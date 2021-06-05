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Восемь российских сериалов, за которые не стыдно

Они вызывают всё меньше скептицизма и всё чаще становятся приятными удивлением

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Красивые девушки, хорроры и вампиры — посмотрите, как похорошели наши сериалы за последние несколько лет

Красивые девушки, хорроры и вампиры — посмотрите, как похорошели наши сериалы за последние несколько лет

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С российскими сериалами явно что-то произошло, раз уже Netflix начал заказывать российским компаниям съемки многосерийных шоу. И ведь они действительно получаются как минимум смотрибельными, а какие-то вообще становятся хитами. Мы собрали восемь таких сериалов, которые можно не только посмотреть в одиночестве, но и не стыдно признаться, что ты их смотришь.

«Эпидемия»

Не стоит ждать от «Эпидемии» русских «Ходячих мертвецов» — здесь ужас в людской натуре

Не стоит ждать от «Эпидемии» русских «Ходячих мертвецов» — здесь ужас в людской натуре

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Начнем с того, что «Эпидемию» похвалил сам Стивен Кинг. В своем твиттере мастер хоррора написал, что это «чертовски хороший русский сериал» и обратил внимание на четыре вещи, которые в нем есть: чума, много снега и холода, водка и «маленький ребенок — заноза в заднице».

Но об «Эпидемии» начали говорить еще до лестного комментария Кинга. Тут и сама международная повестка в компании с эпидемиологической ситуацией помогла: сериал стал буквально пророческим. Без мистики, без неопределенного круга лиц под названием «человечество» — в историю с выживанием впутаны совершенно конкретные семьи, за судьбой которых зритель и наблюдает. И не ищите здесь однозначно положительных и однозначно плохих героев: современное выживание — дело непростое.

«Метод»

Если после фразы «российская криминальная драма» вам сразу представляется очередной сериал «про ментов», мы вас понимаем и не осуждаем. Но «Метод» совершенно другого калибра (правда, касается это только первого сезона). Возможно, в том числе и из-за этого он в 2016 году стал лауреатом премии «Жорж» — первой в России премии, где победителей определяют не специалисты киноиндустрии, а зрители — как лучший российский драматический сериал.

Меглин вполне тянет на роль русского Бэтмена

Меглин вполне тянет на роль русского Бэтмена

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Главный герой — следователь-одиночка Родион Меглин, у которого однажды появляется девушка-стажер с редким даже по нынешним меркам именем Есеня. У нее есть свои мотивы пойти по стопам Родиона: мать девушки убили, отец скрывает важные детали произошедшего, но Есеня не теряет надежды найти убийцу. Но чем больше она работает с Меглиным, тем больше подозревает, что он и сам может быть тем еще маньяком.

«Вампиры средней полосы»

Очевидно, что авторам сериала не давала покоя слава «Реальных упырей» и шоу «Чем мы заняты в тени». Вампиров отечественному кинематографу явно не хватало, и в российской интерпретации они вышли пусть и провинциальными, но обаятельными (а обаяние — один из основных атрибутов вампиров) и даже какими-то родными. Ну а какими им еще быть в Смоленске?

В российских реалиях у вампиров появляется совершенно иной шарм

В российских реалиях у вампиров появляется совершенно иной шарм

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Именно в этом городе разворачивается действие сериала. Вампиры живут здесь давно, тихо и по законам. В целом они даже не отличаются от остальных жителей и ничем не привлекают внимания, пока под Смоленском не находят обескровленные тела простых смертных. С этой минуты мирная жизнь семейки кровососов (которую возглавляет Юрий Стоянов, чей персонаж смертельно похож на другое амплуа артиста — Модеста из «Городка») оказывается под угрозой.

«Домашний арест»

Еще недавно Павел Деревянко был фельдшером Вадиком из «Участка» и нелепым, но удачливым Неваляшкой из одноименного фильма, а сегодня он снимается во вполне приятных полнометражных картинах и сериалах, на которые приятно посмотреть. И «Домашний арест» — один из них. Даже те, кто не очень-то воспринимал российский кинематограф, в 2018 году стал резко советовать посмотреть этот сериал, а для отечественного телевидения он стал настоящим прорывом.

«Домашний арест» одинаково задевает и консерваторов, и тех, кто верит, что проблемы «низов» сразу же рассосутся, стоит только сменить верхушку

«Домашний арест» одинаково задевает и консерваторов, и тех, кто верит, что проблемы «низов» сразу же рассосутся, стоит только сменить верхушку

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Сыграла свою роль смелость Семена Слепакова как режиссера. Некоторые критики даже ринулись сравнивать его то с Салтыковым-Щедриным, то с Гоголем. Никита Михалков назвал «Домашний арест» очень талантливым, а Дмитрий Медведев заявил, что Слепакову удалось создать очень правдивые образы. Как результат — премии «Ника» и «Золотой орел».

