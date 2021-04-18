Раздетый Шерегеш. Как люди со всей страны проводили зиму на GrelkaFest — 20 фото на зависть

На этих выходных, 16–17 апреля, в Шерегеше проходит уже восьмой по счету GrelkaFest, самое яркое событие которого — массовый спуск с горы Зеленая. В этом году в нем поучаствовали почти 1800 человек, многие из которых были в купальниках. На этом веселье не закончилось. Гостей курорта ждали снежный бассейн, конкурс красоты и несколько музыкальных площадок. Как лыжники и сноубордисты закрывают сезон в плюсовую температуру — смотрите в репортаже Алины Каур, Александра Ощепкова и Антона Дигаева.

— Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям! Подтверждение тому — количество участников, вышедших на старт. И можем с удовольствием заметить, что год карантинов и удаленок не сказался на физической форме наших участников. Особенно приятно, что многие в этом году впервые побывали в Шерегеше, распробовав его благодаря закрытым границам, — рассказал директор фестиваля GrelkaFest Никита Гирин.