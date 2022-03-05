Аэропорт работает, ограничения отменены, а туроператоров всё равно лихорадит. Стоит ли лететь на 8 Марта в Сочи?

Краснодарский край с 4 марта отменил QR-коды при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров. С 14 марта разрешена работа фуд-кортов и детских игровых комнат, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев. Это решение, конечно, обрадовало курортный город, да и другие курорты Кубани тоже. Но вместе с тем у людей такое решение вызвало, мягко говоря, немалое недоумение, ведь буквально за несколько дней, а именно, в понедельник, 28 февраля, тот же губернатор заявлял о продлении режима повышенной готовности со всеми этими QR-кодами и прочими ограничениями до 30 мая. Жителям Краснодарского края ничего не осталось делать, как просто молча переварить эту противоречащую информацию и тут же забыть о ней. У всех сейчас другие проблемы.
А вот турбизнес до сих пор отходит от шока — летний сезон под угрозой, тем более АТОР заявлял ранее, что в случае сохранения дискриминационных ограничений для заселения в отели для непривитых и большей части переболевших Сочи мог бы потерять в летнем сезоне около 3 миллионов туристов. И тут такая неожиданность! Отмена вообще всех ограничений. Смотрим по статистике из открытых источников: 1 марта, то есть на следующий день после продления ограничений, в Краснодарском крае выявили 2395 заболевших коронавирусом. СМИ сообщали, что произошел серьезный рост. А за 2 марта суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1508 человек и количество больных резко пошло на спад. И сразу всё отменили. Но в крае были и ниже цифры по заболевшим. Короче, как всегда, понятно, что ничего не понятно.
Реально меры давно ослабли
Пока неизвестно, как на это решение отреагирует туристический рынок Краснодарского края. Возможно, те, кто откладывал отпуск в Сочи из-за отсутствия QR-кодов, сейчас все-таки приедут на курорт. Но некоторые туристы сообщают, что отдыхали в Сочи на новогодние праздники и позже, и сертификаты о вакцинации у них не спрашивали ни в отелях, ни в ресторанах.
— Мы были в Сочи в конце января — начале февраля, жили в отеле, никакого QR-кода у нас не спрашивали, в некоторых ресторанах и кафе сканировали, но легко можно было найти альтернативные варианты, где вообще никаких ограничений не было, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU жительница Липецка Диана Черепанова.
Городские власти радуются итогам зимнего сезона. Прямо сейчас в Сочи отдыхает 60 тысяч туристов, а с начала января на курорте побывали около 1,1 миллиона человек, из них 600 тысяч туристов отдохнули в горном кластере. Ежедневно на лыжных трассах горных курортов находились до 30 тысяч гостей. Загрузка отелей в феврале была рекордной и достигала 80 процентов, отчитывается пресс-служба мэрии. Рекордной по отношению к чему, правда, не указывается: имеется в виду допандемийное или пандемийное время, не очень понятно. Но огромные очереди на подъемники, пробки на въезд и выезд в Красную Поляну действительно выкладывали в соцсетях.
Про коронавирус все забыли, теперь ситуация посерьезней
Вообще проблема с QR-кодами отошла на второй план после начала военной операции на Украине, все аэропорты Краснодарского края, кроме Сочи, остаются закрытыми, но даже те туристы, которые забронировали туры в Сочи, находятся в подвешенном состоянии.
— Я сначала отменила поездку, которую забронировала на 8 марта, потом опять перебронировала, потом опять отменила. Нахожусь в какой-то прострации. Совершенно не понятно, стоит ли сейчас лететь через всю страну. В такой ситуации какой может быть отдых, — рассказала жительница Иркутска Оксана. Еще одна иркутянка Ольга Боробова отменила поездку в Геленджик из-за закрытого там аэропорта.
— Совершенная неопределенность сейчас, поэтому я отменила бронь. Мы долгое время каждый год на 8 марта улетали в Геленджик. Там в это время всё в цвету. Но сейчас нужно быть дома. Лететь в Сочи, потом добираться до Геленджика... Все эти сложности ни к чему. А вдруг и в Сочи закроется аэропорт, — рассказала Ольга. А вот жительница Ульяновска Марина говорит, что не намерена отменять свой отпуск и приедет в Сочи после 10 марта.
