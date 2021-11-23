«Это возмутительно»: выпускница НГУ на «Вечернем Урганте» раскритиковала запрет мата в сериалах

22 ноября выпускница факультета журналистики НГУ Ольга Кравцова приняла участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она пришла туда вместе со своим бывшим мужем Русланом Габидуллиным, с которым они основали студию озвучки сериалов и фильмов «Кубик в кубе».

Участники шоу рассказали, что раньше вместе работали на радио. Ольга читала прогноз погоды, а Руслан — новости. Супругов уволили после того, как мужчина пририсовал усы к одной из фотографий на доске почета радиостанции. Оставшись без работы, Ольга и Руслан нашли другой способ заработка и занялись озвучкой.