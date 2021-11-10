На вход в ДКЖ собралась гигантская очередь — сегодня там выступает популярная группа и Максим Галкин

Вечером в среду, 10 ноября, на входе в Дворец культуры железнодорожников собралась длинная очередь из посетителей. Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» поделились видеозаписью, на которой видно, что очередь кончается уже у проезжей части.
Очевидцы утверждают, что люди якобы выстроились на концерт пародиста Максима Галкина. Корреспондент НГС связалась со справочной Дворца культуры, чтобы уточнить эту информацию:
— Сейчас проходит концерт группы «Нервы». Идет проверка справок, QR-кодов и так далее. То есть охрана людей просматривает. По этому поводу вам лучше поговорить с администрацией Дворца культуры.
Однако связаться с этим отделом журналисту не удалось — никто не взял трубку. Согласно афише, в культурном заведении действительно проходит концерт юмориста Максима Галкина — он начнется в 19 часов.
Также корреспондент НГС связался с директором группы «Нервы» Дарьей Мишиной.
— Да, сегодня мы играем концерт с соблюдением всех ковидных правил. На входе проверяют документы, QR-коды. Тут сидячий зал с рассадкой с соблюдением дистанции, с масками, дезинфекцией и всем остальным. Концерт назначен на 19 часов, — подтвердила информацию о выступлении группы ее директор.
Во многих регионах России ввели систему QR-кодов, без которых нельзя будет попасть в музеи, рестораны, на спортивные площадки и на концерты. Но если в ресторан при отсутствии QR-кода можно просто не пойти, то как быть тем, кто уже, например, купил билет на концерт или спектакль, но точно не успеет получить необходимый код до назначенной даты? Мы решили подробно разобраться во всех тонкостях.