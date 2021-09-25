На главную роль утверждается девушка Марьяна, к которой и Виктор, и Егор испытывают теплые чувства. Этот любовный треугольник заметно осложняет работу над картиной.



Многие зрители жалуются, что зачастую советское время передается в сериалах с негативным окрасом. Так вот «Оттепель» совершенно не тот случай. Проект Валерия Тодоровского с такой любовью говорит об ушедшей эпохе, что хочется немедленно окунуться в неповторимые 60-е...

Дата выхода: 2 декабря 2013

Режиссер: Валерий Тодоровский

В главных ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Анна Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов, Светлана Колпакова

Рейтинг: 7,7

«Дети Арбата»