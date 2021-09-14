Сначала он искал окуня, но безуспешно. Приехал на другое место и в эхолот заметил движение.



— Примерно на пятом забросе был мощнейший удар и спиннинг выгнулся в дугу. И началось. Раза три стремительно уходил метров на 40–50 как танк. Первый раз показался на поверхности воды где-то через час борьбы, и я понял почему не мог так долго подвести, примерно оценив размер рыбы. Солнце садилось, подсака нет, потянул ветер. Я выкачивал (подтягивал к себе — Прим. ред.) рыбу и думал как быть дальше, — описал рыбалку Владимир Дюкарев. — Начал пробовать активнее качать, но и сам порядком уже устал.