Новосибирец поймал двух гигантских щук и не сдержал эмоции — видео с рыбалки набрало 170 тысяч просмотров

Новосибирец с другом выловили из Оби двух огромных щук. Одну весом в 12,7 килограмма, а вторую — 12,5 килограмма. На рыбалку они отправились в Томскую область.

— Ко мне в гости из Красноярска, на рыбалку, приехал самый известный рыболовный блогер за Уралом — Андрей «СИБИРИЯ». Стояла задача не просто отдохнуть и снять контент, а побить наши рыболовные рекорды и поймать здоровенных «крокодилов». Благо время года подходящее, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Евгений Дарюхин. — Мы забрались в самый «край географии» — в северные томские дебри, на реку Обь. Рыбачили 4 дня, жили в палатке с печкой. Погода позволила нам совершать длительные переходы по реке, порой мы проплывали 100 км в день. В итоге мы нашли скопление крупной рыбы и смогли обновить свои рекорды!