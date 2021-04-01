Угнанный трамвай, центр уничтожения денег и падение астероида: угадай настоящую новость (тест к 1 апреля)

1 апреля принято как-то друг друга разыгрывать, но после принятия закона о фейковых новостях шутить на эту тему стало опасно. Но, поскольку отметить этот праздник как-то нужно, мы решили составить тест, в котором собраны как настоящие заголовки заметок на НГС, так и выдуманные — мы их сочинили прямо сегодня. Попробуйте угадать, какие из них настоящие. Те, кто захочет узнать подробности настоящих новостей, могут найти их на НГС по заголовку. Но, помните, делать это до прохождения теста неспортивно.