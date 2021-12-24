Аналитики подсчитали, сколько денег новосибирцы тратят на подарки детям

По данным аналитиков Юлы, самая популярная игрушка у новосибирцев — наборы Lego, на них приходится две трети продаж в категории игрушек. Также спросом пользуются машинки Hot Wheels (6%), куклы L.O.L. и Barbie (по 5%), роботы-трансформеры (3%) и бластеры Nerf (2%).

По данным исследования, в декабре 2021 года набор Lego в Новосибирске на Юле можно было купить в среднем за 1613 рублей. В начале года он стоил на 4,5% дешевле (1544 рубля). Самые дорогие игрушки — куклы Baby born, за год они подорожали больше чем в три раза (с 950 до 3300 рублей). Выгоднее всего оказалось покупать куклы L.O.L. — они стоят 750 рублей.

Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что заметнее всего траты на покупки для детей выросли в Челябинске — на 46%. В Екатеринбурге — на 40%. Новосибирск занял третье место в этом рейтинге — средний чек на покупку детских подарков вырос на 36%. За Новосибирском идут Москва (+34%), Санкт-Петербург (+28%) и Ярославль (+28%).

23 декабря новосибирские волонтеры сели в украшенный автобус и поехали поздравлять детей, которые лежат в больницах. Как это было, можно почитать здесь.