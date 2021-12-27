«Ты порвал мое сердце»: Шура победил с песней Пугачевой и Орбакайте в проекте «Суперстар! Возвращение»

Уроженец Новосибирска певец Шура вместе с Виктором Салтыковым стали победителями в проекте «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Выпуск вышел 26 декабря .

В финале Шура исполнял трек Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте «Опять метель». Во время выступления Шура прослезился перед судьями. Как признался певец во время шоу, для него этот проект стал откровением.

Судьи не ожидали лирической песни от Шуры. Ведущая Валерия Кудрявцева, которая была в судьях, отметила, что перепевать Аллу Пугачеву всегда сложно.