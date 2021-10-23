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Кто такой абобус? 10 слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

Ошибиться в этом тесте не страшно — страшно подумать, что там еще придумают зумеры

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Не все непонятные вам слова оскорбительны. Даже если они звучат как отборная брань

Не все непонятные вам слова оскорбительны. Даже если они звучат как отборная брань

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Удивительное дело, в последний раз мы делали тест про молодежный сленг год назад, а у этих балбесов опять накопилось слов и выражений на целый словарь. Выбрали из него 10 самых непонятных (и в то же время популярных), чтобы вы могли проверить, насколько вы близки к новейшему русскому языку. Или не такому уж и русскому?

Разобрались с этими заданиями? Тогда освежите в памяти прекрасный молодежный сленг недавнего прошлого, в котором всё понятно и даже как-то мило:

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молодежьподросткисленгтест
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