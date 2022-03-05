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Аэропорт работает, ограничения отменены, а туроператоров всё равно лихорадит. Стоит ли лететь на 8 Марта в Сочи?

Отдых в Сочи 8 марта. Туроператоров и туристов лихорадит, ситуация меняется каждый день

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Все ограничения, связанные с коронавирусом, отменены в Краснодарском крае

Все ограничения, связанные с коронавирусом, отменены в Краснодарском крае

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Краснодарский край с 4 марта отменил QR-коды при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров. С 14 марта разрешена работа фуд-кортов и детских игровых комнат, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев. Это решение, конечно, обрадовало курортный город, да и другие курорты Кубани тоже. Но вместе с тем у людей такое решение вызвало, мягко говоря, немалое недоумение, ведь буквально за несколько дней, а именно, в понедельник, 28 февраля, тот же губернатор заявлял о продлении режима повышенной готовности со всеми этими QR-кодами и прочими ограничениями до 30 мая. Жителям Краснодарского края ничего не осталось делать, как просто молча переварить эту противоречащую информацию и тут же забыть о ней. У всех сейчас другие проблемы.

А вот турбизнес до сих пор отходит от шока — летний сезон под угрозой, тем более АТОР заявлял ранее, что в случае сохранения дискриминационных ограничений для заселения в отели для непривитых и большей части переболевших Сочи мог бы потерять в летнем сезоне около 3 миллионов туристов. И тут такая неожиданность! Отмена вообще всех ограничений. Смотрим по статистике из открытых источников: 1 марта, то есть на следующий день после продления ограничений, в Краснодарском крае выявили 2395 заболевших коронавирусом. СМИ сообщали, что произошел серьезный рост. А за 2 марта суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1508 человек и количество больных резко пошло на спад. И сразу всё отменили. Но в крае были и ниже цифры по заболевшим. Короче, как всегда, понятно, что ничего не понятно.

Буквально за день ковид в Краснодарском крае отступил

Буквально за день ковид в Краснодарском крае отступил

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Реально меры давно ослабли

Пока неизвестно, как на это решение отреагирует туристический рынок Краснодарского края. Возможно, те, кто откладывал отпуск в Сочи из-за отсутствия QR-кодов, сейчас все-таки приедут на курорт. Но некоторые туристы сообщают, что отдыхали в Сочи на новогодние праздники и позже, и сертификаты о вакцинации у них не спрашивали ни в отелях, ни в ресторанах.

— Мы были в Сочи в конце января — начале февраля, жили в отеле, никакого QR-кода у нас не спрашивали, в некоторых ресторанах и кафе сканировали, но легко можно было найти альтернативные варианты, где вообще никаких ограничений не было, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU жительница Липецка Диана Черепанова.

Городские власти радуются итогам зимнего сезона. Прямо сейчас в Сочи отдыхает 60 тысяч туристов, а с начала января на курорте побывали около 1,1 миллиона человек, из них 600 тысяч туристов отдохнули в горном кластере. Ежедневно на лыжных трассах горных курортов находились до 30 тысяч гостей. Загрузка отелей в феврале была рекордной и достигала 80 процентов, отчитывается пресс-служба мэрии. Рекордной по отношению к чему, правда, не указывается: имеется в виду допандемийное или пандемийное время, не очень понятно. Но огромные очереди на подъемники, пробки на въезд и выезд в Красную Поляну действительно выкладывали в соцсетях.

Ехать в Сочи или не ехать — вот в чем вопрос

Ехать в Сочи или не ехать — вот в чем вопрос

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Про коронавирус все забыли, теперь ситуация посерьезней

Вообще проблема с QR-кодами отошла на второй план после начала военной операции на Украине, все аэропорты Краснодарского края, кроме Сочи, остаются закрытыми, но даже те туристы, которые забронировали туры в Сочи, находятся в подвешенном состоянии.

— Я сначала отменила поездку, которую забронировала на 8 марта, потом опять перебронировала, потом опять отменила. Нахожусь в какой-то прострации. Совершенно не понятно, стоит ли сейчас лететь через всю страну. В такой ситуации какой может быть отдых, — рассказала жительница Иркутска Оксана. Еще одна иркутянка Ольга Боробова отменила поездку в Геленджик из-за закрытого там аэропорта.

В Сочи сейчас сезон цветения мимозы

В Сочи сейчас сезон цветения мимозы

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— Совершенная неопределенность сейчас, поэтому я отменила бронь. Мы долгое время каждый год на 8 марта улетали в Геленджик. Там в это время всё в цвету. Но сейчас нужно быть дома. Лететь в Сочи, потом добираться до Геленджика... Все эти сложности ни к чему. А вдруг и в Сочи закроется аэропорт, — рассказала Ольга. А вот жительница Ульяновска Марина говорит, что не намерена отменять свой отпуск и приедет в Сочи после 10 марта.

