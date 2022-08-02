«Фотографируюсь только с детьми»: музыканта Славу Мэрлоу заметили в Новосибирске
Музыкант пил пиво и отдыхал с друзьями в ресторанном дворике
В Новосибирске вчера, 1 августа, заметили музыканта Славу Мэрлоу. Вместе со своими друзьями он отдыхал в ресторанном дворике за гостиницей «Центральной».
Как рассказал НГС читатель, Слава Мэрлоу сидел в большой компании друзей. Когда поклонник подошел и попросил сфотографироваться, музыкант ответил, что сегодня фотографируется только с детьми. В своем телеграм-канале Слава Мэрлоу выложил фотографии из ресторанного дворика и рассказал, что купил цветы у местной продавщицы.
Слава Мэрлоу (Артем Готлиб) — 21-летний музыкант из Новосибирска. Он начал набирать популярность осенью 2019 года, когда выпустил видеоклип, в котором предложил Моргенштерну записать совместный трек. Алишер ему ответил, и с тех пор они стали работать вместе.
Позже Слава стал развивать сольное творчество, выпустил хиты «Снова я напиваюсь», «Ты горишь, как огонь» и лирическую песню «По глазам», в которой есть отсылки к страшной аварии, случившейся на площади Калинина в 2011 году.
Музыканта отметил журнал Forbes — его включили в рейтинг самых перспективных россиян.