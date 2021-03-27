Новосибирский комик Сатир притворился журналистом федерального канала и снял ролик про Колывань

Новосибирский комик Сатир примерил образ журналиста и приехал
Новосибирский комик и блогер Сатир снял новое шоу «Дорогие россияне», в котором приехал в Колывань и в ироничной манере показал жизнь поселка. За 14 часов ролик набрал около 200 тысяч просмотров.
По сюжету видеоролика, Сатир в образе журналиста федерального канала Тимофея Коршуна приезжает в Колывань, общается с жителями поселка и показывает героя города, у которого якобы есть айфон, дорогие наушники, сумка «Гуччи» и автомобиль «Порш-Панамера». Весь реквизит для героя тележурналист представляет ему перед записью, а также дает деньги, чтобы тот хорошо высказывался об администрации Колывани и жизни в России.
— Итак, Петр, расскажите, как вам ездится на своем люксовом автомобиле, на который вы заработали благодаря тому, что живете в Колывани, и здесь такая замечательная администрация? А как вам эти дороги?
— Ну дороги, с одной стороны, хорошие, а с другой, бывает, и плохие…
— Нет-нет-нет!
— Ну а как? Они и есть плохие! Как я тебе скажу, что они хорошие?
— Нет, мы делаем репортаж, чтобы это по-другому выглядело.
— Хороших дорог нет нигде! Как я тебе скажу?
— А вот так, — протягивает герою смятые тысячные купюры. — Петр, как вам ездится по этим дорогам?
— А мне замечательно ездится. Государство о нас беспокоится. И дороги ремонтируются.
Завершается 17-минутное шоу сценой, в которой тележурналист и герой Колывани Петр сидят на воображаемой лавке («ее потом подрисуем в кадре») и расхваливают жизнь в Колывани.
В описании ролика Сатир указал, что идея шоу взята у Саши Барона Коэна — американского комика и актера, известного по роли в «Борате».
В конце прошлого года Илья Шабельников, больше известный в рунете как Сатир, накануне своего 30-летия стал гостем очередного выпуска подкаста Данилы Поперечного «Без души». Он рассказал, как изменилась в последнее время его жизнь.