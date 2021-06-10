Новосибирец внезапно попал в эфир «Вечернего Урганта» и спел «Батарейку»

Сибиряк спел в эфире «Вечернего Урганта»
Новосибирец Андрей Михалев внезапно попал в эфир шоу «Вечерний Ургант». В рубрике «Интересный человек» телеведущий в компании гостя (на этот раз это был Алишер Моргенштерн) подключаются к чат-рулетке и недолго, но весело общается со случайными собеседниками. Одним из них на этот раз стал сибиряк.
Намекая на недавний скандал на премии МУЗ-ТВ, ведущий поинтересовался у Андрея: кто лучший исполнитель в России. Михалев ответил, что точно не Моргенштерн и назвал Билана. Но при этом исполнил песню «Батарейка» группы «Жуки», сославшись на то, что 1990-е ему ближе. Полную версию беседы смотрите в видео.
— В эфир к «Урганту» я попал совершенно случайно. 8 июня сидел в чат-рулетке. Я там обычно исполняю песни, хотя еще недостаточно хорошо играю (я взял гитару в руки всего год назад). Урганта и Моргенштерна узнал, но не сразу, — рассказал НГС Андрей Михалев.
Пять лет назад Андрей стал героем вовсе не веселой новости. В ночь на 18 июня 2016 года на Бердском шоссе возле «Ленты» «Мазду» Андрея остановили и попросили выступить понятым при оформлении ДТП. Пока сотрудники ДПС оформляли документы, в них на полной скорости влетела «Газель». Как выяснилось позже, автомобиль был модернизирован — на грузовике был установлен двигатель от седана Toyota Mark 2 и коробка-автомат. Автомобиль не только снес автомобили, но и людей. Пострадали инспектор ДПС и еще два человека, в том числе Андрей — он получил перелом таза в четырех местах и восстанавливался в течение полугода. Сейчас он работает водителем. Позже в МВД по НСО сообщили, что 24-летний водитель «Газели» находился в состоянии опьянения.
Андрей Михалев — активный пользователей соцсетей. Он ведет канал «Гитара и авто» на ютьюбе, где исполняет каверы и говорит про автомобили. Также у него есть аккаунт в тик-токе.