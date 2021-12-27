«Ты порвал мое сердце»: Шура победил с песней Пугачевой и Орбакайте в проекте «Суперстар! Возвращение»

Уроженец Новосибирска певец Шура вместе с Виктором Салтыковым стали победителями в проекте «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Выпуск вышел
В финале Шура исполнял трек Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте «Опять метель». Во время выступления Шура прослезился перед судьями. Как признался певец во время шоу, для него этот проект стал откровением.
Судьи не ожидали лирической песни от Шуры. Ведущая Валерия Кудрявцева, которая была в судьях, отметила, что перепевать Аллу Пугачеву всегда сложно.
— Как же это красиво у тебя получилось. Я не знаю, что делать. Ты порвал мое сердце. И я сейчас с тобой вместе заплачу, — рассказала Валерия Кудрявцева.
Участники конкурса набирали баллы за всё время съемки программы. В итоге в финале оказались Шура, Виктор Салтыков и Авраам Руссо. Первые двое набрали одинаковое количество баллов и вместе прошли в финал.
— Организаторы шоу, памятуя о прошлом сезоне, изготовили два кубка для победителей. Их под бурные овации вручили Шуре и Салтыкову. Исполнители поблагодарили жюри, ведущих, гримеров и костюмеров за полученное удовольствие от участия в проекте, — рассказали на сайте НТВ.
Летом на «Народной премии НГС» после вручения премии в номинации «Банк года» певец Шура исполнил свою мечту и спел на сцене оперного театра.
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