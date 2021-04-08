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Вы не поверите, но это — рыба: посмотрите, что девушка делает из обычной мойвы

Мастерица шьет для рыбы крошечные костюмы, и это невероятно мило

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Довольно патриотичное название судна&nbsp;

Довольно патриотичное название судна 

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У Ирины Сенатовой из Северодвинска есть интересное хобби — делать костюмы для корюшки и мойвы. Посмотрите, какие характеры появляются у рыб после ее обновок.

Первые экземпляры — рыбы-моряки из консервной банки

Первые экземпляры — рыбы-моряки из консервной банки

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Ирина рассказывает, что первые две рыбы в тельняшках появились на 23 Февраля, когда ей нужно было оформить подарок для мужчины. Но за ними последовали и другие — теперь набирается уже небольшая коллекция рыбных кукол.

— К мойвам нужно относиться с юмором, ничего такого — вот прям ах! — в них нет, — считает Ирина. — Был один пакетик мойвы, купленный в «Макси», из него семь рыбинок нарядных получилось. Теперь мойвы нигде нет, пришлось купить корюшку в «Ленте», а она в два раза меньше мойвы. Сейчас будет Арктическая выставка кукол в Гостиных дворах, вот и делаю, чтобы хватило на коллекцию.

Весеннее свидание

Весеннее свидание

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Рыба-пенсионерка и гитарист чаевничают

Рыба-пенсионерка и гитарист чаевничают

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А с этой застольной парой связана целая история.

— Один мужчина, увидев мою мойву, написал и предложил самовар из наперстка, — вспоминает Ирина. — И хотя мойва мне порядком надоела, неудобно было разочаровывать мужчину. Я сделала бабку у самовара и гитариста. Поехала фотографировать их на Театральное озеро. Коробочку поставила на снег, столик достала и стала устанавливать самоварчик. На улице мороз, ручки не слушаются, и самовар падает постоянно. Вдалеке на озере катаются лыжники, гуляют с собаками люди. И лишь я пыхчу и устанавливаю в сугроб композицию. Вдруг за моей спиной раздается сопенье, я поворачиваюсь достать из коробки бабку и гитариста... Но чья-то собака оказалась проворнее меня и в мгновение ока, выхватив из коробки бабку, унеслась, на ходу пережевывая паричок и платьишко. Гитарист одиноко остался лежать в коробке. Как я могла объяснить хозяйке собаки, что она съела? Мойву с платьем и париком, вот что съела ваша собачка! Я смахнула слезу обиды и пошла прочь, вдруг мне стало смешно от дурацкой ситуации.

Нонсенс: рыба на рыбалке

Нонсенс: рыба на рыбалке

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У нас закрытый перелом!

У нас закрытый перелом!

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Рыбка-процентщица

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Рыба, мечтающая о Рио-де-Жанейро и белых штанах

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