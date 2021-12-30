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В Новосибирске открылся ледовый городок на Михайловской набережной

В этом году он посвящен 100-летию Юрия Никулина и его вкладу в развитие цирка

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Из-за обильных снегопадов рабочим пришлось активно чистить залитые горки

Из-за обильных снегопадов рабочим пришлось активно чистить залитые горки

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В Новосибирске открылся ледовый городок на Михайловской набережной. С утра прошло его техническое открытие, и уже с 13:00 сегодня, 30 декабря, его смогут посетить и новосибирцы.

В этом году оформление посвящено 100-летию Юрия Никулина и его вкладу в развитие циркового искусства. В городке множество скульптур, 13 больших скатов и 3 ледяные горки для малышей, лабиринты, домик изо льда.

Посетителей, по информации директора «Лед-Шоу Парк» Сергея Машарова, аттракцион готов принимать уже сегодня с 13:00. Он будет работать до марта ежедневно с 11:00 до 22:00.

Стоимость билетов:

  • взрослые и дети старше 15 лет — 350 рублей;
  • дети от 4 до 14 лет — 250 рублей;
  • дети до 3 лет включительно и участники боевых действий (при предъявлении удостоверения) — бесплатно;
  • дети от 4 до 14 лет из многодетных семей — 200 рублей, от 15 лет — 300 рублей.

Прокат ледянок: залог — 100 рублей, стоимость — 20 рублей.

В Новосибирской области временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты из-за распространения коронавируса. Теперь родителям нужно придумать новые развлечения для своих чад с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. НГС готов вам в этом помочь. В этой подборке мы собрали варианты для отдыха с детьми: театры, спорт, наука, активный отдых.

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Михайловская набережнаяледовый городок
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