Сибиряк выловил на Обском водохранилище гигантского сазана в 15 кг
Новосибирец Владимир Дюкарев поймал на Обском водохранилище огромного 15-килограммового сазана.
Мужчина подробно описал процесс ловли, а также снял его на видео.
Сначала он искал окуня, но безуспешно. Приехал на другое место и в эхолот заметил движение.
— Примерно на пятом забросе был мощнейший удар и спиннинг выгнулся в дугу. И началось. Раза три стремительно уходил метров на 40–50 как танк. Первый раз показался на поверхности воды где-то через час борьбы, и я понял почему не мог так долго подвести, примерно оценив размер рыбы. Солнце садилось, подсака нет, потянул ветер. Я выкачивал (подтягивал к себе — Прим. ред.) рыбу и думал как быть дальше, — описал рыбалку Владимир Дюкарев. — Начал пробовать активнее качать, но и сам порядком уже устал.
Борьба за рыбу шла 1,5 часа, точный вес рыбы составил 14,6 килограмм:
— В сумерках заметил лодку идущую мимо, поморгал фонариком. Мужики заметили подошли и дали подсак (специализированныый сачок - прим.ред). Спасибо им за помощь. Кое-как затащил в лодку. Для меня это первая такая большая рыба. Рыбачу я уже давно, где-то с 12 лет, то есть больше 25 лет, — рассказал корреспонденту НГС мужчина.
В январе на Новосибирском водохранилище сибиряки выловили огромного судака весом в 8 килограммов. Рыба была настолько большой, что ее пришлось вытаскивать трем мужчинам.