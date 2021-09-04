Турецкие сериалы — это бушующие страсти, интриги и неожиданные повороты сюжета. Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как мир покорил «Великолепный век», а проекты из курортной страны всё еще продолжают пользоваться популярностью. При этом найти новый турецкий сериал, который будет одновременно интригующим и драматичным, очень сложно.



Наши друзья из журнала «СтарХит» решили прийти на помощь фанатам и составить свой список турецких новинок.

«50 квадратных метров»