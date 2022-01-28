Россиян зовут отдохнуть в Сочи за 30 тысяч. Почти как в Турцию. Реально ли вернуть деньги за отдых на главном курорте

Госпрограмма поддержки внутреннего туризма впервые была внедрена летом 2020 года. В новом этапе туристического кешбэка по всей России участвует 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Для желающих отдохнуть подготовлено более 2 миллионов предложений.



По данным Ростуризма, с начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовалось почти 1,7 миллиона россиян. Суммарно они приобрели туров более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им на карты вернули 6,7 миллиарда рублей.



На 2022 год в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на реализацию программы туристического кешбэка выделили 5 миллиардов рублей.



По условиям программы, бронируя путешествие, отдыхающие могут вернуть 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Тур необходимо оплатить онлайн картой «МИР» на сайте https://мирпутешествий.рф/.