«Чики»

Обойти стороной этот сериал было невозможно. Кажется, еще до выхода его начали обвинять и в русофобии, и в разгибании духовных скреп, и в пропаганде феминизма (да что там — даже многие продюсеры боялись вкладываться в рискованный проект, поэтому Ирина Горбачева и Эдуард Оганесян сняли первый эпизод за свой счет). Но всё это только стало бесплатной рекламой «Чикам».

Харизматичные и живые героини и атмосфера российского юга — одни из главных достоинств сериала «Чики»

Харизматичные и живые героини и атмосфера российского юга — одни из главных достоинств сериала «Чики»

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Главные героини сериала — ночные бабочки в порванных чулках из провинциального городка, которые решают открыть первый в населенном пункте фитнес-клуб. Для них это шанс покончить с прежней жизнью, и план вроде бы идеальный, но на пути у предприимчивых и харизматичных подруг встают местные бандиты, сутенер и общественное мнение. Хотя «Чики» и поднимают тяжелые темы, сериал не скатывается в чернуху, но балансирует на ее краю.

«Последний министр»

В этом сериале можно найти и отголоски «Домашнего ареста», если очень постараться, но его фокус настроен исключительно на происходящее в коридорах власти. А происходит там абсурдный хаос и хаотичный абсурд.

Добро пожаловать на экскурсию по извилистым коридорам власти

Добро пожаловать на экскурсию по извилистым коридорам власти

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Выдуманное Министерство перспективного планирования собрало под своей крышей нелепых, но симпатичных персонажей. Среди них недалекий карьерист Викентьев, ловелас-неудачник Дударь, стервозные близняшки-секретарши и конечно, министр Тихомиров. Мужик он вроде бы хороший и стране желает только лучшего, да вот незадача: его желания постоянно расходятся с возможностями, а каждая инициатива Министерства оборачивается катастрофой.

«Колл-центр»

Если вы страдали от изоляции последние полтора года, то посмотрите на бедолаг, которые попали в колл-центр одного секс-шопа. Именно сюда помещают своих героев создатели «Колл-центра».

Само собой, по-настоящему освободятся только те, кто пройдет через мучительные испытания

Само собой, по-настоящему освободятся только те, кто пройдет через мучительные испытания

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Как устроились в одну и ту же компанию самые невезучие люди страны, да еще и с одинаково темным прошлым (кого-то завербовали исламисты-радикалы, кто-то оказался внебрачным сыном олигарха-параноика, другой ради спасения дочери добровольно сдается в рабство), непонятно, но похоже, что поделом. И вот 12 человек заперты в собственном офисе из-за загадочных преступников, которые называют себя «мама и папа». Они сообщают, что здание заминировано, и теперь все находящиеся внутри — их заложники. Чтобы спастись и выжить, героям придется выполнять прихоти злодеев, которые заставят их вспомнить ошибки прошлого.

Да, это очень похоже на ту же «Пилу», пусть сценаристы утверждают, что вдохновлялись сериалами «Остаться в живых» и «Черное зеркало». Хотя ни до одного из этих трех шоу «Колл-центр» не дотягивает, по меркам российских сериалов его смело можно назвать выдающимся проектом.

«Игра на выживание»

И снова что-то похожее на «Остаться в живых». «Игра на выживание» — это как если бы шоу «Последний герой» приправили реальностью и добавили жестокости (ну и бандитов — куда без них, это же российский сериал). Основной принцип тот же: вот вам денежный приз, боритесь за него.

Посмотреть «Игру на выживание» можно хотя бы ради колоритных пейзажей

Посмотреть «Игру на выживание» можно хотя бы ради колоритных пейзажей

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И вот, чтобы разбогатеть, 16 героев отправляются в тайгу, где им придется несколько недель выживать в диких условиях. И лоском телешоу здесь и не пахнет. Зато пахнет порохом, немного мистикой и тайгой (хотя большая часть съемок проходила в Абхазии).

Понятно, что по ходу сериала персонажи будут всё глубже показывать свою суть, которая в начале сериала скрыта за маской. Правильные станут подлыми, трусы — смелыми. Но кроме штампов здесь есть достаточно удачных решений, а сюжет не затерт до дыр. В результате «Игра на выживание» стала чуть ли не самым лихим развлечением и главным хитом 2020 года. А еще Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник зачем-то сыграли в сериале самих себя, хотя рядовому зрителю, лично с ними не знакомыми, сопоставить их в жизни и в кино не так просто. Ну, можно просто принять как факт.

Естественно, список «нестыдных» сериалов может быть гораздо шире. Если вам кажется, что мы что-то забыли, напишите об этом в комментариях, ведь хорошего должно быть больше!

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