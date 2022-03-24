Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше перенесли на 2023 год

Фестиваль GrelkaFest переносится на 2023 год . Об этом сообщил главный организатор фестиваля Grelka Никита Гирин в интервью нашим коллегам из NGS42.RU. Он уточнил, что окончательное решение было принято сегодня совместно с правительством Кузбасса и администрацией курорта Шерегеш.

— В 2022 году GrelkaFest планировался как самый музыкальный, спортивный и масштабный в истории. Мы большой командой приближали долгожданную встречу с вами и решительно надеялись на позитивный исход. Но, как оказалось, даже обученные пандемией, мы не можем прогнозировать и контролировать все события, происходящие вокруг, — сказал Никита Гирин.