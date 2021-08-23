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«Всем хочется быть частью крутой группировки»: почему дети ходят в масках Гая Фокса

В Новосибирск вернулся тренд начала 2000-х — его подхватили юные тиктокеры

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Подростки ходят по общественным местам в маске Анонимуса

Подростки ходят по общественным местам в маске Анонимуса

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Новосибирские подростки прячут лица под масками Гая Фокса

В Новосибирске популярность набирает очередной тренд из «ТикТока» — подростки гуляют в масках Гая Фокса из комикса «V — значит вендетта» и называют себя Анонимусами.

НГС поговорил с зумерами (так называют молодых людей, рожденных с 1995 по 2015 годы) и разобрался, почему подростки увлечены этими масками, при чем здесь хакеры и ЕГЭ и что делают дети в масках в «ТикТоке».

Гай Фокс — это английский дворянин, который стал знаменит из-за нападения на короля Якова I Английского в 1605 году. Он долгое время считался символом протеста в Англии. А уже в XX веке стал прототипом героя комикса «V — значит вендетта», а позже и одноименного фильма. В 2000-х во время протестов в Европе маска стала символом, и многие выходили в ней на улицу.

Что говорят зумеры?

У подростков белая улыбающаяся маска с усами ассоциируется не только с классическим фильмом, но и группировкой хакеров из тех же 2000-х. Анонимусы выступали против цензуры в интернете, надзора и преследований. В этом году Анонимусы объявили войну Илону Маску из-за обвала рынка криптовалюты.

— Вообще Анонимусы — это группировка хакеров. Одни из самых умных. Они боролись с проституцией в Турции. Еще они объявили войну Илону Маску. Из-за войны с Илоном Маском они опять стали популярны, мне кажется. Еще был случай, когда какой-то чел не сдал ЕГЭ по информатике и со злости взломал сайт. Там была маска Анонимуса и написано: «РАЗ Я НЕ СМОГ, ТО ПУСТЬ ХОТЬ ДРУГИЕ», — рассказывает 16-летний Максим.

Газета.ru, рассказывая историю Анонимусов, сообщила лишь о малой части того, что они сделали: они собирали досье на известных личностей, рассекретили важные документы правительственных организаций, а также раскрыли личные аккаунты 5 тысяч террористов. В 2012 году известный журнал Time упомянул их в числе «наиболее влиятельных персон в мире».

— Группировка хакеров-активистов Anonymous раскритиковала Илона Маска в одном из видеороликов на YouTube. По мнению киберпреступников, миллиардер позволяет себе слишком многое и его поведение и высказывания о криптовалютах демонстрирует явное пренебрежение к обычным людям, — пишет Газета.ru.

Маски снова появились в уличных лавках спустя много лет

Маски снова появились в уличных лавках спустя много лет

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Пиком популярности масок Анонимусов считают позапрошлое десятилетие. В прошлом десятилетии, с 2010–2020 года они хоть и появлялись, но редко, и про сами маски уже подзабыли. В 2021 дети снова неожиданно стали появляться в масках Гая Фокса. Причиной этого, как и большинства, что сейчас происходит в среде подростков, стал «ТикТок». В русскоязычном «ТикТоке» появился тренд — снимать видео в масках Анонимуса. Причем в иностранном «ТикТоке» такое встречается реже, чем в российском. 15-летняя Виктория думает, что из «ТикТока» Анонимусы перебрались в реальную жизнь.

— Мне кажется, что это у них такое движение, чтобы как-то отличаться от других, может, скрыть лицо, возможно кто-то ради красоты носит, — говорит Виктория.

И Максим, и Виктория утверждают, что чаще маски носят дети из младшей школы.

— В моем понимании, это дети, которые хотят привлечь внимание и посмеяться. Я спокойно реагирую на них, — уточнила Виктория.

Дети и подростки заводят аккаунты, в которых не показывают свое лицо. Анонимусы танцуют, что-то рассказывают, снимают смешные видео. Набирать такие видео могут десятки тысяч просмотров. Например, у Анонимуса под ником _.yarikmik._ на видео под музыку может быть 26 тысяч просмотров.

— Начали снимать видео с маской просто так. Причины нет. Всем хочется, наверное, быть частью группировки. Особенно крутой группировки, которая выступает против надзора, — поделился Максим.

Девочка с поп-итом и в маске Анонимуса

В начале июня популярность обрела фотография девочки в маске Анонимуса и с поп-итом в руках. Девочка стала не просто мемом, а олицетворением подростков и детей летом 2021 года.

Весной магазины игрушек в Новосибирске заполнились популярными антистрессовыми товарами — поп-итами, симплами-димплами и сквишами. Школьники хвастались своими поп-итами, в том числе самодельными, а взрослые не понимали, что происходит. Общее помешательство на новых игрушках не обошло стороной и Новосибирск.

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«ТикТок»подросткитренд
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