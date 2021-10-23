Кто такой абобус? 10 слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

Удивительное дело, в последний раз мы делали тест про молодежный сленг год назад, а у этих балбесов опять накопилось слов и выражений на целый словарь. Выбрали из него 10 самых непонятных (и в то же время популярных), чтобы вы могли проверить, насколько вы близки к новейшему русскому языку. Или не такому уж и русскому?