Red Bull перенес свои спортивные мероприятия в России. Спуск в Шерегеше планировался в эти выходные

Фестивали Red Bull Jump&Freeze и Red Bull Home Run, запланированные на март 2022 года, не состоятся. На официальном сайте австрийской компании Red Bull указано, что спортивные мероприятия по всей России, а именно в Шерегеше Кемеровской области, Сочи, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, перенесены, однако новых дат не сообщается.



Массовый спуск лыжников и сноубордистов на скорость Red Bull Home Run планировался в Шерегеше на 12 марта. Его организаторы уточнили НГС, что перенос старта случился по техническим причинам. Сейчас они индивидуально связываются со спортсменами, желавшими принять участие в соревнованиях, и сообщают о сложившейся ситуации.