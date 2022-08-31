Новосибирец продает автографы Михаила Горбачева за 6 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на продажу автографы Михаила Горбачева. В объявлении на сервисе «Авито» размещены 10 фотографий первого и последнего президента СССР с автографами, состояние указано как «новое».

За необычный товар продавец рассчитывает получить 6 тысяч рублей и готов продать его не только в Новосибирске, но и отправить в другой регион.