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Тема дняРейтинг районов Новосибирска. Где лучше? А хуже?

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Раздетый Шерегеш. Как люди со всей страны проводили зиму на GrelkaFest — 20 фото на зависть

Сотни райдеров не испугались непогоды и разделись до купальников в горах

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Массовое веселье в стремительно тающем Шерегеше привлекло людей со всех уголков страны

Массовое веселье в стремительно тающем Шерегеше привлекло людей со всех уголков страны

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Райдеры со всей страны закрыли сезон в Шерегеше на GrelkaFest

На этих выходных, 16–17 апреля, в Шерегеше проходит уже восьмой по счету GrelkaFest, самое яркое событие которого — массовый спуск с горы Зеленая. В этом году в нем поучаствовали почти 1800 человек, многие из которых были в купальниках. На этом веселье не закончилось. Гостей курорта ждали снежный бассейн, конкурс красоты и несколько музыкальных площадок. Как лыжники и сноубордисты закрывают сезон в плюсовую температуру — смотрите в репортаже Алины Каур, Александра Ощепкова и Антона Дигаева.

— Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям! Подтверждение тому — количество участников, вышедших на старт. И можем с удовольствием заметить, что год карантинов и удаленок не сказался на физической форме наших участников. Особенно приятно, что многие в этом году впервые побывали в Шерегеше, распробовав его благодаря закрытым границам, — рассказал директор фестиваля GrelkaFest Никита Гирин.

Погода не очень способствовала фестивалю. За несколько часов до начала спуска вообще пошел дождь, поэтому организаторам пришлось перенести главное событие сезона на час позже

Погода не очень способствовала фестивалю. За несколько часов до начала спуска вообще пошел дождь, поэтому организаторам пришлось перенести главное событие сезона на час позже

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Для всех участников и зрителей работал бесплатный подъемник до места старта

Для всех участников и зрителей работал бесплатный подъемник до места старта

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Некоторые райдеры поднимались на гору сразу в купальниках

Некоторые райдеры поднимались на гору сразу в купальниках

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Уже за час до спуска место старта было похоже на пляж в самом разгаре купального сезона, даже несмотря на пасмурную погоду<br>

Уже за час до спуска место старта было похоже на пляж в самом разгаре купального сезона, даже несмотря на пасмурную погоду

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Для безопасности участников заезда разделили на четыре группы: сперва начинающие райдеры, следом за ними более опытные лыжники и сноубордисты. Стартовала каждая группа в порядке очереди, но двигались по склону одним сплошным потоком<br>

Для безопасности участников заезда разделили на четыре группы: сперва начинающие райдеры, следом за ними более опытные лыжники и сноубордисты. Стартовала каждая группа в порядке очереди, но двигались по склону одним сплошным потоком

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Кадры нескончаемого потока почти обнаженных девушек, несущихся по белоснежному склону. Впрочем, некоторые, расставшись с верхней одеждой, решили все-таки не снимать шапки

Кадры нескончаемого потока почти обнаженных девушек, несущихся по белоснежному склону. Впрочем, некоторые, расставшись с верхней одеждой, решили все-таки не снимать шапки

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Кто-то дополнил свои образы игривыми масками

Кто-то дополнил свои образы игривыми масками

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Перед стартом многие делали селфи на память

Перед стартом многие делали селфи на память

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Одна из участниц сперва не планировала участвовать в спуске. Но ее рейс перенесли на воскресенье, поэтому девушка решила, что это судьба, и скатилась вместе с остальными

Одна из участниц сперва не планировала участвовать в спуске. Но ее рейс перенесли на воскресенье, поэтому девушка решила, что это судьба, и скатилась вместе с остальными

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Кроме жителей Кузбасса и Новосибирска на фестиваль приехали райдеры из Норильска, Владивостока, Хабаровска, Сочи, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга

Кроме жителей Кузбасса и Новосибирска на фестиваль приехали райдеры из Норильска, Владивостока, Хабаровска, Сочи, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга

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Впервые Grelka Fest прошел в 2013 году и запомнился прежде всего массовым спуском с горы более 1000 человек, одетых в купальные костюмы

Впервые Grelka Fest прошел в 2013 году и запомнился прежде всего массовым спуском с горы более 1000 человек, одетых в купальные костюмы

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Идея фестиваля состояла в том, чтобы продвинуть Шерегеш как место, куда стоит приезжать даже из Москвы и Санкт-Петербурга

Идея фестиваля состояла в том, чтобы продвинуть Шерегеш как место, куда стоит приезжать даже из Москвы и Санкт-Петербурга

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В этом году спуск в купальниках прошел отдельно от спуска в карнавальных костюмах

В этом году спуск в купальниках прошел отдельно от спуска в карнавальных костюмах

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Организаторы отметили, что участники очень соскучились по подобного рода событиям

Организаторы отметили, что участники очень соскучились по подобного рода событиям

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После спуска в купальниках для участников GrelkaFest подготовили соревнования в снежном бассейне: прыжки с трамплина в воду на лыжах и сноубордах. Жюри оценивали качество прыжка и артистизм райдеров. Брызгов было много!

После спуска в купальниках для участников GrelkaFest подготовили соревнования в снежном бассейне: прыжки с трамплина в воду на лыжах и сноубордах. Жюри оценивали качество прыжка и артистизм райдеров. Брызгов было много!

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Во время фестиваля была выбрана «Мисс Шерегеш — 2021». Всего в конкурсе приняли участие 8 девушек, 4 из них представляли Новосибирск&nbsp;

Во время фестиваля была выбрана «Мисс Шерегеш — 2021». Всего в конкурсе приняли участие 8 девушек, 4 из них представляли Новосибирск 

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В завершении вечера всех ждал музыкальный сюрприз

В завершении вечера всех ждал музыкальный сюрприз

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Самым завораживающим событием дня стал вечерний спуск

Самым завораживающим событием дня стал вечерний спуск

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Райдеры спустились с горы, держа в руках светящиеся фонарики

Райдеры спустились с горы, держа в руках светящиеся фонарики

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Посмотрите еще один фоторепортаж из Шерегеша: 20 красоток и красавцев, которые скатились с горы в купальниках.

Участники GrelkaFest рассказали о своих эмоциях и поделились советами, как не замерзнуть, в прямом эфире НГС. Смотрите видео.

А пока отважные экстремалы покоряли Зеленую гору под мокрым снегом, новосибирцы грелись в лучах совсем уж летнего солнца. Взгляните на эти теплые кадры.

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ШерегешGrelkaFest
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