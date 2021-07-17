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Это что за мандопоп! Попробуйте определить значение слов, звучащих совершенно неприлично

Подсознание заставит вас за них краснеть, но не поддавайтесь на его хитрые уловки!

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Только на первый взгляд эти слова кажутся какими-то стыдными, но еще более стыдно их не знать

Только на первый взгляд эти слова кажутся какими-то стыдными, но еще более стыдно их не знать

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Ну кто в школе не смеялся над словами, которые звучат крайне неприлично? Потом все, конечно, немного повзрослели, остепенились. Но эти слова-то никуда не делись. Так давайте же скорее их разоблачим!

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ругательстварусский языксловатест
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