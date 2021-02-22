Новосибирцы отдохнули на курорте в Горном Алтае в номере, где трижды останавливался Путин. Они остались разочарованы

Семья Краевых из Новосибирска решила устроить себе отдых в Горном Алтае. Свой выбор супруги остановили на экологическом курорте «Марьин Остров». Выбрали они это место не просто так. Курорт предлагает «природные программы долголетия», а Ольга и Константин как раз активно занимаются своим здоровьем. Об этой семье НГС писал месяц назад — история сибиряка, который решил сбросить лишний вес и за несколько месяцев похудел с 250 килограммов до 190.



— Поехали на праздники. Отдохнуть. Главным при выборе места стало то, что они предлагают правильное питание. Мы заселились в президентский номер, четыре звезды. Это президентский корпус. Нам сказали, что в нашем номере трижды останавливался президент России Владимир Путин. Но током здесь бьется всё. Я уже как невротик. Боюсь дотрагиваться даже до мужа. Персонал по этому поводу нам ответил: «Мы уже привыкли». Но перед нами даже не извинились за косяки.