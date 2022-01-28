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Россиян зовут отдохнуть в Сочи за 30 тысяч. Почти как в Турцию. Реально ли вернуть деньги за отдых на главном курорте

Рассказываем, как работает программа «Кешбэк на путевку!»

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Кешбэком активно пользуются пенсионеры

Кешбэком активно пользуются пенсионеры

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Сочи стал лидером при бронировании туров с кешбэком, отчитываются власти. Пятый этап программы туристического кешбэка начался 12 января и продлится до 12 апреля, отправиться в путешествие можно до 30 апреля. 130 отелей и санаториев Сочи принимают участие в акции Ростуризма.

— Самым продаваемым туристическим направлением в феврале-марте стал Сочи, где можно отдохнуть как в приморском, так и в горном кластере. Доля бронирований нашего курорта у разных туроператоров составляет от 23 до 74 процентов от всех туристических бронирований в стране, практически у всех туроператоров Сочи на первом месте, — рассказала директор Департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Госпрограмма поддержки внутреннего туризма впервые была внедрена летом 2020 года. В новом этапе туристического кешбэка по всей России участвует 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Для желающих отдохнуть подготовлено более 2 миллионов предложений.

По данным Ростуризма, с начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовалось почти 1,7 миллиона россиян. Суммарно они приобрели туров более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им на карты вернули 6,7 миллиарда рублей.

На 2022 год в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на реализацию программы туристического кешбэка выделили 5 миллиардов рублей.

По условиям программы, бронируя путешествие, отдыхающие могут вернуть 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Тур необходимо оплатить онлайн картой «МИР» на сайте https://мирпутешествий.рф/.

В программу Ростуризма включились и отели Красной Поляны, а там сейчас как раз высокий сезон

В программу Ростуризма включились и отели Красной Поляны, а там сейчас как раз высокий сезон

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Как возвращается кешбэк

Жительница Кургана Ольга Березина планировала отдых в Сочи именно в межсезонье после новогодних праздников и специально ждала программу Ростуризма.

— Для меня это существенные деньги — я пенсионерка. И очень приятно, что деньги мне вернулись всего через несколько дней на карту, я их смогла потратить на развлечения в Сочи. Тем более специально карту «Мир» мне не нужно было заводить, она у меня уже была, — рассказала Ольга.

Житель Челябинска Николай Понамарев воспользовался кешбэком и вернул 20 процентов от стоимости лечения в сочинском санатории.

— Я работаю на достаточно вредном производстве и каждый год езжу в санатории. Был на Алтае, в Кисловодске. Всегда казалось, что сочинские санатории очень дорогие. Но оказалось, что в межсезонье можно отдохнуть и поправить здоровье вполне бюджетно и вернуть 20 процентов за дорогу и путевку, — рассказал Николай, он отметил, что для него это существенные деньги.

Зимой в Сочи можно каждый день любоваться закатами

Зимой в Сочи можно каждый день любоваться закатами

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Программа Ростуризма оказалась востребована в Сочи

Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев говорит, что люди ждали начала кешбэка — и в результате образовалась пауза в бронировании между новогодними праздниками и началом акции Ростуризма.

— Не было явного падения, но все те, кто хотел отдохнуть в Сочи, ждали кешбэка, кто-то переносил свой отпуск. На неделю отложили, зато вернули 20 процентов за отдых. Поэтому была такая короткая пауза в бронированиях, не критичная для курорта, — отметил Валерий Сычев, он считает, что программа Ростуризма выстроена правильно, она проходит в нужные для Сочи сроки — в период межсезонья. И заканчивается, когда еще нет высокого сезона.

— Не получится картина, как в том году, что из-за кешбэка, который был введен во время высокого сезона, сильно подскочили цены. Как только программа открылась, начались брони. Агентства уже приучены, знают, люди уже проинформированы. Все накопившиеся заявки стали сбрасывать. И повышенный интерес длился 4–5 дней, сейчас бронирования опять вошли в обычный режим, — говорит Валерий.

Кешбэк действует на лечение в санатории и просто на размещение в отелях сроком от двух дней и больше. Все крупные отели и санатории Сочи подключились к программе, отказались единицы, рассказывает Валерий. «Кешбэк за путевку!» позволяет с января по апрель привлечь в Сочи дополнительный поток отдыхающих со всей страны.

