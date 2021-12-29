Сибиряки сделали огромную елку из автомобилей — они мигали фарами, чтобы было похоже на гирлянду

В Искитиме в Новосибирской области 26 декабря 80 автомобилей выстроились в елку на стадионе.
Они записали видео с высоты, и машины мигали фарами, чтобы было похоже на гирлянду. Перед тем как выстроиться в елку, водители несколько раз собирались на репетиции.
Идея пришла в голову Валерии Должиковой. Она рассказала, что перед тем как построиться в елку, гости и водители сделали зарядку. Этот флешмоб планировался несколько лет, но его откладывали из-за ситуации с ограничительными мерами.
— Самые активные помогли распространить информацию через социальные сети и мессенджеры, далее была техническая сторона вопроса, но и она внесла коррективы, количество автомобилей для данного мероприятия относительно впечатляет, но согласованность действий и правильная координация со стороны организаторов не заставила никого ожидать, благодаря этому мы и воплотили в жизнь маленькое новогоднее чудо и подарили это настроение жителям нашего города, — рассказал один из организаторов Денис Ратников.
Новосибирский фотограф Слава Степанов снял новогодний Новосибирск с высоты. На фото можно увидеть тот самый каток в форме ракеты, НОВАТ и другие украшенные здания.