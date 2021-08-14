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Колян выйдет из тюрьмы и сядет за книгу... Новый сезон «Реальных пацанов» — репортаж со съемочной площадки

О чем рассказали Николай Наумов и Зоя Бербер

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Артисты Зоя Бербер и Николай Наумов вновь встретились на съемках нового сезона «Реальных пацанов»

Артисты Зоя Бербер и Николай Наумов вновь встретились на съемках нового сезона «Реальных пацанов»

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Девятый сезон «Реальных пацанов» (16+) снимают в Перми. По сюжету нового сезона, Николай выходит из тюрьмы и живет в своей старой квартире, где пишет книгу «Последний реальный пацан». Квартира, кстати, все годы, пока сезоны снимали в Москве, была музеем сериала. Подробности в материале наших коллег из 59.RU.

В этот раз снимают в Перми — во дворе Дома грузчиков. У подъезда — площадка для монтажа кадров и стулья для артистов

В этот раз снимают в Перми — во дворе Дома грузчиков. У подъезда — площадка для монтажа кадров и стулья для артистов

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Рядом с домом киностудия разбила целый кинолагерь — шесть трейлеров с гримерками, костюмерными и электрогенераторами.

Перед домом — трейлеры киногруппы. В них и костюмерные, и гримерные

Перед домом — трейлеры киногруппы. В них и костюмерные, и гримерные

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Рядом с подъездом Коляна установили палатку для монтажа фильма, стулья для отдыха и сбора всей команды. В другой палатке организовали буфет с бутербродами и горячим кофе, за которым то и дело подходят артисты. Одно из окон в квартиру завешено черной тканью, чтобы не попадал солнечный свет.

Ну что там, все готовы к съемкам?

Ну что там, все готовы к съемкам?

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— Мы пытались организовать и снимать квартиру в Москве два сезона, но в итоге всё равно возвращались сюда, — рассказывает подошедший к нам креативный продюсер сериала «Реальные пацаны» Александр Синегузов. — Воссоздать полностью такую квартиру и двор сложно. Но основной момент, за которым мы едем в Пермь, — душа. Здесь особая атмосфера. В течение тех десяти-пятнадцати дней, которые мы проводим здесь, мы ею насыщаемся. Невозможно в Москве найти такие фактуры и людей, которые есть здесь. Помимо Дома грузчика из пермских локаций мы сняли Парк Горького, вокзал и все памятники писателям. Ну и сам приезд в Пермь для наших артистов — это всегда возвращение домой и встреча с родными.

Продюсер сериала Александр Синегузов знает всё, что произойдет с героями в новом сезоне

Продюсер сериала Александр Синегузов знает всё, что произойдет с героями в новом сезоне

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Просто кричали людям в окнах «Спускайтесь!»


Во дворе собираются прохожие, из окон выглядывают местные зрители, наблюдают за происходящим.

— Массовку не пришлось искать, — продолжил Александр, увидев наблюдателей. — Мы просто кричали людям в окнах «Спускайтесь!», и они охотно принимали участие в съемках.

На кухне в квартире Коляна

На кухне в квартире Коляна

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Нас приглашают в квартиру. В этот день снимают сцену конфликта между Лерой и Машей в присутствии Коляна. Она должна закончиться дракой между девушками. Сама квартира сталинского типа похожа на муравейник — кухня и две комнаты заполнены людьми: операторами, продюсерами, гримерами, которые тут же поправляют грим артистам. Все ютятся в двух комнатах и кухне. Мимо нас пробирается Зоя Бербер с кружкой.

— Осторожно, горячий чай, горячий чай, — громко предупреждает она и аккуратно проходит вперед, неся перед собой кружку.

Зоя готовится к роли

Зоя готовится к роли

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Мы спрашиваем ее о съемках.

— Моя героиня в этом сезоне не изменится, но изменилась сама я, — говорит Зоя, указывая на каре. — Увидев мою новую прическу, продюсеры решили, что пусть Лера теперь будет такой.

На грим приходится бегать из квартиры на улицу, в трейлер

На грим приходится бегать из квартиры на улицу, в трейлер

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Во время этих съемок Зоя впервые привезла в Пермь свою шестилетнюю дочь.

