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Бывший тренер по кроссфиту из Сибири продает аккаунт «World of Tanks» — он играл 9 лет по 8 часов в день

Он посмотрел сериал про наркотики и решил, что живет слишком скучной жизнью

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Михаил Кузнецов хотел стать лучшим в игре, но в итоге решил завязать с танками вовсе. А теперь среди его увлечений — выступление в группе

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Геймер из Алтайского края Михаил Кузнецов продает в Новосибирске аккаунт в онлайн-игре «World of Tanks». 9 лет своей жизни, проведенные в игре, мужчина оценил в 36 тысяч рублей.

«World of Tanks» — командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная танковым боям. Вышла в августе 2010 года. Команды игроками иногда называются кланами.

Мужчина объяснил, что надеется найти покупателя в Новосибирске, потому что здесь живет его друг с доступом к аккаунту, а также в большом городе больше вероятность найти покупателя. До этого он пытался продать профиль в игре 2 года, но до сих пор не сумел этого сделать.

— Сам я не играю, потому что играл последние 9 лет, — объяснил мужчина, — в 17 лет начал, в 26 лет закончил. Играть перестал, потому что надоело, и потому что понял, что эта игра вредит моей жизни.

Михаил рассказал: посмотрев сериал «Во все тяжкие», он обратил внимание на то, какую яркую жизнь прожили персонажи, и невольно сравнил сюжет с собственной биографией.

«Во все тяжкие» — телевизионная криминальная драма о школьном учителе, который начал производить амфетамин, чтобы обеспечить свою семью после того, как у него обнаружили неоперабельный рак легких.

По словам мужчины, до знакомства с игрой он встречался с девушкой, но потом расстался — и так и не смог снова начать с кем-либо отношения.

— Я даже работу подбирал, чтобы она не мешала игре. Например, старался устроиться сторожем, чтобы можно было сидеть на рабочем месте и играть. Или, когда поехал в Южную Корею, начал заниматься установкой и демонтажом солнечных батарей: график не мешал клановым мероприятиям в игре.

За 9 лет игры Михаил прокачал свои виртуальные боевые навыки до выступлений на мировом уровне и зарабатывал на игре порядка 27 тысяч рублей в месяц. На скромную жизнь хватало, но времени такое хобби отнимало как полноценная работа:

— В день часов 8 играл, иногда побольше — в зависимости от загрузки. <…> Когда сравнил себя в тот момент с собой 17-летним, ужаснулся.

Аккаунт мужчина оценил в 36 тысяч рублей

Аккаунт мужчина оценил в 36 тысяч рублей

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Когда вдобавок к социальной жизни игра начала забирать у молодого человека здоровье, он вспомнил, как в училище занимался кроссфитом, и вернулся к спорту, а параллельно начал тренировать детей.

Как рассказал геймер, игра, которая забрала у него реальность, сама же ее и вернула: один из его товарищей по «танкам» оказался хозяином столярно-мебельного цеха в Южно-Сахалинске. Михаил решил попробовать себя в новой профессии, уехал в новый город — и уже там принял окончательное решение завязать с «Миром Танков» и начал петь в группе.

Михаил уверен, что 36 тысяч — адекватная цена за его аккаунт: несмотря на то, что в последнее время игра несколько утратила свою популярность, стримы из виртуальных боев на ютьюбе по-прежнему охотно смотрят. Геймер отметил, что вкладывал в «танки» собственное время, а не деньги, и отлично прокачал игровой профиль.

Ранее НГС писал о том, что новосибирских школьников будут учить играть в «Доту» и «Линейку».

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