— Я связалась с туроператором, меня успокоили, что аэропорт работает, что все гостиницы и курорты Сочи работают в обычном режиме. Поэтому я поеду в долгожданный отпуск. Просто нужно проветрить голову, сидеть на месте невозможно, — рассказала Марина.

Ситуация непонятная и меняется ежедневно, говорят туроператоры

Ситуация непонятная и меняется ежедневно, говорят туроператоры

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Туроператоры Сочи отмечают, что ситуация сейчас не очень понятная и каждый день меняется. Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев говорит, что аннуляции туров в Сочи есть, их немало, но на этом фоне идет много новых бронирований, и это удивительно.

— То есть аннуляция — это предсказуемая история в этой ситуации, это все ожидали. Это как с коронавирусом. Когда объявили пандемию, но еще какое-то время вроде люди надеялись на что-то. Я оправдывал это инерционностью мышления. Люди уже запланировали отдых и поэтому бронировали. Удивление вызывает, что новые бронирования идут в не меньших объемах стандартной ситуации. Где-то процентов 70 от стандартной ситуации были бронирования, и это было вплоть до окончания кешбэка, — говорит Валерий. Кешбэк 28 февраля, в последний день его действия, серьезно подтолкнул продажи. 28 февраля и бронирования были в неплохом состоянии. Примерно 60 процентов составил прирост новых бронирований на поездки после 10 марта, на март и апрель. Лето присутствует лишь эпизодически, отметил Валерий.

— 1 марта, когда закончился кешбэк, произошла просадка, новые брони почти исчезли. Окончание кешбэка высосало текущие заявки. Сейчас сложно судить, насколько эта просадка связана с военной операцией, или это кешбэк всех оттянул. Одного-двух дней недостаточно, чтобы это понять, но 2 марта бронирования возобновились, но пока нет статистики, — говорит Валерий.

И сейчас туристы в Сочи есть, хоть и погода отвратительная

И сейчас туристы в Сочи есть, хоть и погода отвратительная

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К вечеру 2 марта пошли новые бронирования, они составили примерно 50 процентов от стандартной ситуации. Сейчас пока ясно одно: люди бронируют отдых, начиная с 10 марта. По наблюдению Валерия Сычева, на 8 марта практически броней нет. Возможно, те, кто ранее забронировал поездку на выходные в Международный женский день, начнут аннулировать брони. Сейчас каждый день ситуация будет меняться и складывать картину в новый пазл.

— Есть ощущение, что не всё безнадежно. Ближайшие два-три дня покажут, что у нас произойдет. Сейчас больше элемент неопределенности, прогнозы делать сложно, — заключил Валерий.

Сейчас самое время приехать в санаторий и воспользоваться программой «антистресс»

Сейчас самое время приехать в санаторий и воспользоваться программой «антистресс»

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Представитель туроператора «Здоровый мир — Сочи» Дмитрий Богданов более оптимистичен. Он говорит, что число обращений, конечно, уменьшилось, есть отказы от брони, что объяснимо в данной ситуации. Но никакой катастрофы нет. На отдых в Сочи сейчас едут те, кто покупал путевки по кешбэку. Возможно, те туристы, которые планировали провести на курорте ближайшие праздники, откажутся от поездок. Но те, кто планировал приехать на санаторно-курортное лечение, от путевок не отказываются. В санаториях «Заполярье» и «Белоруссия» вообще аншлаг, утверждает Дмитрий Богданов.

— Мы горячую линию открыли, к нам много людей обращаются. Спрашивают, безопасно ли ехать в Сочи? Конечно, безопасно, мы спокойно работаем! Как работает аэропорт? Просто объясняем, что закрыты другие аэропорты, были где-то отмены рейсов у других авиакомпаний, были задержки. Но подавляющее большинство рейсов из Сочи прилетает и улетает вовремя, — говорит Дмитрий. По его информации и по сообщению Ростуризма, все курорты юга России работают в штатном режиме, даже несмотря на закрытые аэропорты в Анапе, Геленджике и Краснодаре. Но и туда можно попасть железнодорожным транспортом, если прилететь в аэропорт Сочи или Кавказских Минеральных вод.

Аэропорт Сочи работает в обычном режиме, санатории и отели тоже

Аэропорт Сочи работает в обычном режиме, санатории и отели тоже

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СЮЖЕТ

Отпуск в пандемиюОтпуск в пандемию

— Официально публикация министра туризма, что в Минводах загрузка 90 процентов в санаториях на ближайшие даты. Сейчас там реально трудно найти хорошие места, есть санатории, в которых до конца апреля закрыты продажи. В Сочи есть места, кому актуальна программа «Антистресс», понятно, что все перенервничали. Можно отправить своих родственников в санаторий хотя бы на недельку, пусть немного придут в себя, — считает Дмитрий. Он призывает россиян активно ехать в санатории, чтобы снять стресс, полечить хронические заболевания, в том числе аллергию, которая весной как раз обостряется. И считает, что уже нужно бронировать летний отдых, иначе на фоне закрытого неба большинства стран к сезону будет проблематично найти хорошие варианты. Все они будут раскуплены.

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