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Сибиряк полтора часа ловил на Обском водохранилище 15-килограммового сазана — видео с гигантом

Рыбак признался, что это самая крупная его добыча за 25 лет

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Для Владимира это первый такой огромный сазан

Для Владимира это первый такой огромный сазан

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Сибиряк выловил на Обском водохранилище гигантского сазана в 15 кг

Новосибирец Владимир Дюкарев поймал на Обском водохранилище огромного 15-килограммового сазана.

Мужчина подробно описал процесс ловли, а также снял его на видео.

Сначала он искал окуня, но безуспешно. Приехал на другое место и в эхолот заметил движение.

— Примерно на пятом забросе был мощнейший удар и спиннинг выгнулся в дугу. И началось. Раза три стремительно уходил метров на 40–50 как танк. Первый раз показался на поверхности воды где-то через час борьбы, и я понял почему не мог так долго подвести, примерно оценив размер рыбы. Солнце садилось, подсака нет, потянул ветер. Я выкачивал (подтягивал к себе — Прим. ред.) рыбу и думал как быть дальше, — описал рыбалку Владимир Дюкарев. — Начал пробовать активнее качать, но и сам порядком уже устал.

Борьба за рыбу шла 1,5 часа, точный вес рыбы составил 14,6 килограмм:

— В сумерках заметил лодку идущую мимо, поморгал фонариком. Мужики заметили подошли и дали подсак (специализированныый сачок - прим.ред). Спасибо им за помощь. Кое-как затащил в лодку. Для меня это первая такая большая рыба. Рыбачу я уже давно, где-то с 12 лет, то есть больше 25 лет, — рассказал корреспонденту НГС мужчина.

В январе на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.

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рыбалкасазан
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