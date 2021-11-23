«Это возмутительно»: выпускница НГУ на «Вечернем Урганте» раскритиковала запрет мата в сериалах

Выпускница новосибирского вуза приняла участие в «Вечернем Урганте»
22 ноября выпускница факультета журналистики НГУ Ольга Кравцова приняла участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она пришла туда вместе со своим бывшим мужем Русланом Габидуллиным, с которым они основали студию озвучки сериалов и фильмов «Кубик в кубе».
Участники шоу рассказали, что раньше вместе работали на радио. Ольга читала прогноз погоды, а Руслан — новости. Супругов уволили после того, как мужчина пририсовал усы к одной из фотографий на доске почета радиостанции. Оставшись без работы, Ольга и Руслан нашли другой способ заработка и занялись озвучкой.
— Правообладателей в России тогда не было. А сериалов — американских, британских — выходило очень много, — сказала Ольга Кравцова.
Первыми сериалами, который озвучили актеры, стали «Дневники вампира», «Сообщество» и Modern Family («Американская семейка»). Главным хитом стали «Отбросы». По словам Ольги и Руслана, отличие озвучки на их студии в том, что они используют матерные выражения, некоторые из которых стали широко известны.
— Мы сленг знаем хорошо, мы, наши переводчики — из народа, — сказала актриса дубляжа.
После этого ведущий шоу Иван Ургант спросил бывших супругов о том, как они относятся к возможному запрету мата в озвучке сериалов и фильмов, которые можно смотреть на интернет-сервисах.
— Это возмутительно. Я думаю, те, кто это придумал, сами используют его. И в чем тогда проблема? Ханжество, — говорит Ольга.
Также супруги вспомнили, что в начале карьеры им приходилось работать дома. За день супруги могли озвучить четыре серии.
— У нас была ситуация, опасная для жизни. Как-то раз мы озвучиваем сериал «Южный парк», живем в панельке. И тут нам выстрелили в окно. У нас снизу жил бывший охранник. Он всегда нам стучал снизу, орал. Мы не знали, что у него есть пистолет. И мы оттуда съехали, — поделилась Ольга Кравцова.
Ранее в эфир «Вечернего Урганта» попал новосибирец Андрей Михалев. Тогда гостем программы был рэпер Моргенштерн. Иван Ургант вместе с ним подключился к чату-рулетке, чтобы поговорить со случайным человеком. Им оказался сибиряк. Во время разговора он спел песню «Батарейка» группы «Жуки» под гитару.