Бывший тренер по кроссфиту из Сибири продает аккаунт «World of Tanks» — он играл 9 лет по 8 часов в день

Геймер из Алтайского края Михаил Кузнецов продает в Новосибирске аккаунт в онлайн-игре «World of Tanks». 9 лет своей жизни, проведенные в игре, мужчина оценил в 36 тысяч рублей.

«World of Tanks» — командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная танковым боям. Вышла в августе 2010 года. Команды игроками иногда называются кланами.

