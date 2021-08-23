«Всем хочется быть частью крутой группировки»: почему дети ходят в масках Гая Фокса

В Новосибирске популярность набирает очередной тренд из «ТикТока» — подростки гуляют в масках Гая Фокса из комикса «V — значит вендетта» и называют себя Анонимусами.



НГС поговорил с зумерами (так называют молодых людей, рожденных с 1995 по 2015 годы) и разобрался, почему подростки увлечены этими масками, при чем здесь хакеры и ЕГЭ и что делают дети в масках в «ТикТоке».



Гай Фокс — это английский дворянин, который стал знаменит из-за нападения на короля Якова I Английского в 1605 году. Он долгое время считался символом протеста в Англии. А уже в XX веке стал прототипом героя комикса «V — значит вендетта», а позже и одноименного фильма. В 2000-х во время протестов в Европе маска стала символом, и многие выходили в ней на улицу.