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Девочка-подросток из Криводановки станет новой героиней шоу «Беременна в 16»

Очередной сезон программы стартует 3 марта

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Девушка пояснила, что не может комментировать свое участие в шоу, пока не выйдет серия с ней

Девушка пояснила, что не может комментировать свое участие в шоу, пока не выйдет серия с ней

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Юная сибирячка из села Криводановка приняла участие в телевизионном шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю». Новый сезон стартует в эфире 3 марта.

На сайте телеканала «Ю» говорится, что 17-летняя сибирячка Алёна росла в хорошей семье — у нее успешные и любящие родители. Когда девушка начала встречаться с 19-летним Сашей, они не были против. Сначала парень оставался у них ночевать, но через какое-то время и вовсе переехал жить к ним. У родителей было условие — спать молодые люди должны в разных кроватях. Саша прожил в семье два года.

«Но идиллия в отношениях закончилась, когда Саша начал контролировать девушку и устраивать скандалы без причины. Алёна поставила точку в отношениях, но одна совместно проведенная ночь после разрыва всё перевернула с ног на голову», — говорится на сайте телеканала.

Сама Алёна сообщила корреспонденту НГС, что не может разглашать подробности своего участия в шоу до тех пор, пока серия с ней не выйдет в эфир. Тем не менее информацию о своем участии она не скрывает — на ее странице уже опубликована запись с анонсом старта сезона. Также участие юной сибирячки в программе уже начали обсуждать в местных пабликах Криводановки.

Накануне стало известно, что участница из Новосибирска выбыла из шоу «Последний герой». Оказалось, что у Эльмиры Абдразаковой воспалился глаз. Она пробыла на шоу всего десять дней.

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Криводановка«Беременна в 16»
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