— Мы гуляли по набережной, она прокатилась на колесе обозрения и много времени провела с моими родителями, — продолжает актриса. — Здесь, на съемочной площадке, она тоже была, ведь она играет в сериале. Вообще я снималась два дня, затем уехала ненадолго по работе в Москву и вернулась обратно еще на пять дней.

Нас просят выйти из комнаты, так как актриса должна переодеться, а гримеры нарисовать ей синяк — последствия конфликта. И мы уходим во двор.

Актриса Мария Шекунова повторяет текст. Сейчас начнут снимать сцену, как Лера и Маша поссорились

Актриса Мария Шекунова повторяет текст. Сейчас начнут снимать сцену, как Лера и Маша поссорились

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У многих членов съемочной команды, которые выходят во двор, в руках рации. По командам можно судить, что происходит на съемочной площадке. «Девочки, давайте сосредоточимся и не будем разговаривать на посторонние темы в перерывах, — доносится из рации обращение режиссера Жанны Кадниковой к актрисам Зое Бербер и Марии Шекуновой. — Мне бы хотелось, чтобы вы сосредоточились друг на друге. Начинаем съемку». Чуть позже раздается команда «Снято, спасибо!».

«

Колян — это константа, перманентное состояние русской души»

День прохладный, артисты одеты в теплые куртки и укутаны в пледы. «По-съемочному», — объясняют ребята из команды. Во двор выходит Николай Наумов, он охотно фотографируется с фанатами. «Спасибо, друзья», — благодарит их Николай.

Николай Наумов дает интервью и входит в роль Коляна

Николай Наумов дает интервью и входит в роль Коляна

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Задаем ему вопросы о том, что будет происходить с Коляном.

— Персонаж мой прекрасен тем, что не меняется, — объясняет артист. — Он как был русским Иваном-дураком, так им и останется. Меняются лишь предлагаемые обстоятельства. Первое время я не понимал, почему он не меняется, не становится, например, крутым и не уезжает в другую страну. Но сценарист Антон Зайцев объяснил, что в этом и прелесть формата ситкома, что меняется всё вокруг, а сам герой — нет, и продолжает косячить в новых обстоятельствах. Колян — это константа, перманентное состояние русской души. До сих пор люди угадывают в этих персонажах себя, потому что наши авторы берут ситуации из повседневной жизни. В этом сезоне Колян выходит из мест лишения свободы и пишет книгу о себе. Сейчас это модно, хотя писать книги о себе — смешно и глупо. Это будет сочинение обо всём и ни о чем.

Перед съемкой нужно повторить текст

Перед съемкой нужно повторить текст

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Николай добавляет, что сам он, его внутренний мир, в отличие от его героя, изменились за время съемок сериала.

— Я стал более сентиментальным, — продолжает Николай Наумов. — Мне дороже воспоминания о прошлом, которое прошло в родной Перми. Москва — не мой город, это огромный океан. В нем много возможностей, но и большое количество опасностей. Мне понятней находиться в Перми и Березниках (артист там часто бывает, там живут родственники его жены. — Прим. ред.). Меня всё устраивает в Перми, каждый метр города связан с моими историями.

День прохладный, и все артисты тепло одеты

День прохладный, и все артисты тепло одеты

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Другие герои также не изменятся в новом сезоне, но и их ждут новые испытания.

— Вова будет воспитывать трех детей и превратится полностью в мамочку, — говорит Александр Синегузов. — У него постродовой синдром, он сходит с ума и словно возвращается в прошлое на десять лет назад. Эдик с Машей продолжат выяснять отношения, а Иваныч пойдет в пермские губернаторы. Если говорить в целом о сезоне, это кризис среднего возраста. В частности — у Николая. Который и решает написать книгу, высказаться — в общем, сделать хоть что-то «полезное» и «ценное».

«Ну что, накачал пресс? Сейчас проверим». Артисты успевают пошутить в перерывах между съемками

«Ну что, накачал пресс? Сейчас проверим». Артисты успевают пошутить в перерывах между съемками

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После съемок в Перми отснятый материал будут монтировать и озвучивать в столице. Увидеть новый сезон зрители смогут в 2022 году на канале ТНТ. В нем будет 20 серий.

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