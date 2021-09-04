Турецкие сериалы — это бушующие страсти, интриги и неожиданные повороты сюжета. Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как мир покорил «Великолепный век», а проекты из курортной страны всё еще продолжают пользоваться популярностью. При этом найти новый турецкий сериал, который будет одновременно интригующим и драматичным, очень сложно.
Наши друзья из журнала «СтарХит» решили прийти на помощь фанатам и составить свой список турецких новинок.
«50 квадратных метров»
Главный герой сериала — преступник, которому нет равных в криминальном мире. После ссоры с влиятельными мафиози главный герой оказывается под ударом. Теперь его могут устранить, поэтому мужчина скрывается в небольшом ателье. Жители района уверены, что незнакомец — сын недавно умершего хозяина ателье.
Прекрасно понимая, что других вариантов у него нет, преступник отыгрывает данную роль. Однако его прошлое никуда не исчезло, поэтому рано или поздно бандиты выйдут на след главного героя.
Конечно, перечислить все новые турецкие сериалы невозможно, но проигнорировать «50 квадратных метров» мы не могли. Проект вышел на Netflix и имел очень хорошие рейтинги. Так что не исключено, что вскоре на экранах окажется уже второй сезон шоу.
Дата выхода: 27 января 2021
Режиссеры: Бурак Аксак, Сельчук Айдемир
В главных ролях: Энгин Озтюрк, Кюршат Алныачык, Дженгиз Бозкурт, Айбюке Пусат, Толга Текин, Тугче Карабаджак, Тунджай Беязит.
«Я и есть Джелаладдин»
Этот сериал турецко-узбекского производства переносит зрителей в далекое прошлое. Главный герой — могущественный полководец Джалаледдин Мангуберды. На протяжении многих лет он боролся с Чингисханом и пытался отстоять независимость своей страны. Как это часто бывает, сильного полководца окружали интриганы, пытавшиеся укоротить его жизнь.
По атмосфере данный сериал схож с «Великолепным веком». Тут также балом правят интриги и любовные игры. Амбициозный проект сразу же получил космически высокие оценки от зрителей.
Дата выхода: 14 февраля 2021
Режиссер: Метин Гюнай, Нургиса Альмурат
В главных ролях: Сезгин Эрдемир, Джемаль Хюнал, Гюленай Калкан, Эмре Кывылджим, Саида Раметова, Рано Шодиева.
«Постучись в мою дверь»
Главная героиня этого сериала — девушка по имени Эда, которая работает в цветочном магазине. Больше всего на свете Эда мечтает переехать в другую страну. И вот однажды она получает грант на обучение. Исполнение мечты всей жизни уже так близко, но неожиданно на горизонте появляется бизнесмен Серкан Болат.
Оказывается, что переезд Эды не входит в его планы. Теперь, чтобы исполнить мечту, девушке придется два месяца притворяться невестой Серкана. Но что случится, если за это время между ними вспыхнут настоящие чувства?
Дата выхода: 1 декабря 2020
Режиссеры: Алтан Денмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан
В главных ролях: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан, Анил Илтер, Чагры Чытанак, Эльчин Афаджан, Мелиса Дёнгель.
«Ничто»
Действие сюжета вращается вокруг учеников одного из самых престижных вузов страны. Они — лучшие из лучших, дети богатых родителей, которых ждет блестящее будущее. А еще они с юности знают, что такое роскошная жизнь. Стремясь к популярности в соцсетях и компании сверстников, ребята готовы совершать поистине ужасающие поступки. Эти сделки с совестью рано или поздно обернутся для них трагедиями.
Дата выхода: 19 февраля 2021
Режиссер: Хамди Кан Текер
В главных ролях: Семих Варол, Сера Варол, Тайлан Мейдан, Доганай Огуз, Озгюр Балакар.
«Контора»
Главные герои этого сериала — члены Национального разведывательного агентства. Их задача состоит в выполнении трудных миссий в своей стране и за рубежом. Помимо дел государственной важности, у каждого члена группы есть личная жизнь и свои проблемы. И тут кипят не меньшие страсти.
Дата выхода: 7 марта 2021
Режиссеры: Ягыз Альп Акайдын, Кетджхе
В главных ролях: Чаглар Эртугрул, Дениз Байсал, Месут Акуста, Эзги Эюбоглу, Тунджер Салман, Эзги Шенлер, Нихат Алтынкая.
