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Новосибирец поймал двух гигантских щук и не сдержал эмоции — видео с рыбалки набрало 170 тысяч просмотров

Рыбаки были на отдыхе 4 дня и наловили более 150 килограмм

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Видео рыбалки очень популярно, и Евгений на нем неподдельно рад трофею

Видео рыбалки очень популярно, и Евгений на нем неподдельно рад трофею

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Новосибирец поймал двух гигантских щук и не сдержал эмоции

Новосибирец с другом выловили из Оби двух огромных щук. Одну весом в 12,7 килограмма, а вторую — 12,5 килограмма. На рыбалку они отправились в Томскую область.

— Ко мне в гости из Красноярска, на рыбалку, приехал самый известный рыболовный блогер за Уралом — Андрей «СИБИРИЯ». Стояла задача не просто отдохнуть и снять контент, а побить наши рыболовные рекорды и поймать здоровенных «крокодилов». Благо время года подходящее, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Евгений Дарюхин. — Мы забрались в самый «край географии» — в северные томские дебри, на реку Обь. Рыбачили 4 дня, жили в палатке с печкой. Погода позволила нам совершать длительные переходы по реке, порой мы проплывали 100 км в день. В итоге мы нашли скопление крупной рыбы и смогли обновить свои рекорды!

Видео рыбалки уже набрало более 170 тысяч просмотров. В ролике Евгений не смог сдержать положительных эмоций.

— Я «взял» щук на 12 700 и 12 500, а Андрей на 10 кг. Поймали мы эти рекорды на две нестандартные приманки, которые рыбаки прозвали «петух» и «мышь». Рыбы за 4 дня было поймано около 150 кг, большая часть была отпущена, включая наши новые рекорды! Пусть подрастают, а мы вернемся за ними в следующем году! — объяснил Евгений.

Щук отпустили назад в Обь

Щук отпустили назад в Обь

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Ранее в Новосибирске в Оби поймали огромную щуку весом в 16 килограммов. Новосибирец Антон Харланов подробно описал процесс ловли трофея.

В середине сентября новосибирец Владимир Дюкарев поймал на Обском водохранилище огромного 15-килограммового сазана. Мужчина подробно описал процесс ловли, а также снял его на видео.

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Обьрыбалкащука
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