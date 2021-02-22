Новосибирцы отдохнули на курорте в Горном Алтае в номере, где трижды останавливался Путин. Они остались разочарованы

Семья Краевых из Новосибирска решила устроить себе отдых в Горном Алтае. Свой выбор супруги остановили на экологическом курорте «Марьин Остров». Выбрали они это место не просто так. Курорт предлагает «природные программы долголетия», а Ольга и Константин как раз активно занимаются своим здоровьем. Об этой семье НГС писал месяц назад — история сибиряка, который решил сбросить лишний вес и за несколько месяцев похудел с 250 килограммов до 190.
— Поехали на праздники. Отдохнуть. Главным при выборе места стало то, что они предлагают правильное питание. Мы заселились в президентский номер, четыре звезды. Это президентский корпус. Нам сказали, что в нашем номере трижды останавливался президент России Владимир Путин. Но током здесь бьется всё. Я уже как невротик. Боюсь дотрагиваться даже до мужа. Персонал по этому поводу нам ответил: «Мы уже привыкли». Но перед нами даже не извинились за косяки.
— Приехали в субботу
— Плюсы: чисто, при заселении помогают занести чемоданы, официанты бегают и не сидят на месте, хороший качественный телевизор. Минусы: ужасный Wi-Fi, биде в номере «гуляет», не закреплено, в бассейне нет возможности помыться (нет полочек для принадлежностей в душевой, краны «убитые»), не работают фонтанчики. Для гостей не успевают заварить чай — всего два маленьких чайника на большую группу отдыхающих.
Отдельным разочарованием для пары стало то, что в предпраздничный вечер они не попали на ужин. Для них попросту не хватило мест в местном ресторане.
— Вчера был свободен только один большой столик на восемь гостей. Мы хотели за него сесть, а нам сказали: «Это столик для большой компании». А нам куда сесть? Мест больше нет. «Ок, если вы поедите очень быстро, тогда садитесь». Спустя какое-то время к нам подошел официант: «Там освободился маленький столик, пересядьте, пожалуйста, туда». Сегодня мы не пошли на ужин. После вчерашнего даже не хочется. Такое ощущение, что мы лишние на этом празднике.
Сибирячка уверена, что такой отдых не стоит таких денег:
— Мы не были готовы к такому гостеприимству. Это место таких денег не стоит. Мы их нашли в «Яндексе». Место было заявлено как «отель
«Марьин остров» расположен в Чемальском районе Республики Алтай. Место известно тем, что в 2009 году здесь отдыхал Владимир Путин. Он даже оставил рукописный отзыв, который до сих пор есть на сайте курорта: «Большое спасибо за гостеприимство и теплоту! Удачи!» Кроме Путина здесь отдыхали певица Ирина Ортман, музыкант Вячеслав Петкун, телеведущая Лариса Вербицкая, спортсмен и политический деятель Александр Карелин, топ-модель Наталья Водянова и другие селебрити.