Восемь российских сериалов, за которые не стыдно

И вот, чтобы разбогатеть, 16 героев отправляются в тайгу, где им придется несколько недель выживать в диких условиях. И лоском телешоу здесь и не пахнет. Зато пахнет порохом, немного мистикой и тайгой (хотя большая часть съемок проходила в Абхазии).



Понятно, что по ходу сериала персонажи будут всё глубже показывать свою суть, которая в начале сериала скрыта за маской. Правильные станут подлыми, трусы — смелыми. Но кроме штампов здесь есть достаточно удачных решений, а сюжет не затерт до дыр. В результате «Игра на выживание» стала чуть ли не самым лихим развлечением и главным хитом 2020 года . А еще Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник зачем-то сыграли в сериале самих себя, хотя рядовому зрителю, лично с ними не знакомыми, сопоставить их в жизни и в кино не так просто. Ну, можно просто принять как факт.