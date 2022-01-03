Что посмотреть на каникулах: 5 фильмов и 5 сериалов для всей семьи

Даем отличный совет, как сократить зиму на неделю. Знакомитесь с одними из лучших (по нашему скромному мнению) семейных фильмов и сериалов и проводите новогодние каникулы перед экраном.

К сожалению, российских фильмов в этой подборке не так много, как хотелось бы. Но мы просто не могли позволить себе рекомендовать кино, где Филипп Киркоров играет золотую Жар-Птицу табака, а злодей по имени Сосулька (Сосулька!), одновременно похожий на Кита Флинта, Шуру, Михаила Горшенева и Михаила Ефремова не в лучшие годы, создает демоническое мороженое, чтобы контролировать людей. Сказки сказками, но давайте держать себя в руках, киноделы.