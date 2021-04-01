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Тема дняЧто нас ждёт в апреле? 8 важных изменений

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Угнанный трамвай, центр уничтожения денег и падение астероида: угадай настоящую новость (тест к 1 апреля)

Мы сами не могли понять, где правда, а где вымысел

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Читая новости, порой трудно понять, где правда, а где вымысел

Читая новости, порой трудно понять, где правда, а где вымысел

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НГС подготовил первоапрельский тест — попробуйте угадать, настоящая или выдуманная новость

1 апреля принято как-то друг друга разыгрывать, но после принятия закона о фейковых новостях шутить на эту тему стало опасно. Но, поскольку отметить этот праздник как-то нужно, мы решили составить тест, в котором собраны как настоящие заголовки заметок на НГС, так и выдуманные — мы их сочинили прямо сегодня. Попробуйте угадать, какие из них настоящие. Те, кто захочет узнать подробности настоящих новостей, могут найти их на НГС по заголовку. Но, помните, делать это до прохождения теста неспортивно.

Если вы хотите по-настоящему сложный тест на знание Новосибирска, то можете попробовать угадать, где были сделаны эти старые фото.

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1 апрелятест
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