— Я связалась с туроператором, меня успокоили, что аэропорт работает, что все гостиницы и курорты Сочи работают в обычном режиме. Поэтому я поеду в долгожданный отпуск. Просто нужно проветрить голову, сидеть на месте невозможно, — рассказала Марина.
Туроператоры Сочи отмечают, что ситуация сейчас не очень понятная и каждый день меняется. Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев говорит, что аннуляции туров в Сочи есть, их немало, но на этом фоне идет много новых бронирований, и это удивительно.
— То есть аннуляция — это предсказуемая история в этой ситуации, это все ожидали. Это как с коронавирусом. Когда объявили пандемию, но еще какое-то время вроде люди надеялись на что-то. Я оправдывал это инерционностью мышления. Люди уже запланировали отдых и поэтому бронировали. Удивление вызывает, что новые бронирования идут в не меньших объемах стандартной ситуации. Где-то процентов 70 от стандартной ситуации были бронирования, и это было вплоть до окончания кешбэка, — говорит Валерий. Кешбэк 28 февраля, в последний день его действия, серьезно подтолкнул продажи. 28 февраля и бронирования были в неплохом состоянии. Примерно 60 процентов составил прирост новых бронирований на поездки после 10 марта, на март и апрель. Лето присутствует лишь эпизодически, отметил Валерий.
— 1 марта, когда закончился кешбэк, произошла просадка, новые брони почти исчезли. Окончание кешбэка высосало текущие заявки. Сейчас сложно судить, насколько эта просадка связана с военной операцией, или это кешбэк всех оттянул. Одного-двух дней недостаточно, чтобы это понять, но 2 марта бронирования возобновились, но пока нет статистики, — говорит Валерий.
К вечеру 2 марта пошли новые бронирования, они составили примерно 50 процентов от стандартной ситуации. Сейчас пока ясно одно: люди бронируют отдых, начиная с 10 марта. По наблюдению Валерия Сычева, на 8 марта практически броней нет. Возможно, те, кто ранее забронировал поездку на выходные в Международный женский день, начнут аннулировать брони. Сейчас каждый день ситуация будет меняться и складывать картину в новый пазл.
— Есть ощущение, что не всё безнадежно. Ближайшие два-три дня покажут, что у нас произойдет. Сейчас больше элемент неопределенности, прогнозы делать сложно, — заключил Валерий.
Представитель туроператора «Здоровый мир — Сочи» Дмитрий Богданов более оптимистичен. Он говорит, что число обращений, конечно, уменьшилось, есть отказы от брони, что объяснимо в данной ситуации. Но никакой катастрофы нет. На отдых в Сочи сейчас едут те, кто покупал путевки по кешбэку. Возможно, те туристы, которые планировали провести на курорте ближайшие праздники, откажутся от поездок. Но те, кто планировал приехать на санаторно-курортное лечение, от путевок не отказываются. В санаториях «Заполярье» и «Белоруссия» вообще аншлаг, утверждает Дмитрий Богданов.
— Мы горячую линию открыли, к нам много людей обращаются. Спрашивают, безопасно ли ехать в Сочи? Конечно, безопасно, мы спокойно работаем! Как работает аэропорт? Просто объясняем, что закрыты другие аэропорты, были где-то отмены рейсов у других авиакомпаний, были задержки. Но подавляющее большинство рейсов из Сочи прилетает и улетает вовремя, — говорит Дмитрий. По его информации и по сообщению Ростуризма, все курорты юга России работают в штатном режиме, даже несмотря на закрытые аэропорты в Анапе, Геленджике и Краснодаре. Но и туда можно попасть железнодорожным транспортом, если прилететь в аэропорт Сочи или Кавказских Минеральных вод.
СЮЖЕТ
— Официально публикация министра туризма, что в Минводах загрузка 90 процентов в санаториях на ближайшие даты. Сейчас там реально трудно найти хорошие места, есть санатории, в которых до конца апреля закрыты продажи. В Сочи есть места, кому актуальна программа «Антистресс», понятно, что все перенервничали. Можно отправить своих родственников в санаторий хотя бы на недельку, пусть немного придут в себя, — считает Дмитрий. Он призывает россиян активно ехать в санатории, чтобы снять стресс, полечить хронические заболевания, в том числе аллергию, которая весной как раз обостряется. И считает, что уже нужно бронировать летний отдых, иначе на фоне закрытого неба большинства стран к сезону будет проблематично найти хорошие варианты. Все они будут раскуплены.