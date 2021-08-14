Колян выйдет из тюрьмы и сядет за книгу... Новый сезон «Реальных пацанов» — репортаж со съемочной площадки

Нас приглашают в квартиру. В этот день снимают сцену конфликта между Лерой и Машей в присутствии Коляна. Она должна закончиться дракой между девушками. Сама квартира сталинского типа похожа на муравейник — кухня и две комнаты заполнены людьми: операторами, продюсерами, гримерами, которые тут же поправляют грим артистам. Все ютятся в двух комнатах и кухне. Мимо нас пробирается Зоя Бербер с кружкой.



— Осторожно, горячий чай, горячий чай, — громко предупреждает она и аккуратно проходит вперед, неся перед собой кружку.