Сочи — город-праздник для туристов

Сочи — город-праздник для туристов

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— Сочи оказался самым востребованным в этой программе по статистике. И это понятно, потому что Сочи из всех российских городов — с нормальной инфраструктурой и погодой зимой. Конечно, мы в этом плане конкуренцию выигрываем и все деньги притягиваем себе, — отметил Валерий. Он также уточнил, что кешбэк возвращается на карту отдыхающему в течение пяти дней после оплаты. Туроператоры интегрированы в систему «Мир» и Ростуризма, и система автоматически возвращает участникам программы 20 процентов от стоимости тура. Валерий считает, что для Сочи в программу Ростуризма можно включить еще и ноябрь-декабрь, исключая новогодние праздники, поскольку во все остальные месяцы курорт достаточно загружен и не нуждается в привлечении дополнительных туристов. А вот ноябрь и декабрь проседают, только ближе к новогодним каникулам город начинает наполняться. При этом зимой нет пляжного отдыха, но многие россияне на субтропическом курорте хотят просто отвлечься от долгой зимы.

Зелень в Сочи и зимой радует глаз

Зелень в Сочи и зимой радует глаз

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— Это достаточно сильный психологический фактор — долгая зима. Мы говорим: у нас неудачная погода в этом году — дожди, они говорят, что дождь — это благо, вокруг всё зеленое, и температурные режимы другие, когда у них там минут 25. Для них поездка в Сочи — больше психологическая разгрузка и способ убежать от зимы за очень небольшие деньги, — говорит Валерий. В Сочи в межсезонье действует программа «Открытый Юг», по которой можно отдохнуть и полечиться за 25–30 тысяч рублей, и с этой суммы вернут кешбэк. Пляжный отдых, конечно, недоступен в межсезонье, но долгие пешие прогулки, свежий морской воздух, экскурсии — вполне, и водопады в это время самые красивые, полноводные. А еще концерты и спектакли приезжих звезд. Да и просто смена картинки. Кстати, все сочинские санатории предлагают программы восстановления после ковида, но их востребованность, как ни странно, очень низкая. Возможно, переболевшие предпочитают восстанавливаться дома, не до поездок тем, у кого вирус серьезно подорвал здоровье.

В теплый день на набережных Сочи яблоку упасть негде

В теплый день на набережных Сочи яблоку упасть негде

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Где полечиться в Сочи с кешбэком


Туристическая компания «Здоровый мир — Сочи» опубликовала перечень санаториев Сочи, участвующих в программе Ростуризма, обладающих хорошей лечебной базой и предлагающих, по мнению экспертов, лучшее сочетание цены и качества в сравнении с другими популярными здравницами. Это «Беларусь», «Металлург», «Коралл», «Золотой Колос», «Актер», «Заполярье», «Южное взморье», «Бархатные сезоны», пансионаты с лечением «Бургас» и «Изумруд». Возьмем для примера самые бюджетные и самые дорогие из них. В санатории «Золотой Колос» самая дешевая стоимость. Проживание в стандартном номере с лечением на одного человека в январе и феврале составляет 1195 рублей в сутки, в марте — 2250 рублей. А стоимость стандартного номера в санатории «Заполярье», который самый дорогой в перечне, — 4550 рублей на все три месяца.

Зимой можно пообедать в уличном кафе, но только в солнечный день. Во время дождей в Сочи очень неуютно

Зимой можно пообедать в уличном кафе, но только в солнечный день. Во время дождей в Сочи очень неуютно

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Сейчас дешевле в России

Ассоциация туроператоров России сравнила цены на туры с вылетом с 24 по 31 января на двоих на 10 ночей. В рейтинге самых минимальных и средних цен на туры Сочи оказался на первом месте. Лидеры рейтинга как самые доступные по цене — туры в Турцию, ОАЭ, Египет, говорится в исследовании АТОР. Отдых в сочинском двухзвездочном пансионате с завтраками на двоих и с перелетом стоит 31 675 рублей. Цена на отдых в турецком трехзвездочном отеле с завтраками — 34 053 рубля. Отдых в двухзвездочном отеле с завтраками в Крыму на двоих стоит 37 980 рублей.

Поездка в Египет в эти же даты на двоих обойдется в 42 191 рубль, в ОАЭ — в 65 468 рублей, на Шри-Ланку — в 107 924 рубля, в Катар — 120 679 рублей.

Тур в ОАЭ с вылетом в конце января лидирует в рейтинге средних цен. 10 дней в трехзвездочном отеле на двоих с завтраками стоит в среднем 53 869 рублей, в стоимость входит перелет из Москвы. Стоимость проживания в четырехзвездочном отеле в Стамбуле на двоих составляет 55 434 рубля, а в пятизвездочной гостинице Анталии по системе «все включено» — 61 000 рублей.

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемиюОтпуск в пандемию

Сочи в рейтинге туров по средним ценам на шестом месте. На двоих проживание в трехзвездочном отеле курорта «Роза Хутор» с завтраками обойдется в 89 884 рубля. При этом в АТОР отмечают, что стоимость туров на конец января по сравнению с новогодними подешевели от 20 процентов, при этом их стоимость выше по сравнению с ноябрем на 10–15%.

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