«Терапевт»
Перечисляя лучшие новые турецкие сериалы, нельзя проигнорировать и этот проект, уже получивший высокие рейтинги от зрителей. В центре сюжета оказывается опытный психотерапевт. Ежедневно он помогает своим клиентам справиться с жизненными проблемами. А вот решить свои неурядицы оказывается гораздо сложнее. Когда личная жизнь психотерапевта тесно переплетается с его работой, карьера мужчины оказывается под ударом.
Дата выхода: март 2021
Режиссер: Зейнеп Дадак
В главных ролях: Мухаммед Узунер, Мурат Кылыч, Зейнеп Чамджи, Илайда Алишан.
«Пустота»
Эсма Озтюрк — прославленный адвокат, чья репутация безупречна. Главная героиня специализируется на помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Сталкиваясь со злом, она раз за разом умудряется вывести негодяев на чистую воду.
И всё же одно из расследований становится для Эсмы особенно важным. Погружаясь в новое дело, женщина даже не подозревает, какими последствиями оно может обернуться.
Дата выхода: 1 января 2021 года
Режиссер: Омер Фарук Сорак
В главных ролях: Бурчин Терзиоглу, Ханде Догандемир, Алиджан Юджесой и Исмаил Хаджиоглу.
«Я так долго тебя ждал»
Кадир — успешный бизнесмен, который из-за работы вынужден проводить большую часть жизни в разъездах. О том, чтобы создать семью, и речи быть не может, ведь у Кадира совершенно нет времени на отношения.
Айлиз — талантливая фотохудожница, которая также увлечена своей карьерой. Девушка не хочет зависеть от мужчины, поэтому не впускает в свое сердце большое чувство. Однажды эти двое встретятся, чтобы навсегда изменить жизни друг друга.
Список новых турецких сериалов был бы неполным без этой мелодрамы. Проект имел очень высокие рейтинги в Турции, да и в России у него уже набралась большая армия поклонников.
Дата выхода: 29 января 2021 года
Режиссер: Ясемин Туркменли
В главных ролях: Озджан Дениз, Ирем Хелваджиоглу, Мустафа Угурлу, Джанер Шахин, Дурул Базан, Тюркю Туран
«Неверный»
Главная героиня Асья уверена, что у нее идеальная семья. Отношения с мужем можно назвать безоблачными, а маленький сын уже радует достижениями. Возможно, Асья так бы и оставалась в приятном неведении, но однажды она находит на одежде супруга светлый волос. Решив узнать, действительно ли муж ей изменяет, женщина организовывает за ним слежку.
Правда оказывается суровой: супруг не только имеет нескольких любовниц, но и собирается уйти, забрав с собой всё имущество семьи. Теперь Асье придется вести свою игру, чтобы обмануть некогда близкого человека.
Дата выхода: 7 октября 2020
Режиссеры: Неслихан Есилюрт, Левент Тюркан
В главных ролях: Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Мелис Сезен, Озге Оздер, Елиз Куванджи, Гезде Седа Алтунер, Олджай Юсуфоглу.
«Последнее лето»
Восемь лет назад прокурору по имени Селим удалось отправить в тюрьму могущественного гангстера Сельчука Ташкына. Такие громкие дела не проходят незамеченными для обеих сторон. Сельчук прекрасно понимает, что теперь его сын Акгюн находится под угрозой. Именно поэтому он соглашается на сделку: мафиози готов раскрыть всю преступную сеть, но лишь при условии, что юноша будет в безопасности.
Селим соглашается на эту авантюру, обещая забрать Акгюна в свой дом и воспитывать как сына. Вот только жена главного героя против такого поворота событий и требует развода. Наследник мафиози тоже усложняет прокурору жизнь: парень вырос в преступной среде и уже успел стать ее частью.
Дата выхода: 1 января 2021 года
Режиссеры: Бурак Арлиель, Семих Багджи
В главных ролях: Альперен Дуймаз, Али Атай, Фунда Эрйигит, Шебнем Денмез, Синан Тузджу, Ариф Пишкин.
Интересные новые турецкие сериалы можно обсуждать бесконечно. Хорошие проекты выходят чуть ли не каждый месяц. Лишь время расставит всё на свои места и покажет, какие из этих шоу действительно заслуживают зрительского внимания.