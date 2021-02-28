Девочка-подросток из Криводановки станет новой героиней шоу «Беременна в 16»

Юная сибирячка из села Криводановка приняла участие в телевизионном шоу «
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«Но идиллия в отношениях закончилась, когда Саша начал контролировать девушку и устраивать скандалы без причины. Алёна поставила точку в отношениях, но одна совместно проведенная ночь после разрыва всё перевернула с ног на голову», — говорится на сайте телеканала.
Сама Алёна сообщила корреспонденту НГС, что не может разглашать подробности своего участия в шоу до тех пор, пока серия с ней не выйдет в эфир. Тем не менее информацию о своем участии она не
Накануне стало известно, что участница из Новосибирска выбыла из шоу «Последний герой». Оказалось, что у Эльмиры Абдразаковой воспалился глаз. Она пробыла на шоу всего десять дней.