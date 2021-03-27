Новосибирский комик Сатир притворился журналистом федерального канала и снял ролик про Колывань

Новосибирский комик и блогер Сатир снял новое шоу «Дорогие россияне», в котором приехал в Колывань и в ироничной манере показал жизнь поселка. За 14 часов ролик набрал около 200 тысяч просмотров.



По сюжету видеоролика, Сатир в образе журналиста федерального канала Тимофея Коршуна приезжает в Колывань, общается с жителями поселка и показывает героя города, у которого якобы есть айфон, дорогие наушники, сумка «Гуччи» и автомобиль «Порш-Панамера». Весь реквизит для героя тележурналист представляет ему перед записью, а также дает деньги, чтобы тот хорошо высказывался об администрации Колывани и жизни в России.

