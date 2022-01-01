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Новосибирский блогер снял пародию на Путина

Смотрим, насколько это хорошо у него получилось

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На счету комика десятки образов, но главу государства он изобразил впервые

На счету комика десятки образов, но главу государства он изобразил впервые

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Комик из Новосибирска Сатир (Илья Шабельников) выпустил новую пародию. На этот раз блогер примерил на себя образы видеоблогера Юрия Дудя, рэпера Оксимирона (Мирон Федоров), а в финале ролика появился в образе президента РФ Владимира Путина.

Видео начинается в формате интервью, где Дудь задает вопросы рэперу по поводу инцидента, который, по признанию Оксимирона, сломал его. Речь идет о треке «Кто убил Марка?», который, по сути, представляет собой десятиминутную исповедь музыканта про то, что он 10 лет не мог спокойно жить из-за конфликта с другим рэпером. «Я так не хотел стоять десять секунд на коленях. Что в итоге стоял на них десять лет», — поет в треке Оксимирон. Рэпер вставил в клип на композицию фрагмент того самого видео, где Жиган бьет его по лицу.

В финале интервью Сатир в образе Дудя задает себе же в образе Оксимирона традиционный вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» В ответ гость разражается гневной тирадой с решительным призывом к главе государства оставить пост. Затем в помещение входит Сатир в образе Путина, который хвалит треки Оксимирона и выражает ему благодарность «за огромный интеллектуальный вклад в современную музыку», а удивленный рэпер не может вымолвить слова и подает руку для приветствия.

В ролике присутствует ненормативная лексика, поэтому посмотреть вы можете его на YouTube-канале Сатира.

Также посмотрите, как Сатир притворился журналистом федерального канала и снял ролик про Колывань.

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