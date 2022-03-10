Red Bull перенес свои спортивные мероприятия в России. Спуск в Шерегеше планировался в эти выходные

Фестивали Red Bull Jump&Freeze и Red Bull Home Run, запланированные на март 2022 года, не состоятся. На официальном сайте австрийской компании Red Bull указано, что спортивные мероприятия по всей России, а именно в Шерегеше Кемеровской области, Сочи, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, перенесены, однако новых дат не сообщается.
Массовый спуск лыжников и сноубордистов на скорость Red Bull Home Run планировался в Шерегеше на 12 марта. Его организаторы уточнили НГС, что перенос старта случился по техническим причинам. Сейчас они индивидуально связываются со спортсменами, желавшими принять участие в соревнованиях, и сообщают о сложившейся ситуации.
За более детальной информацией региональные организаторы попросили обращаться в головной офис в Москве, корреспондент НГС отправила компании запрос.
Компания Red Bull знакома россиянам не только благодаря энергетическим напиткам, но и проведением спортивных мероприятий разных направлений: автоспорт, велоспорт, киберспорт, серфинг, танцы, зимние виды спорта и
Red Bull Home Run — это массовый заезд лыжников и сноубордистов на скорость, впервые проведенный в России в 2021 году. Участники одновременно стартуют, награждение же проходит в двух зачетах — в лыжном и в сноубордическом. Red Bull Jump&Freeze — совмещает в себе элементы катания на сноуборде и вольного плавания, поскольку участники с трамплина финишируют в бассейн с водой.
Традиционный фестиваль GrelkaFest планируется в Шерегеше по плану — мы ранее сообщали его программу с временем и датами.