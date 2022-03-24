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Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше перенесли на 2023 год

Но туристов по-прежнему ждут

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При этом торжественное закрытие сезона состоится

При этом торжественное закрытие сезона состоится

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Фестиваль GrelkaFest переносится на 2023 год. Об этом сообщил главный организатор фестиваля Grelka Никита Гирин в интервью нашим коллегам из NGS42.RU. Он уточнил, что окончательное решение было принято сегодня совместно с правительством Кузбасса и администрацией курорта Шерегеш.

— В 2022 году GrelkaFest планировался как самый музыкальный, спортивный и масштабный в истории. Мы большой командой приближали долгожданную встречу с вами и решительно надеялись на позитивный исход. Но, как оказалось, даже обученные пандемией, мы не можем прогнозировать и контролировать все события, происходящие вокруг, — сказал Никита Гирин.

При этом организатор уточнил, что в апреле состоится торжественное закрытие сезона. Подробности обещали раскрыть позже. Организаторы также рассказали, что делать тем, кто уже запланировал отпуск и купил билеты.

— Мы рекомендуем приезжать кататься и смотреть на солнце, на спокойные горы, на то, как стойко природа переносит всё, что происходит во вселенной. Все заведения курорта работают в обычном режиме и сделают всё, чтобы вы хорошо провели время в горах Шерегеша.

Ранее о переносе своих спортивных мероприятий в России заявил Red Bull. Массовый спуск лыжников и сноубордистов на скорость Red Bull Home Run был запланирован в Шерегеше на 12 марта.

Также посмотрите, как прошел массовый спуск людей в купальниках с горы Зеленой год назад.

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ШерегешGrelkaFest
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