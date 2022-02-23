«С танками и русалками»: как в офисах Новосибирска праздновали 23 Февраля — 6 креативных поздравлений

В Новосибирске 22 февраля в офисах поздравляли мужчин с Днем защитника Отечества. Жительницы города подошли к поздравлению с креативом и творчеством. Поздравления присылали в редакцию НГС, и мы вели онлайн-трансляцию. Самые забавные и интересные поздравления мы собрали для вас в подборку.
В Новосибирске в 8 утра 23 февраля перекрыли участок улицы в Октябрьском районе. По распоряжению мэра города перекрыли участок дороги от площади Инженера Будагова до административного здания на Михайловской набережной. Улицу откроют в 22 часа после фейерверков.