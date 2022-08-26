«Было ужасно страшно и мерзко»: фуд-блогер из Новосибирска стала участницей кулинарного реалити-шоу на телеканале «Пятница!»
Ей пришлось познакомиться с крысами, вернуться в детство и готовить еду на профессиональной кухне посреди необитаемого острова
Фуд-блогер из Новосибирска Мария Труханова снялась в реалити-шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!» с Константином Ивлевым. Новый сезон стартовал 17 августа 2022 года.
Харизматичная девушка, не имеющая кулинарного образования и опыта работы в общепите, рассказала НГС о своих впечатлениях от съемок и о том, в чем неожиданно превзошла именитых соперников.
— Когда мне сообщили, что я прошла [кастинг], я не поверила, честно, — рассказала Мария НГС. — Знаю, что многие знакомые люди с огромным опытом в мире кулинарии подавали заявку, но даже не прошли первый этап.
По словам Марии, готовить она полюбила с детства: папа учил ее печь торты, и уже в семь лет она могла приготовить сложный десерт сама, какое-то время даже пекла на заказ. Но кулинарного образования у девушки не было, а опыт работы в общепите ограничивался работой официантом и проведением кулинарных мастер-классов для детей. Увидев, с кем ей предстоит соревноваться в экстремальной готовке, девушка поняла, что шансов у нее крайне мало.
— Мы стояли все на острове, и каждый начал рассказывать про себя: чем и где занимается. В тот момент я захотела домой. Засомневалась, что могу составить конкуренцию людям с таким багажом знаний, — вспомнила первые ощущения от съемок на необитаемом острове Мария.
Но после этого, по словам Трухановой, она нашла неожиданное преимущество: пока в стрессовой обстановке многие ее именитые соперники терялись, мама двоих детей чувствовала, что для нее ничего необычного не происходит. Чтобы достать горелку, девушка даже пересилила себя и познакомилась с крысами, которых очень боится.
— Я пошла на это испытание, чтобы получить горелку, но, когда увидела крыс, в голове автоматически родился рецепт, где горелка не нужна, — со смехом вспомнила Мария. — Но назад нельзя было отступать, ведь я приехала на это шоу преодолевать себя, получать новый опыт, знания [...]. Но было ужасно страшно и мерзко.
Девушка уверена: чтобы успешно выступить на шоу, нужно разбудить в себе ребенка и проходить испытания с легкой головой и детской хитростью.
Ранее НГС писал о еще одной участнице из Новосибирска, рестораторе Яне Фоминой. Она рассказала о том, как 24 часа в сутки находилась под прицелом телекамер.