Новосибирец выловил из Оби гигантскую щуку в 16 килограммов и красочно описал процесс

Друзья отправились на рыбалку в 07:30 и скоро были на месте. Сначала они поймали двух щук по 5 килограммов и еще несколько рыб.

— Я сел попить чаю, Дмитрий Владимирович не отвлекается ни на что, кидает! Краем глаза вижу, что он снова тащит рыбу. Пусть тащит. Тут понимаю, что рыба-то не мелкая. Затем понимаю, что рыба очень немелкая! Ну пусть наслаждается борьбой. Борьба долгая. Отстройка фрикциона (часть катушки на удочке. — Прим. ред.), рыба вообще не поддается. Минут через 10 возни рыба приближается к лодке, затем стремительно несется к лодке! Я только успеваю поднять мотор, рыба проносится под лодкой, выходит на струю и пошла по течению! Я срочно поднимаю якорь, лодку вроде начинает нести течением, но это ничего не дает! Фрикцион чуть не дымится, шнур разматывается с бешеной скоростью, смотано метров 100, и скоро он кончится! Что делать?! И тогда принимаю оригинальное, но спасительное решение! Завожу мотор и плыву догонять рыбу! — рассказывает мужчина.

Мужчины догнали рыбу на лодке, но тут возникла другая проблема — подсак был слишком мал для такого гиганта.