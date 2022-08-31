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Новосибирец продает автографы Михаила Горбачева за 6 тысяч рублей

Это не единственное предложение в России

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Михаил Горбачев скончался в ночь на 31 августа 2022 года

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В Новосибирске выставили на продажу автографы Михаила Горбачева. В объявлении на сервисе «Авито» размещены 10 фотографий первого и последнего президента СССР с автографами, состояние указано как «новое».

За необычный товар продавец рассчитывает получить 6 тысяч рублей и готов продать его не только в Новосибирске, но и отправить в другой регион.

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Уточнять, за один автограф это цена или за все, автор объявления не стал и не захотел рассказать историю появления у него раритетов.

Это предложение — единственное в Новосибирске, но похожие появились и в других регионах. В Рязани предлагают купить книгу Михаила Горбачева с автографом автора за 10 тысяч рублей, а в Москве предлагают пластинку с записью выступлений участников Первого всесоюзного съезда писателей и автографом политика.

Книга Михаила Горбачева с автографом автора обойдется всего на 2 тысячи дороже, правда, везти ее придется из Рязани

Книга Михаила Горбачева с автографом автора обойдется всего на 2 тысячи дороже, правда, везти ее придется из Рязани

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Михаил Сергеевич Горбачев скончался в ночь на 31 августа 2022 года. Ему был 91 год.

В июне после смерти певца Юрия Шатунова его автограф тоже выставили на продажу. Новосибирцы тогда продавали и другие вещи, связанные с музыкантом. НГС посмотрел тогда, что еще можно купить на сайте.

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