«Было ужасно страшно и мерзко»: фуд-блогер из Новосибирска стала участницей кулинарного реалити-шоу на телеканале «Пятница!»

По словам Марии, готовить она полюбила с детства: папа учил ее печь торты, и уже в семь лет она могла приготовить сложный десерт сама, какое-то время даже пекла на заказ. Но кулинарного образования у девушки не было, а опыт работы в общепите ограничивался работой официантом и проведением кулинарных мастер-классов для детей. Увидев, с кем ей предстоит соревноваться в экстремальной готовке, девушка поняла, что шансов у нее крайне мало.

