Аэропорт работает, ограничения отменены, а туроператоров всё равно лихорадит. Стоит ли лететь на 8 Марта в Сочи?

— Мы были в Сочи в конце января — начале февраля, жили в отеле, никакого QR-кода у нас не спрашивали, в некоторых ресторанах и кафе сканировали, но легко можно было найти альтернативные варианты, где вообще никаких ограничений не было, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU жительница Липецка Диана Черепанова.



Городские власти радуются итогам зимнего сезона. Прямо сейчас в Сочи отдыхает 60 тысяч туристов, а с начала января на курорте побывали около 1,1 миллиона человек, из них 600 тысяч туристов отдохнули в горном кластере. Ежедневно на лыжных трассах горных курортов находились до 30 тысяч гостей. Загрузка отелей в феврале была рекордной и достигала 80 процентов, отчитывается пресс-служба мэрии. Рекордной по отношению к чему, правда, не указывается: имеется в виду допандемийное или пандемийное время, не очень понятно. Но огромные очереди на подъемники, пробки на въезд и выезд в Красную Поляну действительно выкладывали в соцсетях.