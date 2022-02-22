Танцы, песни и странные подарки: как поздравляют мужчин с 23 Февраля в новосибирских офисах (онлайн)

Присылайте свои фото и видео!
В День защитника Отечества женщинам всей страны приходится проявлять максимум находчивости, чтобы удивить своих коллег-мужчин. В ход идут необычные подарки, танцы, стихотворения, угощения... Покажите нам, как вы отмечаете праздник сегодня!
Присылайте фото и видео в редакцию!
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