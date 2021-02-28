Девочка-подросток из Криводановки станет новой героиней шоу «Беременна в 16»

Юная сибирячка из села Криводановка приняла участие в телевизионном шоу « Беременна в 16 » на телеканале «Ю» . Новый сезон стартует в эфире 3 марта .



На сайте телеканала «Ю» говорится, что 17-летняя сибирячка Алёна росла в хорошей семье — у нее успешные и любящие родители. Когда девушка начала встречаться с 19-летним Сашей, они не были против. Сначала парень оставался у них ночевать, но через какое-то время и вовсе переехал жить к ним. У родителей было условие — спать молодые люди должны в разных кроватях. Саша прожил в семье два года.