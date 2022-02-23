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«С танками и русалками»: как в офисах Новосибирска праздновали 23 Февраля — 6 креативных поздравлений

Подборка поздравлений с Днем защитника Отечества

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Многие к празднованию подошли креативно

Многие к празднованию подошли креативно

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В Новосибирске 22 февраля в офисах поздравляли мужчин с Днем защитника Отечества. Жительницы города подошли к поздравлению с креативом и творчеством. Поздравления присылали в редакцию НГС, и мы вели онлайн-трансляцию. Самые забавные и интересные поздравления мы собрали для вас в подборку.

— Девушки АО «ЭННОВА» устроили для своих мужчин жгучую вечеринку, как перчики халапеньо, и яркую, как Фрида Кало, — онлайн-фиесту! На входе парней встречают мексиканские красавицы, стилизованные угощения, песни и танцы! Желаем всем мужчинам мужества, уверенности, выдержки в любых сложных ситуациях и целеустремленности в покорении вершин. Всегда с оптимизмом добивайтесь поставленных целей и задач, — прислали пожелание в редакцию.

— Девушки АО «ЭННОВА» устроили для своих мужчин жгучую вечеринку, как перчики халапеньо, и яркую, как Фрида Кало, — онлайн-фиесту! На входе парней встречают мексиканские красавицы, стилизованные угощения, песни и танцы! Желаем всем мужчинам мужества, уверенности, выдержки в любых сложных ситуациях и целеустремленности в покорении вершин. Всегда с оптимизмом добивайтесь поставленных целей и задач, — прислали пожелание в редакцию.

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Panatta Sport выложили ранним утром красивое фотопоздравление.<br />— Поздравляем с 23 Февраля, наши дорогие спортсмены и любители! Желаем в любом спортивном бою одерживать свою победу, желаем в жизни мужественно и смело преодолевать любые препятствия на пути к успеху, никогда не сидеть на месте и всё время двигаться только вперед — к очередным достижениям и рекордам, новым наградам и заслугам. Будьте сильны и непобедимы, терпимы и неуязвимы, целеустремленны и отважны сердцем!

Panatta Sport выложили ранним утром красивое фотопоздравление.
— Поздравляем с 23 Февраля, наши дорогие спортсмены и любители! Желаем в любом спортивном бою одерживать свою победу, желаем в жизни мужественно и смело преодолевать любые препятствия на пути к успеху, никогда не сидеть на месте и всё время двигаться только вперед — к очередным достижениям и рекордам, новым наградам и заслугам. Будьте сильны и непобедимы, терпимы и неуязвимы, целеустремленны и отважны сердцем!

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— Крупная компания производства окон и дверей «Город Мастеров» встречает и приглашает своих мужчин в морской круиз и выдает пригласительные билеты, которые также являются лотерейными, — написала читательница НГС.

— Крупная компания производства окон и дверей «Город Мастеров» встречает и приглашает своих мужчин в морской круиз и выдает пригласительные билеты, которые также являются лотерейными, — написала читательница НГС.

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Фото от нашей читательницы с впечатляющего банкета

Фото от нашей читательницы с впечатляющего банкета

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— Девушки из магазина стройматериалов на Станиславского поздравляют мужчин с наступающим 23 Февраля! — прислали фото с русалкой из колбасы в редакцию НГС.

— Девушки из магазина стройматериалов на Станиславского поздравляют мужчин с наступающим 23 Февраля! — прислали фото с русалкой из колбасы в редакцию НГС.

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— Одна из крупных строительных компаний города Новосибирска — ООО «ИНТЭКС» ГК МЕТА (генподрядчик) — решила женским коллективом поздравить мужчин творчески. Собственными силами создали плакаты, посвященные празднику и в отдельности каждому из сотрудников нашей организации, — рассказали в компании.

— Одна из крупных строительных компаний города Новосибирска — ООО «ИНТЭКС» ГК МЕТА (генподрядчик) — решила женским коллективом поздравить мужчин творчески. Собственными силами создали плакаты, посвященные празднику и в отдельности каждому из сотрудников нашей организации, — рассказали в компании.

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В Новосибирске в 8 утра 23 февраля перекрыли участок улицы в Октябрьском районе. По распоряжению мэра города перекрыли участок дороги от площади Инженера Будагова до административного здания на Михайловской набережной. Улицу откроют в 22 часа после фейерверков.

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23 Февраляпоздравленияпраздник
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