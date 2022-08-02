«Фотографируюсь только с детьми»: музыканта Славу Мэрлоу заметили в Новосибирске

В Новосибирске вчера, 1 августа, заметили музыканта Славу Мэрлоу. Вместе со своими друзьями он отдыхал в ресторанном дворике за гостиницей «Центральной».



Как рассказал НГС читатель, Слава Мэрлоу сидел в большой компании друзей. Когда поклонник подошел и попросил сфотографироваться, музыкант ответил, что сегодня фотографируется только с детьми. В своем телеграм-канале Слава Мэрлоу выложил фотографии из ресторанного дворика и рассказал, что купил цветы у местной продавщицы.