Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше перенесли на 2023 год

Фестиваль GrelkaFest переносится на
— В 2022 году GrelkaFest планировался как самый музыкальный, спортивный и масштабный в истории. Мы большой командой приближали долгожданную встречу с вами и решительно надеялись на позитивный исход. Но, как оказалось, даже обученные пандемией, мы не можем прогнозировать и контролировать все события, происходящие вокруг, — сказал Никита Гирин.
При этом организатор уточнил, что в апреле состоится торжественное закрытие сезона. Подробности обещали раскрыть позже. Организаторы также рассказали, что делать тем, кто уже запланировал отпуск и купил билеты.
— Мы рекомендуем приезжать кататься и смотреть на солнце, на спокойные горы, на то, как стойко природа переносит всё, что происходит во вселенной. Все заведения курорта работают в обычном режиме и сделают всё, чтобы вы хорошо провели время в горах Шерегеша.
Ранее о переносе своих спортивных мероприятий в России заявил Red Bull. Массовый спуск лыжников и сноубордистов на скорость Red Bull Home Run был запланирован в Шерегеше на
Также посмотрите, как прошел массовый спуск людей в купальниках с горы Зеленой год назад.