 года — это рождественский фильм ужасов о милых пушистых зверьках, которые, попадая в воду, превращаются в страшных монстров. Несмотря на некоторые пугающие кадры в фильме, просмотр разрешен детям. Кстати, сценаристом фильма выступил Крис Коламбус, который создал две части «Один дома» и первые два фильма про Гарри Поттера, а одним из продюсеров стал Стивен Спилберг.

