«С танками и русалками»: как в офисах Новосибирска праздновали 23 Февраля — 6 креативных поздравлений

Panatta Sport выложили ранним утром красивое фотопоздравление.

— Поздравляем с 23 Февраля, наши дорогие спортсмены и любители! Желаем в любом спортивном бою одерживать свою победу, желаем в жизни мужественно и смело преодолевать любые препятствия на пути к успеху, никогда не сидеть на месте и всё время двигаться только вперед — к очередным достижениям и рекордам, новым наградам и заслугам. Будьте сильны и непобедимы, терпимы и неуязвимы, целеустремленны и отважны сердцем!

Фото: Panatta Sport Поделиться









