Новосибирец выловил из Оби гигантскую щуку в 16 килограммов и красочно описал процесс

Новосибирец выловил из Оби гигантскую щуку в 16 килограммов
В Новосибирске в Оби поймали огромную щуку весом в 16 килограммов. Новосибирец Антон Харланов подробно описал процесс ловли трофея.
— С моим другом и коллегой Дмитрием Владимировичем этим летом мы так ни разу на рыбалку вместе и не выбрались,
Друзья отправились на рыбалку в 07:30 и скоро были на месте. Сначала они поймали двух щук по 5 килограммов и еще несколько рыб.
— Я сел попить чаю, Дмитрий Владимирович не отвлекается ни на что, кидает! Краем глаза вижу, что он снова тащит рыбу. Пусть тащит. Тут понимаю, что рыба-то не мелкая. Затем понимаю, что рыба очень немелкая! Ну пусть наслаждается борьбой. Борьба долгая. Отстройка фрикциона (часть катушки на удочке. — Прим. ред.), рыба вообще не поддается. Минут через 10 возни рыба приближается к лодке, затем стремительно несется к лодке! Я только успеваю поднять мотор, рыба проносится под лодкой, выходит на струю и пошла по течению! Я срочно поднимаю якорь, лодку вроде начинает нести течением, но это ничего не дает! Фрикцион чуть не дымится, шнур разматывается с бешеной скоростью, смотано метров 100, и скоро он кончится! Что делать?! И тогда принимаю оригинальное, но спасительное решение! Завожу мотор и плыву догонять рыбу! — рассказывает мужчина.
Мужчины догнали рыбу на лодке, но тут возникла другая проблема — подсак был слишком мал для такого гиганта.
— Если снизу им подхватывать, щука туда точно не поместится по длине. Такого поворота сюжета не ожидал никто! Щука, увидев подсак, как даст под лодку и рванула вверх по течению! Это усложнялось тем, что лодку несло ветром вниз по течению быстрее, чем течет река, и расстояние между нами и ушедшей вверх по течению щукой снова росло!
Рыбакам вновь пришлось заводить мотор и догонять рыбу.
— Дмитрий Владимирович меня успокаивает, говорит: «Сейчас она устанет, и будет всё хорошо». Но уже я устал больше, чем щука, и вообще назревает вопрос: а кто кого вообще вываживает? Мы щуку или она нас? Последнее было вернее. Догонялки щуки повторились еще несколько раз, я уже был просто вымотан, Дмитрий Владимирович двумя онемевшими руками вцепился в спиннинг!
В итоге после долгой и изнурительной борьбы рыбу удалось вытащить из воды.
— Ставлю подсачек на ребро и завожу с головы. И щука, увидев подсак, рванула плыть головой вперед. И сама влетела в сачок! Быстро его переворачиваю, пытаюсь поднять. А поднять-то не могу! Дмитрий Владимирович подхватывает, и кое-как затаскиваем крокодила в лодку. Да в ней не меньше ПЯТНАШКИ!!! Радостный вопль, и падаем без сил на пол вместе со щукой! Сил просто нет. Понимание того, что это было, еще не пришло. Я немного злорадствую, а уставший Дмитрий Владимирович даже не может ее поднять! Кое-как вдвоем загрузили щуку ему на коленки, — закончил рассказ Антон.
Взвешивание показало, что вес щуки — 16,1 килограмма. После такой долгой борьбы выпустить ее в реку не получилось — рыба бы погибла, поэтому новосибирцы отправились домой с трофеем.
В середине сентября новосибирец Владимир Дюкарев поймал на Обском водохранилище огромного 15-килограммового сазана. Мужчина подробно описал процесс ловли, а также снял его на видео.