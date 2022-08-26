СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 59.77
eur 59.60
Тема дняКане-корсо лишился хозяина и остался один
Все новости
Все новости

«Было ужасно страшно и мерзко»: фуд-блогер из Новосибирска стала участницей кулинарного реалити-шоу на телеканале «Пятница!»

Ей пришлось познакомиться с крысами, вернуться в детство и готовить еду на профессиональной кухне посреди необитаемого острова

1 371

На шоу Марии пришлось встретиться с одним из главных страхов

Поделиться

Фуд-блогер из Новосибирска Мария Труханова снялась в реалити-шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!» с Константином Ивлевым. Новый сезон стартовал 17 августа 2022 года.

Харизматичная девушка, не имеющая кулинарного образования и опыта работы в общепите, рассказала НГС о своих впечатлениях от съемок и о том, в чем неожиданно превзошла именитых соперников.

— Когда мне сообщили, что я прошла [кастинг], я не поверила, честно, — рассказала Мария НГС. — Знаю, что многие знакомые люди с огромным опытом в мире кулинарии подавали заявку, но даже не прошли первый этап.

Видеовизитка Марии впечатлила жюри, и девушка обошла более опытных кандидатов в участники шоу

Видеовизитка Марии впечатлила жюри, и девушка обошла более опытных кандидатов в участники шоу

Поделиться

По словам Марии, готовить она полюбила с детства: папа учил ее печь торты, и уже в семь лет она могла приготовить сложный десерт сама, какое-то время даже пекла на заказ. Но кулинарного образования у девушки не было, а опыт работы в общепите ограничивался работой официантом и проведением кулинарных мастер-классов для детей. Увидев, с кем ей предстоит соревноваться в экстремальной готовке, девушка поняла, что шансов у нее крайне мало.

— Мы стояли все на острове, и каждый начал рассказывать про себя: чем и где занимается. В тот момент я захотела домой. Засомневалась, что могу составить конкуренцию людям с таким багажом знаний, — вспомнила первые ощущения от съемок на необитаемом острове Мария.

Но после этого, по словам Трухановой, она нашла неожиданное преимущество: пока в стрессовой обстановке многие ее именитые соперники терялись, мама двоих детей чувствовала, что для нее ничего необычного не происходит. Чтобы достать горелку, девушка даже пересилила себя и познакомилась с крысами, которых очень боится.

Испытание далось девушке нелегко, но взамен она получила ценную награду

Испытание далось девушке нелегко, но взамен она получила ценную награду

Поделиться

— Я пошла на это испытание, чтобы получить горелку, но, когда увидела крыс, в голове автоматически родился рецепт, где горелка не нужна, — со смехом вспомнила Мария. — Но назад нельзя было отступать, ведь я приехала на это шоу преодолевать себя, получать новый опыт, знания [...]. Но было ужасно страшно и мерзко.

Девушка уверена: чтобы успешно выступить на шоу, нужно разбудить в себе ребенка и проходить испытания с легкой головой и детской хитростью.

Ранее НГС писал о еще одной участнице из Новосибирска, рестораторе Яне Фоминой. Она рассказала о том, как 24 часа в сутки находилась под прицелом телекамер.

По теме

ЕдаРеалити-шоу
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2