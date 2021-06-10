Новосибирец внезапно попал в эфир «Вечернего Урганта» и спел «Батарейку»

Новосибирец Андрей Михалев внезапно попал в эфир шоу «Вечерний Ургант». В рубрике «Интересный человек» телеведущий в компании гостя (на этот раз это был Алишер Моргенштерн) подключаются к чат-рулетке и недолго, но весело общается со случайными собеседниками. Одним из них на этот раз стал сибиряк.

Намекая на недавний скандал на премии МУЗ-ТВ, ведущий поинтересовался у Андрея: кто лучший исполнитель в России. Михалев ответил, что точно не Моргенштерн и назвал Билана. Но при этом исполнил песню «Батарейка» группы «Жуки», сославшись на то, что 1990-е ему ближе. Полную версию беседы смотрите в видео.